「2026 IBSA Goalball World Championships」 男子準々決勝 アメリカに勝利し準決勝進出！ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得まであと1勝
2026年6月13日（土）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 準々決勝が行われ、男子はアメリカと対戦。16-9で勝利し、準決勝進出を決めました。
男子は、パラリンピック出場権獲得まであと1勝に迫りました。準決勝は6月14日（日）19:00からドイツと対戦します。
なお、女子は6月14日（日）17:30から5～8位決定戦に臨みます。
準々決勝でディフェンスをする（右）佐野選手と（左）行弘選手
準々決勝でゴールを決めてガッツポーズをする金子選手
■男子 準々決勝 結果
日本 16-9 アメリカ
■試合を終えた男子キャプテン金子選手からのコメント
―準々決勝、非常に見応えのある攻撃合戦でしたが、いかがでしたか。
自分たちの攻撃をしっかり通用させることもできましたし、センター陣も守るところをしっかり守りきってくれたので、打ち勝つ試合ができて本当に良かったです。
―今回の試合に向けて何か秘策はあったのですか。
いつも通り対戦国に対してのウィークポイントや、攻めるポイントはしっかりと皆で確認しましたし、アメリカとは何度もこういった重要な場面で戦っているので、そこでしっかり勝ち切るということをチーム一丸となって決めました。
―準決勝に向けての意気込みを教えてください。
1つ1つ勝つことに変わりないので、チーム一丸となって戦いつつ、個人としてはチームを助けるための得点を取りながら、サーチなども頑張って、ディフェンスでも引っ張っていきたいと思います。
―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。
明日もしっかり勝って、皆さんに勝利の報告をしたいと思います！見ていてください！
■試合を終えた鳥居選手からのコメント
―今日の試合はどうでしたか。
僕としては、とにかく楽しんでやることが一番なので、楽しめた試合ではあります。
―今日の試合の中で一番のポイントはどこでしたか。
1番のポイントは僕が得意とする、0-6だったり0-4だったり、強いボールを投げて点を取れたというのが一番の見所だったと思います。
―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。
このまま明日、準決勝も勝って、ロスの切符取ります！応援よろしくお願いします！
■試合映像
https://www.youtube.com/live/r8Vm8vInI9Q?si=Eqqizzolbt3_k32o
■関連リリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html
■大会概要
【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships
【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）
【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）
■試合結果と今後の日本戦スケジュール ※日本時間
6月10日（水）
女子 日本 10-0 ポーランド
男子 日本 11-1 アルゼンチン
6月11日（木）
女子 日本 9-1 ウクライナ
男子 日本 9-6 フィンランド
6月12日（金）
女子 日本 1-1 カナダ
男子 日本 14-4 ポーランド
6月13日（土）
女子 準々決勝 日本 1-2 アメリカ
男子 準々決勝 日本 16-9 アメリカ
6月14日（日）
17:30 女子 5～8位決定戦
19:00 男子 日本 vs ドイツ
6月15日（月）
16:00 女子 7位決定戦
17:30 男子 3位決定戦
19:00 女子 5位決定戦
20:30 男子 決勝