【ブライダル業界の働き方改革】

株式会社出雲記念館





福井県で冠婚葬祭事業・ゲストハウス等を展開する株式会社出雲記念館（本社：福井県福井市、代表取締役：伊藤正美）は、2026年より社員の働き方に関する新たな取り組みの一環として、2026年7月28日（火）から8月5日（水）までの9日間、主要施設を対象とした夏季一斉休業を実施いたします。土日祝日や連休が書き入れ時となるブライダル・サービス業界において、長期の連続休業を設けることは珍しい試みですが、当社は「社員の心身の健康と家族との時間が、最高のおもてなしを生む」と考え、本制度の導入を決定いたしました。



■ 実施の背景：「社員の幸せ」が「お客様の幸せ（良いサービス）」を創る

ブライダル業界をはじめとするホスピタリティ産業では、お客様の休日が事業の繁忙期となる性質上、社員がまとまった長期休暇を取得したり、家族と過ごす時間を確保したりすることが難しいという構造的な課題があります。

当社では、人生の節目という最高に幸せな瞬間をプロデュースするためには、まずサービスを提供する社員一人ひとりが心身ともに健康であり、自分自身の生活や家族との時間を大切にできていることが不可欠であると考えています。

そこで本年より、社員がリフレッシュし、家族とゆっくり過ごすための時間を会社として積極的に保障するため、夏の期間にまとまった休業日を設ける「夏季一斉休業」を導入する運びとなりました。

■ お客様への影響と今後の展望

勝手ながらの休業となり、期間中にお問い合わせやご見学をご希望されるお客様にはご不便をおかけいたしますが、この休業を通じてエネルギーを蓄えた社員たちが、営業再開後にはこれまで以上に素晴らしいサービスと笑顔をお届けできるものと確信しております。休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月6日（木）の営業再開以降、順次迅速にご対応させていただきます。

当社は今後も、社員の多様な働き方とウェルビーイングの向上を推進し、お客様へのさらなる価値提供に努めてまいります。

■ 夏季休業の概要

休業期間：2026年7月28日（火）～ 8月5日（水）［9日間］

営業再開：2026年8月6日（木）より通常営業

対象施設：出雲記念館 ／ 八雲迎賓館 ／ モードコレクションMIWA ／ VIVANT

特記事項：※出雲大社福井分院につきましては、通常通りとなります。

■ 会社概要

会社名：株式会社出雲記念館

代表者：代表取締役 伊藤 正美

所在地：〒918-8026 福井県福井市渕４丁目708

設立：1988年11月

（事業内容：結婚式場の運営、衣装レンタル、洋菓子製造販売 、エステ事業 等

URL：https://yakumogeihinkan.jp/news/%e5%a4%8f%e5%ad%a3%e4%bc%91%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社出雲記念館

TEL：0776-84-7111

IZUMOGROUP 八雲迎賓館