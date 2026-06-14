国連登壇の教育家・中村氏＆100番組超を手掛けるラジオプロデューサーエダコDX氏がワクセル会議に登場！

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）は、2026年5月6日(水)、五反田スタンダード会議室にて、総勢50名の熱意ある参加者が集う「ワクセル会議」を開催いたしました。今回の会議では、世界各地で独自の教育支援を行う中村雄一氏と、最先端の音声メディア戦略を牽引するエダコDX氏によるスペシャル座談会、さらに参加型ワークやコラボレーターによるアピールタイムが実施され、熱気に満ちた交流の場となりました。

国連登壇の教育家・中村氏とワクセル総合プロデューサー住谷との対談

ワクセルは、コラボレーターを「アイドル（主役となるタレント）」、運営メンバーを「アシスト（伴走者）」と位置づけ、一人一人が能動的にコミュニティを形成していく未来を目指しています。本会議では、事業を共につくる「パートナー」と、活動を応援する「ファン」の2つのコミュニティを広げること、指定の枠組みを超えて参加者自身が「看板」となり、デジタル（Web記事・動画・ポッドキャスト）とアナログ（リアルイベント・交流会）の両輪で価値ある情報を発信していくメディア戦略の重要性が改めて共有されました。

1. ファンづくりの基盤を学ぶ「美点発見講座」

強固なコミュニティやファンを形成するためには、良好な人間関係の構築が不可欠です。本会議の冒頭では、人間関係を円滑にし、互いの信頼を深めるための「美点発見講座」が実施されました。参加者同士がペアとなり、お互いの長所や素晴らしい点を1分間全力で褒め合うワークを通じて、会場内は瞬時に笑顔と温かい拍手に包まれ、参加者間の絆が一気に深まりました。

2. スペシャル座談会１.：教育×世界平和のイノベーション（ゲスト：中村 雄一 氏）

先日行われた「ワクセルチャンネル」の公開収録に続き、教育ジャーナリストであり、NPO法人「なかよし学園プロジェクト」の理事長を務める中村 雄一（なかむら ゆういち）氏が登壇。ワクセル総合プロデューサーの住谷との対談形式で、世界各地の紛争地や途上国における独自の教育支援活動について熱いトークが交わされました。

国連登壇の教育家・中村氏

「モノを作る喜び」で社会復帰を支援：

コンゴの元少年兵たちに日本の「ミニ四駆」を渡すことで、「モノを壊すのではなく、作る喜び」を教え、エンジニアとしての社会復帰を促した感動的なエピソードを披露。

笑顔とワクワクを引き出す「初めての体験」：

綿あめ（状態変化）や鰹節（密度と保存食）といった身近な日本の素材を使い、子どもたちの驚きとワクワクを追求する唯一無二の授業スタイルを紹介。

誰もが先生になれるプラットフォーム：

世界平和の実現は専門家だけのものではなく、日本企業の製品や日常のアイデアを世界の平和活動とマッチングさせることで、全員が参加できる仕組みづくりへの想いを強調。

既存の偏差値教育にとらわれず、未知の世界を知りイノベーションを生み出すことこそが教育の本質であると語る中村氏。最後には「ともにノーベル平和賞を目指し、そのメダルを参加者全員で分かち合おう」という力強いメッセージが送られ、会場を大いに魅了しました。

NPO法人なかよし学園プロジェクト会員募集

3. スペシャル座談会２.：AI時代の音声メディア戦略（ゲスト：エダコDX 氏）

続いて、経営戦略とラジオを掛け合わせた独自の番組プロデュースを手掛け、全国のFM局を中心に100以上の番組を担当するラジオプロデューサー・エダコDX（えだこでらっくす）氏が登壇。AI時代における音声メディア（ラジオ・ポッドキャスト）の新たなビジネス活用戦略について明かされました。

声はごまかしのきかない「究極の一次情報」：

AI技術の進化によりテキストの自動生成が容易になるからこそ、話し手の人間性や独自のキャラクターが直接伝わる「声」が、他社との強力な差別化要因になると指摘。



関係構築（CRM/PRM）としての音声メディア：

単なる情報発信ではなく、既存顧客との関係構築（CRM）や、販売代理店との連携（PRM）を深めるためのビジネス手段としての有効性を解説。

エダコDX 氏

緻密な導線設計と企画力：

「定年新卒」といった新しいトレンドワードを生み出す企画力と、番組リスナーを実際のビジネスや商談（バックエンド）へと確実に繋げる導線設計の重要性を伝授。

今後は、より多くの企業が音声メディアへ参入できるよう、ポッドキャストの勉強会開催や、安価な編集プランの提供などを通じて、企業のビジネス拡大を強力にバックアップしていく予定であることが語られ、参加した経営者や個人事業主からも高い関心が寄せられました。

4. 未来を拓くコラボレーター19名による「アピールタイム」

ワクセルが応援する多種多様な分野のコラボレーターやプロジェクトリーダー総勢19名が登壇し、それぞれの事業や今後の展望について熱いピッチを行いました。ヘルスケア、こだわりのコーヒー、教育支援、メディアプロデュースなど、多岐にわたるビジョンが共有され、新たなコラボレーションの火種が各所で生まれました。

5. 開催概要

イベント名： ワクセル会議

開催日時： 2026年5月6日(水) 15:00～18:00

会場： 五反田スタンダード会議室

参加人数： 50名

主催： ワクセル株式会社

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

●ワクセル主催 嶋村吉洋

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。



個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト

https://shimamura-yoshihiro.jp/

●ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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