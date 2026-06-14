ビジネス課題を補助金で解決！クラウドシエン、補助金活用型ビジネス支援サービス「TOMONI Growth」を提供開始

株式会社クラウドシエン

助成金・補助金の支援サービスを展開するクラウドシエン（本社：広島県広島市、代表取締役：神原翔吾）は、補助金活用とビジネス支援を一体化した成長支援サービス「TOMONI Growth」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■補助金活用ニーズの拡大と中小企業が抱える課題

近年、企業のデジタル化や販路拡大の重要性が高まる中、

- ホームページを刷新したい- 集客力を強化したい- ECサイトを立ち上げたい- システムを導入したい

といったニーズが増加しています。



一方で、「必要性は感じているが予算が確保できない」

という理由から、投資を見送る企業も少なくありません。



また、補助金制度を活用することで投資負担を軽減できるにもかかわらず、

- 制度が複雑でわからない- 何の補助金が使えるかわからない- 制作会社と補助金支援会社が分かれている

といった理由から、実際の活用まで至らないケースも多く存在しています。

■補助金支援実績1,000社超から生まれた「TOMONI Growth」

これまで、全国の中小企業を中心に1,000社以上の補助金支援を行ってまいりました。



その中で数多く寄せられたのが、

「補助金は活用したいが、制作会社選びで困っている」

「補助金を活用してホームページを作りたい」

「採択後の実行までまとめて相談したい」

という声でした。

こうした現場の課題を解決するために誕生したのが、「TOMONI Growth」です。

■TOMONI Growthとは

TOMONI Growthは、

補助金活用とWeb制作、システム開発を一体化したビジネス支援サービスです。

企業の課題整理から補助金活用の検討、課題解決の施策として、ウェブ制作・開発・マーケティングまでを一気通貫で支援し、ビジネスにおいての成長投資を実現します。



単なるウェブ制作・開発サービスではなく、「事業成長を実現するためのビジネス投資支援サービス」として提供いたします。

■提供サービス

TOMONI Growthでは、まず、初期の対応領域として、以下分野の支援からスタートいたします。

今後は、営業やファイナンス、DXの支援など様々な分野まで横断的なサービスへと広げて参ります。

■TOMONIが目指す未来

Webサイト制作- コーポレートサイト制作- サービスサイト制作- 採用サイト制作- ランディングページ制作ECサイト構築- ECサイト構築- オンライン販売導線設計- 既存EC改善システム開発- 業務効率化システム- 顧客管理システム- Webシステム開発Webマーケティング支援- SEO施策- UI/UX改善- コンバージョン改善- コンテンツ設計

クラウドシエンはこれまで補助金支援を通じて、多くの企業の挑戦を後押ししてまいりました。

一方で、補助金はあくまで手段であり、本当に重要なのはその先にある事業成長です。

TOMONI Growthでは、「補助金を獲得すること」ではなく、

「補助金を活用して事業を成長させること」

を目的とし、企業の成長投資を支援してまいります。

■今後の展望

クラウドシエンは今後、補助金支援のみならず、制作・開発・マーケティング領域まで支援範囲を拡大し、中小企業の成長を包括的に支援する体制を構築してまいります。

また、全国の制作会社・システム開発会社・IT事業者との連携を強化し、より多くの企業が補助金を活用して成長投資を行える環境づくりを推進してまいります。



■事業責任者プロフィール

唐津 実侑（からつ みゆう）｜ビジネスプロフィール

経営者の家庭に生まれ、幼少期から企業経営の現場に触れながら育つ。経営者の意思決定や事業成長のプロセスを身近で学び、早くからビジネスへの関心を深める。学生時代には自ら起業し、Web・デジタル領域で事業運営を経験。企画・マーケティング・営業まで、事業を推進する実践力を培った。



その後、クラウドシエンへ参画。プロシェア事業部で営業職として活躍、トップセールスを記録。数多くの企業経営者との対話を通じ、中小企業が抱える経営課題や成長戦略への理解を深める。現在は、補助金を活用した経営支援事業「TOMONI」の立ち上げを担当。事業責任者として、資金調達支援にとどまらず、企業の成長戦略策定や新規事業開発、組織づくりまで伴走する経営支援に取り組んでいる。



■ クラウドシエン会社概要

社名：株式会社クラウドシエン

代表取締役：神原 翔吾（かんばら しょうご）

所在地：（本社）広島県広島市中区宝町8-26 3F

会社設立：2018年5月29日

事業内容：クラウドシエンの企画・開発・運営

企業HP：https://crowdsien.co.jp/



■ 本プレスリリースに関する問い合わせ

担当者名：唐津実侑（からつ みゆう）

ご連絡先：karatsu@crowdsien.com

