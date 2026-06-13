【初開催】京都最大級、日本酒14蔵・クラフトビール14ブルワリーが集結「こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026」6月28日開催

【京都最大級】日本酒14蔵・クラフトビール14ブルワリーが集結

「こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026」初開催

クラフトビールと日本酒の店あさくら

～コロナ禍以降途絶えていた京都の大型酒イベントが復活。日本酒とクラフトビールが主役の新たな祭典を梅小路公園で開催～

こめとむぎフェスティバル実行委員会（京都市）は、2026年6月28日（日）、梅小路公園 七条入口広場にて「こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026」を初開催します。

本イベントは、日本酒14蔵、クラフトビール14ブルワリー、人気飲食店10店舗が参加する京都最大級の酒と食のイベントです。

想定来場者数は3,000～4,000人。全国各地から酒蔵・ブルワリー・京都の飲食店が集結します。

日本酒イベントやクラフトビールイベントは全国各地で開催されていますが、日本酒とクラフトビールを“対等な主役”として大規模に扱うイベントは極めて珍しく、双方のファンや造り手、文化が交差する新しい形のフェスティバルとなります。

京都では2019年の平安日本酒フェスティバル以降、コロナ禍を経て日本酒やクラフトビールを軸とした大型イベントが長らく開催されていませんでした。

「こめとむぎフェスティバル」は、その空白期間を経て開催される新たな大型酒イベントとして、京都の酒文化・食文化の魅力を発信します。

イベント会場には全国各地から個性豊かな酒蔵14蔵とブルワリー14社が集結。さらに京都を中心とした人気飲食店10店舗が出店し、日本酒・クラフトビール・料理の三者が主役となる立体的な食体験を提供します。

ビールファンが日本酒に出会い、日本酒ファンがクラフトビールに出会う。ジャンルの垣根を越えた新たな発見と交流を生み出すことも本イベントの大きな特徴です。

【開催概要】

名称：こめとむぎフェスティバル in Kyoto 2026

日時：2026年6月28日（日）11:00～18:00

会場：梅小路公園 七条入口広場（京都市下京区）

規模：酒蔵14社、ブルワリー14社、飲食店10社ほか

想定来場者数：3,000～4,000人

主催：こめとむぎフェスティバル実行委員会

企画運営：クラフトビールと日本酒の店あさくら

実施内容の詳細 参加予定酒蔵（14蔵）

富翁（京都）、月の桂（京都）、神蔵（京都）、一博（滋賀）、舞美人（福井）、花巴（奈良）、美和桜（広島）、鳳麟（京都）、玉櫻（島根）、浪乃音（滋賀）、竹雀（岐阜）、奥播磨（兵庫）、秋鹿（大阪）、鶴齢（新潟）

参加予定ブルワリー（14社）

西陣麦酒（京都）、KYOTO NUDE BREWERY（京都）、ウッドミルブルワリー京都（京都）、京都醸造（京都）、Yellow Beer Works（福島）、FLORA FERMENTATION（滋賀）、Free Spirits Brewing（兵庫）、ベトココブルーイング（福井）、GROUNDTAP BREWING（愛媛）、Gangi Brewing（新潟）、CRAFT BEER BASE（大阪）、NOMCRAFT BREWING（和歌山）、Bighand Bros.Beer（京都）、CAMADO BREWERY（岐阜）

出店予定飲食店（10店舗）

酒とお料理つぐ、酒肴屋だいしめ、居酒屋たのしみ、和ダイニング一政、お料理とお酒ふくら、じじばば木馬亭、咲たこ、にほんしゅ屋しゅうろく、鮨と酒ことほぎ、京都捏製作所

チケット・販売方式 日本酒・クラフトビールはドリンクチケット制（1枚200円） 日本酒は専用グラス（約65ml）、クラフトビールは専用ビアカップ（約200ml）で提供 フードは各店舗での個別会計 前売チケット（2,700円） 日本酒グラス ビアカップ グラスホルダー ドリンクチケット2,000円分 当日販売 日本酒グラス 400円 ビアカップ 400円 グラスホルダー 600円 公式SNS

Instagram

@komemugikyoto

【企画・運営】クラフトビールと日本酒の店あさくら

京都で20年以上続く老舗日本酒バー「日本酒BARあさくら」と、酒販・角打ち店「角打ちあさくら」を運営。

「日本酒をもっと気軽に、もっと楽しく」をコンセプトに、日本酒やクラフトビールの魅力を発信し続けてきました。専門知識やウンチクよりも、「おいしい」「楽しい」「また飲みたい」という体験を大切にし、地元客から観光客まで幅広い層に親しまれています。

「こめとむぎフェスティバル」は、日本酒文化の現場を20年以上支えてきた経験と、早い時期からクラフトビールにも注目し、双方の造り手・飲み手とのネットワークを築いてきた当店だからこそ実現できた企画です。

「日本酒好きがクラフトビールに出会う」

「クラフトビールファンが日本酒に出会う」

ジャンルの垣根を越えた交流を生み出し、酒そのものを楽しむ文化を再発見できる場として、京都から新しいフェスティバルの形を発信しています。

所在地：〒602-8102 京都市上京区東天秤町141-3

TEL：075-823-9066

担当：朝倉康仁

公式Instagram：@kakuuchiasakura