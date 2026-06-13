医療圏を越えた医薬品の共同調達等に関する合意書の締結～大学病院主導による医薬品の安定確保体制の構築～〔岡山大学, 島根大学, 岡山赤十字病院, 岡山市立市民病院〕

国立大学法人岡山大学

岡山大学と島根大学、岡山赤十字病院、岡山市立市民病院の共同プレスリリースです。

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 岡山地域の3つの公的医療機関が行ってきたフォーミュラリー推進について、島根大学医学部附属病院を加えた4機関で取り組むこととし、その実施に関する合意書を締結します。- 県域を超えた国立大学病院同士の医薬品共同調達を実施する事は、全国で初めての取り組みです。- 4機関は、安定確保重点医薬品の運用に向けて、安定確保重点品目を定め、その調達を共同で実施します。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と国立大学法人島根大学、日本赤十字社岡山赤十字病院および地方独立行政法人岡山市立総合医療センターは、岡山大学病院、島根大学医学部附属病院、岡山赤十字病院および岡山市立総合医療センター（以下「4機関」という）が合同で設置した「岡山・島根地域フォーミュラリー推進協議会」における質の高い、経済的な医薬品の安定供給を重点的に確保するため、2026年5月21日に次のとおり合意しました。

医学的妥当性と経済性を踏まえた医薬品使用方針（フォーミュラリー）を4機関で共同して策定し、標準治療の統一と質の確保を実現します。

4機関は、医薬品の安定確保に向けて、安定確保重点品目を定め、医薬品の確保に努めます。その方策として、安定確保重点医薬品の調達を共同で行うことを目的に、岡山大学を契約担当法人とする共同調達に関する協定を同日付で締結します。

岡山大学病院および岡山市立市民病院は、同時に発表する「医薬品共同配送事業」により、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」を踏まえた共同配送を行います。

◆詳しい研究内容について

医療圏を越えた医薬品の共同調達等に関する合意書の締結～大学病院主導による医薬品の安定確保体制の構築～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260521-1-1.pdf



◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・島根大学医学部附属病院

https://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/

・岡山赤十字病院

https://www.okayama-med.jrc.or.jp/

・岡山市立市民病院

https://okayama-gmc.or.jp/shimin/

◆参考情報

・国立大学病院が主導した医薬品の共同配送を開始～配送の効率化と環境負荷軽減による持続可能な体制の構築～〔岡山大学, 岡山市立市民病院〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004079.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 病院長補佐 山下博行

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-223-7151（内線6084）

FAX：086-235-7636

岡山大学 医療系事務部 管理課長 藤井慎一

TEL：086-235-6516

FAX：086-235-7046

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1550.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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