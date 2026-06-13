「2026 IBSA Goalball World Championships」 男子準々決勝 アメリカに勝利し準決勝進出！ロサンゼルス2028パラリンピック出場権獲得まであと1勝

一般社団法人日本ゴールボール協会

2026年6月13日（土）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 準々決勝が行われ、男子はアメリカと対戦。16-9で勝利し、準決勝進出を決めました。

男子は、パラリンピック出場権獲得まであと1勝に迫りました。準決勝は6月14日（日）19:00からドイツと対戦します。

なお、女子は6月14日（日）17:30から5～8位決定戦に臨みます。

準々決勝でディフェンスをする（右）佐野選手と（左）行弘選手準々決勝でゴールを決めてガッツポーズをする金子選手

■男子 準々決勝 結果

日本 16-9 アメリカ

■試合を終えた男子キャプテン金子選手からのコメント

―準々決勝、非常に見応えのある攻撃合戦でしたが、いかがでしたか。

自分たちの攻撃をしっかり通用させることもできましたし、センター陣も守るところをしっかり守りきってくれたので、打ち勝つ試合ができて本当に良かったです。

―今回の試合に向けて何か秘策はあったのですか。

いつも通り対戦国に対してのウィークポイントや、攻めるポイントはしっかりと皆で確認しましたし、アメリカとは何度もこういった重要な場面で戦っているので、そこでしっかり勝ち切るということをチーム一丸となって決めました。

―準決勝に向けての意気込みを教えてください。

1つ1つ勝つことに変わりないので、チーム一丸となって戦いつつ、個人としてはチームを助けるための得点を取りながら、サーチなども頑張って、ディフェンスでも引っ張っていきたいと思います。

―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。

明日もしっかり勝って、皆さんに勝利の報告をしたいと思います！見ていてください！

■試合を終えた鳥居選手からのコメント

―今日の試合はどうでしたか。

僕としては、とにかく楽しんでやることが一番なので、楽しめた試合ではあります。

―今日の試合の中で一番のポイントはどこでしたか。

1番のポイントは僕が得意とする、0-6だったり0-4だったり、強いボールを投げて点を取れたというのが一番の見所だったと思います。

―日本で応援している皆さんへ一言お願いします。

このまま明日、準決勝も勝って、ロスの切符取ります！応援よろしくお願いします！

■試合映像

https://www.youtube.com/live/r8Vm8vInI9Q?si=Eqqizzolbt3_k32o

■関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html

■大会概要

【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships

【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）

【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）

■試合結果と今後の日本戦スケジュール ※日本時間

6月10日（水）

女子 日本 10-0 ポーランド

男子 日本 11-1 アルゼンチン

6月11日（木）

女子 日本 9-1 ウクライナ

男子 日本 9-6 フィンランド

6月12日（金）

女子 日本 1-1 カナダ

男子 日本 14-4 ポーランド

6月13日（土）

女子 準々決勝 日本 1-2 アメリカ

男子 準々決勝 日本 16-9 アメリカ

6月14日（日）

17:30 女子 5～8位決定戦

19:00 男子 日本 vs ドイツ

6月15日（月）

16:00 女子 7位決定戦

17:30 男子 3位決定戦

19:00 女子 5位決定戦

20:30 男子 決勝