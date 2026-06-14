WBCライトフライ級新チャンピオンの岩田翔吉が出演！『エキサイトマッチSP「オラスクアガvs飯村樹輝弥」「CPフレッシュマートvs岩田翔吉」』を、6/15（月）午後9:00～WOWOWで放送・配信！

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■失意の王座陥落から1年ぶりの世界戦

WBCライトフライ級チャンピオンの岩田翔吉（30＝帝拳）が6月15日放送・配信のエキサイトマッチSPに出演する。

岩田は3月15日、横浜BUNTAIでWBCライトフライ級王者のノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に挑戦し、8回TKO勝利を収めた。昨年3月にWBO同級王座を失った岩田が1年ぶりに王座に返り咲いた一戦を自ら解説する。

2024年10月、2度目の世界挑戦でWBO同級王者となった岩田は昨年3月、当時・同級２位で元WBO暫定王者だったレネ・サンティアゴ（34＝プエルトリコ）と拳を交えるも判定負け。わずか5カ月でベルトを失った。岩田は当時の心境を「あの試合で負けて落ち込んだ。ボクシングを続けていくか迷った時期が長かった」と振り返った。

どん底から周囲のサポートを受けて復帰を決意した岩田に巡ってきたのが今回のチャンスだったが、世界戦での連敗は絶対に許されない。岩田は文字通り背水の陣でリングに上がったのである。

■新たなスタイル披露し、タイのレジェンドをTKO

王者のノックアウトはWBA世界ミニマム級王座を16度防衛し、昨年12月のWBC世界ライトフライ級王座決定戦を制して2階級制覇を達成したタイのレジェンドとも言うべき実力者だ。この難敵を相手に岩田は「自分の殻を破りたいという気持ちで練習してきた」という成果を存分に発揮した。

試合が始まると、岩田はこれまでとは別人のようなボクシングを見せた。その変化を本人は「出入りとスピード、常に足を止めないように練習してきた。手数でも上回って相手を置き去りにするようなイメージ」と説明する。サンティアゴ戦の岩田は自慢の強打を打ち込もうとするあまり足が止まり、相手に上手くいなされてしまった。その反省を生かし、常に動くボクシングを徹底して磨いてきたというわけだ。

背の低いノックアウトに対し、岩田は動きを止めず、しかも軽快に手を出していった。「ラウンドごとに変化をつけていこうと思った」との言葉通り、果敢に打ち合うシーンも織り交ぜて自在にゲームを組み立てた。

3回、ノックアウトが偶然のバッティングで左目上部をカットして試合は流血戦に突入する。何とか距離を詰めようと前に出るノックアウトに対し、岩田は返り血を浴びながら右フックを効果的に決め続けた。そして8回、ノックアウトの傷が原因で試合が終了する。負傷判定の結果、岩田の3-0判定勝ちが宣告されたが、後日ビデオ検証の結果、ノックアウトの傷が有効なパンチによるものと判断され、記録はTKO勝ちに変更された。

■苦難を乗り越え、夢の4団体統一にも自信

新たなスタイルでベテラン王者を寄せ付けなかった岩田は「本当にうれしかった。1年間辛かった時もあったけど、辞めないで良かった」と会心の勝利に納得の表情を浮かべた。練習で取り組んできた新たなスタイルが実を結んだことが何よりも大きな収穫だった。

本人によると次戦は指名挑戦者、19戦無敗（8KO）のエリク・バディージョ（30＝メキシコ）との初防衛戦が有力だ。次戦に向けて「強い相手だけど、何が何でも勝ちたい」と話した岩田は「今やっているボクシングの精度を上げれば（4団体統一に）到達できる自信がある」と大きな夢も口にした。

なお同番組では、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガが飯村樹輝弥を迎えての5度目の防衛戦とあわせて、6月15日（月）午後9：00～WOWOWで放送・配信する。

◆◆◆WOWOW 番組情報◆◆◆

★『エキサイトマッチSP「オラスクアガvs飯村樹輝弥」「CPフレッシュマートvs岩田翔吉」』

WBO世界フライ級王者オラスクアガが飯村樹輝弥を迎えての5度目の防衛戦と前WBO世界L・フライ級王者の岩田翔吉がWBC同級王座に挑んだ一戦を本人解説でお届け。

＜放送・配信日＞6月15日（月）午後9：00［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

＜出演＞スペシャルゲスト：岩田翔吉 解説：浜田剛史、長谷川穂積

＜対戦カード＞

WBO世界フライ級タイトルマッチ ／ アンソニー・オラスクアガ vs 飯村樹輝弥

WBC世界L・フライ級タイトルマッチ ／ ノックアウト・CPフレッシュマート vs 岩田翔吉

★『エキサイトマッチSP「那須川天心vsエストラーダ」』

＜放送・配信日＞6月22日（月）午後9：00［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］

＜対戦カード＞

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 ／ 那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ

バンタム級10回戦 ／ 秋次克真 vs ホセ・カルデロン

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