【京都府京田辺市】薪窯で焼き上げる“体験型ピザ作り”が登場｜ウッドデザインパーク京都-彩-でオリジナルピザ体験プランを提供開始

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社が運営するアウトドア複合施設「ウッドデザインパーク京都-彩-」では、薪を燃料にした本格ピザ窯を使用し、自然の中でオリジナルピザづくりを楽しめる体験プランの提供を開始いたします。

本プランは、ピザ生地を伸ばすところから始まり、ソースや具材を自由に選んでトッピングし、自分だけの一枚をつくり上げる体験型アクティビティです。完成したピッツァは薪窯でスタッフが焼き上げ、焼きたての状態でその場で味わうことができます。

薪窯で焼き上げる、本格ピッツァづくり体験

体験の舞台となるのは、自然に囲まれた開放的なアウトドア空間。

参加者はピザ生地を伸ばすところからスタートし、スタンダード・プレミアム・デザートの中から好みのピッツァを選び、自由にトッピングを楽しみながらオリジナルピッツァを完成させます。

薪を燃料にした本格石窯で焼き上げることで、外は香ばしく、中はもっちりとした仕上がりに。

焼き上がりの様子を間近で見ながら、石窯前で記念撮影も可能で、体験そのものが思い出として残る内容となっています。

子どもも安心して楽しめるアウトドア体験

本プランは、刃物や専門的な調理器具を使用しないため、小さなお子様でも安心して参加できる内容となっています。

エプロンや手袋、ピザカッター、持ち帰り用ピザケースなど、体験に必要な道具はすべて施設側で用意しており、手ぶらで気軽に楽しむことができます。

また、自然に囲まれた施設内では、ピザ作り体験に加え、遊具エリアの利用やクラフト体験なども楽しむことができ、家族やグループで一日を通して過ごせるアウトドア体験として展開しています。

ご利用時間・料金

本プランは事前予約制となります。

利用時間は10:00～13:00/14:00~17:00で、体験時間は約30分～1時間程度となります。

ピザ窯の混雑状況により、焼き上がりまでの時間が前後する場合があります。

料金は以下の通りです。

■ お席料

大人：2,000円

小学生：1,000円

3～5歳：1,000円

0～2歳：無料

※料金にはドリンクチケット・エプロン・手袋・ピザカッター・持ち帰り用ピザケースが含まれます。

■ ピザ料金

スタンダードピッツァ：1,500円

プレミアムピッツァ：2,000円

デザートピッツァ：1,500円

※おひとり様につき1枚以上のご注文が必要です。

※ピザサイズは約20～25cm（1～2人前）となります。

プランの特徴

薪窯を使った本格的なピッツァ体験でありながら、誰でも気軽に参加できる設計が特徴です。

ピザ生地を伸ばし、具材を選び、自分だけの一枚を完成させる過程そのものを楽しめるアウトドア体験となっています。

焼き上げはすべてスタッフが対応するため、初心者やお子様連れでも安心して参加でき、焼き上がりを待つ時間も石窯の前での撮影など、思い出に残る時間として過ごすことができます。

ウッドデザインパーク京都-彩-について

「ウッドデザインパーク京都-彩-」は、京都府京田辺市に誕生した自然体験型アウトドア施設です。

豊かな自然に囲まれた環境の中で、宿泊、BBQ、サウナ、クラフト体験など、多彩なアウトドア体験を楽しめる施設として展開しています。

都市部からアクセスしやすい立地でありながら、日常から少し離れた“ひと休み”の時間を提供するアウトドア拠点を目指しています。

施設名：ウッドデザインパーク京都-彩-

所在地：〒610-0343

京都府京田辺市大住竜王谷9-1

TEL：070-2232-4039

内容：ピザ作り体験、日帰りBBQ、宿泊、キャンプ、カフェ、サウナ、クラフト体験、遊具など

公式サイト：ウッドデザインパーク京都-彩- (https://wood-designpark.jp/kyoto/)

会社概要

会社名：ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

事業内容：グランピング・BBQ・アウトドア施設の運営

公式サイト：https://wood-designpark.jp