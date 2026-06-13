「2026 IBSA Goalball World Championships」 男子準々決勝 アメリカに勝利し準決勝進出！ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得まであと1勝

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一般社団法人日本ゴールボール協会

　2026年6月13日（土）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 準々決勝が行われ、男子はアメリカと対戦。16-9で勝利し、準決勝進出を決めました。


　男子は、パラリンピック出場権獲得まであと1勝に迫りました。準決勝は6月14日（日）19:00からドイツと対戦します。


　なお、女子は6月14日（日）17:30から5～8位決定戦に臨みます。



準々決勝でディフェンスをする（右）佐野選手と（左）行弘選手

準々決勝でゴールを決めてガッツポーズをする金子選手

■男子　準々決勝　結果


日本　16-9　アメリカ



■試合を終えた男子キャプテン金子選手からのコメント


―準々決勝、非常に見応えのある攻撃合戦でしたが、いかがでしたか。


自分たちの攻撃をしっかり通用させることもできましたし、センター陣も守るところをしっかり守りきってくれたので、打ち勝つ試合ができて本当に良かったです。



―今回の試合に向けて何か秘策はあったのですか。


いつも通り対戦国に対してのウィークポイントや、攻めるポイントはしっかりと皆で確認しましたし、アメリカとは何度もこういった重要な場面で戦っているので、そこでしっかり勝ち切るということをチーム一丸となって決めました。



―準決勝に向けての意気込みを教えてください。


1つ1つ勝つことに変わりないので、チーム一丸となって戦いつつ、個人としてはチームを助けるための得点を取りながら、サーチなども頑張って、ディフェンスでも引っ張っていきたいと思います。



―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。


明日もしっかり勝って、皆さんに勝利の報告をしたいと思います！見ていてください！



■試合を終えた鳥居選手からのコメント


―今日の試合はどうでしたか。


僕としては、とにかく楽しんでやることが一番なので、楽しめた試合ではあります。



―今日の試合の中で一番のポイントはどこでしたか。


1番のポイントは僕が得意とする、0-6だったり0-4だったり、強いボールを投げて点を取れたというのが一番の見所だったと思います。



―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。


このまま明日、準決勝も勝って、ロスの切符取ります！応援よろしくお願いします！



■試合映像


https://www.youtube.com/live/r8Vm8vInI9Q?si=Eqqizzolbt3_k32o



■関連リリース


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html



■大会概要


【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships


【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）


【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）



■試合結果と今後の日本戦スケジュール　※日本時間


6月10日（水）


女子　日本　10-0　ポーランド


男子　日本　11-1　アルゼンチン



6月11日（木）


女子　日本　9-1　ウクライナ


男子　日本　9-6　フィンランド



6月12日（金）


女子　日本　1-1　カナダ


男子　日本　14-4　ポーランド



6月13日（土）


女子　準々決勝　日本　1-2　アメリカ


男子　準々決勝　日本　16-9　アメリカ



6月14日（日）


17:30　女子　5～8位決定戦


19:00　男子　日本　vs　ドイツ



6月15日（月）


16:00　女子　7位決定戦


17:30　男子　3位決定戦


19:00　女子　5位決定戦


20:30　男子　決勝