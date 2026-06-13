谷中銀座に古民家リノベカフェ 「八三六（Hachi San Roku）」が2026年6月11日オープン

株式会社 HAMIRU

株式会社HAMIRU（本社：千葉県市川市、代表取締役：熊崎愛瑠海）は、東京・谷中銀座商店街に、古民家をリノベーションした和カフェ「八三六（Hachi San Roku）」が、2026年6月11日（木）にオープンいたしました。

“日本の和素材を、もっとゆっくり味わってほしい。”

そんな想いから誕生した「八三六」は、築80年の古民家を活かしながら、現代的な感性を取り入れた和カフェです。

谷中ならではの静かな路地の奥に佇み、都会の喧騒を忘れてゆっくり過ごせる空間となっています。

店内では、京都府産宇治抹茶や沖縄県産黒糖、北海道産小豆、京都の京挽ききな粉など、日本各地から厳選した素材を使用。

“映えるだけ”ではなく、素材そのものの味わいや香り、余韻を楽しめるメニューを提供しています。

近年、谷中銀座は昔ながらの下町情緒が残るエリアとして国内外から注目を集めており、多くの観光客が訪れています。八三六では、その街並みに調和する空間の中で、日本ならではの甘味や和ドリンクを提供し、日本文化をより身近に感じられる場所を目指します。

日本の和を気軽に楽しめるメニューを展開

“完成された一杯”ではなく、 自分で育てる「氷あそび」

八三六の看板メニューは、“氷を育てる”体験型かき氷「氷あそび」。

木箱に並べられた和素材を、自分好みに少しずつかけながら味を変化させていく、新しいスタイルのかき氷です。

メニューは全3種類。

「氷あそび 宇治抹茶」

京都府産宇治抹茶、北海道産小豆、沖縄県産黒糖蜜を使用 「氷あそび 黒蜜きなこ」

沖縄県多良間島産黒糖蜜と、香ばしい京挽ききな粉 「氷あそび 削り苺とみるく」

栃木県産いちごと北海道産ミルクを使用した、やさしい甘さの一杯

素材を“追いがけ”しながら食べ進めることで、一口ごとに味わいが変化。

「最後まで飽きずに楽しめる和スイーツ体験」を目指しました。

宇治抹茶削りいちごみるく黒みつきなこ店内メニュー

【かき氷】

・削りいちご

・宇治抹茶

・黒蜜きなこ

【白玉】

・白玉メニュー

【ドリンク】

・抹茶ラテ（アイス・ホット）

・ほうじ茶ラテ（アイス・ホット）

・梅ソーダ

・柚子ソーダ

テイクアウトメニュー

【ドリンク】

・抹茶ラテ（アイス・ホット）

・ほうじ茶ラテ（アイス・ホット）

・梅ソーダ

・柚子ソーダ

【ソフトクリーム】

・谷中ソフト

谷中銀座の食べ歩きや散策のお供として、気軽に楽しめるテイクアウトメニューもご用意しております。

古民家リノベーションカフェ

谷中銀座の街並みに溶け込む、 築80年の古民家空間

店舗は、昔ながらの情緒が残る谷中銀座商店街の一角。

木の温もりを感じる店内は、古民家の梁や建具を活かしながらリノベーションされており、どこか懐かしく落ち着いた空気が流れます。

谷中・根津・千駄木エリアは、“猫の街”としても知られ、国内外の観光客から人気のエリア。

八三六では、そんな谷中らしさを感じられる“猫もなか”など、遊び心のある和スイーツも取り入れています。

観光の合間に立ち寄るカフェとしてはもちろん、

「日本らしい時間を過ごせる場所」として、インバウンド観光客からも注目を集めています。

谷中銀座から和の魅力を発信

八三六は、JR日暮里駅から徒歩約5分、谷中銀座商店街内に位置しています。

観光で訪れるお客様には日本文化に触れる機会として、地域の皆さまには気軽に立ち寄れる和カフェとして、幅広い世代に愛される店舗を目指してまいります。

今後は季節限定メニューや地域と連携した企画なども展開し、谷中銀座から日本の食文化や和の魅力を発信してまいります。

夕焼けだんだん谷中銀座通り

店舗概要

【店舗名】

八三六（Hachi San Roku）

【オープン日】

2026年6月11日（木）

【営業時間】

9:00～20:00（L.O.19:30）変動あり

【所在地】

東京都台東区谷中3-13-2