2026-27シーズントップチーム スタッフ体制のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

2026-27シーズンのトップチームスタッフ体制について、下記の通りお知らせいたします。なお、今後追加となるスタッフにつきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

コーチ・スタッフ一丸となり、チームの強固な基盤作りに邁進してまいります。新シーズンもキングスへの応援をよろしくお願いいたします。

2026-27シーズン トップチーム スタッフ紹介

■Basketball Coaches / Staff

安永 淳一 ゼネラルマネージャー

アンソニー・マクヘンリー アソシエイトヘッドコーチ

穂坂健祐 アソシエイトコーチ 兼 ヘッドコーチ

幸地 渉 アシスタントコーチ

平田 隆樹 スカウティングコーチ

荒川 哲史 ビデオコーディネーター

金井 颯 ビデオコーディネーター 兼 通訳

与那嶺 翼 プレイヤーデベロップメントコーチ

新城 真司 プレイヤーデベロップメントコーチ

キース・リチャードソン サポートコーチ

渡部 賢一 スポーツパフォーマンスディレクター

畝挟 孝洋 ストレングス&コンディショニングコーチ

平良 陸 アスレティックトレーナー

鈴木 翔 アスレティックトレーナー

■Basketball Operations

黒木 雄太 アシスタントゼネラルマネージャー

森重 貴裕 スカウティングディレクター

金城 実希 国際業務コーディネーター

新山 岬 チームマネージャー

黒岩 眞由子 トラベルコーディネーター

▽ヘッドコーチ体制の詳細についてはこちら

https://goldenkings.jp/news/detail/id=257411