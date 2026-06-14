2026-27シーズントップチーム スタッフ体制のお知らせ
沖縄バスケットボール株式会社
2026-27シーズンのトップチームスタッフ体制について、下記の通りお知らせいたします。なお、今後追加となるスタッフにつきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
コーチ・スタッフ一丸となり、チームの強固な基盤作りに邁進してまいります。新シーズンもキングスへの応援をよろしくお願いいたします。
2026-27シーズン トップチーム スタッフ紹介
■Basketball Coaches / Staff
安永 淳一 ゼネラルマネージャー
アンソニー・マクヘンリー アソシエイトヘッドコーチ
穂坂健祐 アソシエイトコーチ 兼 ヘッドコーチ
幸地 渉 アシスタントコーチ
平田 隆樹 スカウティングコーチ
荒川 哲史 ビデオコーディネーター
金井 颯 ビデオコーディネーター 兼 通訳
与那嶺 翼 プレイヤーデベロップメントコーチ
新城 真司 プレイヤーデベロップメントコーチ
キース・リチャードソン サポートコーチ
渡部 賢一 スポーツパフォーマンスディレクター
畝挟 孝洋 ストレングス&コンディショニングコーチ
平良 陸 アスレティックトレーナー
鈴木 翔 アスレティックトレーナー
■Basketball Operations
黒木 雄太 アシスタントゼネラルマネージャー
森重 貴裕 スカウティングディレクター
金城 実希 国際業務コーディネーター
新山 岬 チームマネージャー
黒岩 眞由子 トラベルコーディネーター
▽ヘッドコーチ体制の詳細についてはこちら
https://goldenkings.jp/news/detail/id=257411