誰もが音楽プロデューサーになれる時代　梅雨の時期にSuppinerが初音ミクとフューチャリング

株式会社鈴屋

株式会社鈴屋の音楽レーベルsuZyaは、2Dビジュアル系バンドSuppinerと初音ミクがフューチャリングしたバラード「雨 Outside Mind」を、6月12日（金）に各音楽配信サイトで配信した。

Suppinersは、お好み焼きを焼く様を耽美な言葉でハードロックに歌う「OKONOMI-YAKI」でデビューした。今回初音ミクをフューチャリングし、彼女に去られた男性の弱い本音を初音ミクが歌い、Suppinersが演奏と英語歌詞のバラード「雨 Outside Mind」を配信した。

■曲の概要

雨の多いこの時期に聞きたくなる曲。交際相手と別れた弱い男性の本心を初音ミクが歌う。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bYU2CVqXUhk ]

「雨 Outside Mind」MV

https://www.youtube.com/watch?v=bYU2CVqXUhk

■誰もが音楽プロデューサーになれる

かつて音楽配信サイトで楽曲を配信することが困難でした。今では、TuneCore Japanなどの楽曲配信サービスに曲を登録するだけで複数のサイトで自身の曲が配信されます。

世界でも歌われる曲を誰でも作る可能性が生まれました。

今回の「雨 Outside Mind」も初音ミクと共に世界中で聴かれることを願っています。

公式ホームページ：https://suzya.net(https://suzya.net/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Suppiner

公式Instagram：https://www.instagram.com/taby_abnormalstar/?hl=ja

公式note：https://note.com/nakanohito_coby