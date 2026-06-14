オンライン日本語レッスン「Native Camp Japanese」、ブックマーク機能を新導入―会員が指定したページがレッスン開始時に自動表示、スムーズなレッスンスタートを実現

株式会社ネイティブキャンプ

オンライン英会話サービスを展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、オンライン日本語学習サービス「Native Camp Japanese」において、教材の指定ページを保存し、次回レッスン時に素早く呼び出せる「ブックマーク機能」を導入いたしました。

■ 機能導入の背景：レッスン開始の「小さな摩擦」を解消

オンラインレッスンにおいて、講師と会員が毎回「前回どこまで進んだか」を確認し合う時間は、レッスンの貴重な時間を削ってしまう要因の一つです。また、会員にとっても「前回の続きから始めたい」という状況で教材ページを探す手間が、学習継続における小さなストレスとなっていました。

今回のブックマーク機能は、そのような学習の摩擦を取り除き、最大限「日本語のアウトプット」に集中していただくことを目的として開発されました。

■ 「ブックマーク機能」詳細

本機能は、レッスン中・レッスン外を問わず設定可能で、スムーズな学習スタートを支援します。

- 機能名：ブックマーク機能- 設定方法：各教材ページの右上にあるアイコンをクリックするだけで設定が完了します。- 活用効果：設定後、次回レッスン開始時には会員・講師双方のレッスン画面において当該ページが自動的に表示されるため、検索の手間が省け、時間を有効活用できます。- 現在対応している教材（2026年6月8日時点）

JLPT N5

JLPT N4

JLPT N3

JLPT N2

JLPT N1

日常会話

文法・日常会話

ビジネス会話

文法・ビジネス会話

■ 今後の展開

- 制限事項：1教材につき、1か所のブックマーク設定が可能です。

「Native Camp Japanese」は、今後も会員の皆様の声に耳を傾け、より効率的でストレスのない学習環境の構築を目指してまいります。本機能につきましても、より多くの教材への対応拡大を予定しており、継続的なサービス改善を通じて、日本語学習者の目標達成を強力にサポートいたします。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD5 相当のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、レッスンの予約に使えるUSD5相当のコイン（50コイン）をプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)00:00 ～ 2026年6月30日(火)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語や中国語を話せる講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「スキマ時間を活用したい」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*1)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です(*2)。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

*1 定期メンテナンスを除く

*2 同一講師との「今すぐレッスン」は24時間に1回までとなります。同一講師との複数回のレッスン受講をご希望の場合は、「予約レッスン」をご活用ください。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media