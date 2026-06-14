2026-27シーズントップチーム スタッフ体制のお知らせ

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沖縄バスケットボール株式会社




　2026-27シーズンのトップチームスタッフ体制について、下記の通りお知らせいたします。なお、今後追加となるスタッフにつきましては、決定次第改めてお知らせいたします。


　コーチ・スタッフ一丸となり、チームの強固な基盤作りに邁進してまいります。新シーズンもキングスへの応援をよろしくお願いいたします。




2026-27シーズン トップチーム スタッフ紹介




■Basketball Coaches / Staff


安永 淳一 ゼネラルマネージャー


アンソニー・マクヘンリー　アソシエイトヘッドコーチ


穂坂健祐　 アソシエイトコーチ 兼 ヘッドコーチ


幸地 渉　 アシスタントコーチ


平田 隆樹　 スカウティングコーチ


荒川 哲史　 ビデオコーディネーター


金井 颯　 ビデオコーディネーター 兼 通訳


与那嶺 翼　 プレイヤーデベロップメントコーチ


新城 真司　 プレイヤーデベロップメントコーチ


キース・リチャードソン　サポートコーチ


渡部 賢一　 スポーツパフォーマンスディレクター


畝挟 孝洋　 ストレングス&コンディショニングコーチ


平良 陸　 アスレティックトレーナー


鈴木 翔　 アスレティックトレーナー




■Basketball Operations


黒木 雄太　 アシスタントゼネラルマネージャー


森重 貴裕　 スカウティングディレクター


金城 実希　 国際業務コーディネーター


新山 岬　 チームマネージャー


黒岩 眞由子　 トラベルコーディネーター




▽ヘッドコーチ体制の詳細についてはこちら


https://goldenkings.jp/news/detail/id=257411