「meiji THE Cacao」×「Marcato」合羽橋のジェラート専門店meiji THE Cacaoが誇るマダガスカル産カカオ100%の“ダークチョコレート”ジェラートが登場

株式会社明治

「meiji THE Cacao（明治 ザ・カカオ）」と、東京・西浅草 合羽橋のクラフトジェラート専門店「GELATERIABAR Marcato（マルカート）」とのコラボレーションにより、マダガスカル産カカオ100%のカカオマスを使用した“ダークチョコレート”フレーバーのジェラートを、「GELATERIABAR Marcato（マルカート）」店舗にて販売いたします。本商品に使用するカカオは、当社のカカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート（MCS）」を通じて、マダガスカルで育まれたものです。赤いフルーツやオレンジを思わせる華やかな香りと、爽やかな酸味が魅力のカカオを、“素材の味を活かしたはっきりとした味”を信条とするマルカートが、特別なジェラートに仕立てました。

“ダークチョコレート”フレーバーのジェラート「GELATERIABAR Marcato（マルカート）」“濃いのに重くない”――マダガスカル産カカオが生んだ新しいジェラート

本商品は、マダガスカル産カカオならではの個性を主役にしたジェラートです。チョコレートならではの濃厚な味わいとコクはしっかりと感じられるのに、後味はびっくりするほどスッキリ。濃いのに重くない、爽やかで酸味のある新しいチョコレートジェラートに仕上がりました。口に含むとカカオの濃密なコクが広がり、続いて爽やかな酸味が軽やかに抜けていきます。一般的なチョコレートアイスの“甘く重い”印象とは一線を画す、フルーティーで余韻のすっきりとした味わいが特長です。

■ 「meiji THE Cacao（明治ザ・カカオ）」について

「明治ザ・カカオ」は、明治独自のカカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート」を実施した地域のカカオ豆を使用し、カカオの産地から製法まですべてにこだわった、明治にしか引き出せない、カカオ本来の香味を活かした香料不使用のチョコレートです。 磨き上げてきたカカオの3つの香味を軸とした、4つのラインナップを展開しています。

ナッティカカオ： ナッティな香りのベネズエラ産カカオ豆を使用

フローラルカカオ： フローラルな香りのペルー産カカオ豆を使用

フルーティカカオ： フルーティな香りのドミニカ共和国産とマダガスカル産のカカオ豆を使用

フルーティカカオ・ラテ： フルーティカカオをベースにミルクを合わせた一品

これまでの“チョコレート”の領域だけではなく、“カカオ”の新しい美味しさや愉しみ方をお届けするブランドとして、この先ワクワクするような商品をお届けしてまいります。

＜公式SNS＞ https://www.instagram.com/meiji_the_choco/

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■コラボ先「GELATERIABAR Marcato（マルカート）」について

「GELATERIABAR Marcato」は、2023年11月に東京・西浅草 合羽橋にオープンしたクラフトジェラート専門店です。店名の「Marcato（マルカート）」は、音楽用語で“はっきりとした音”を意味し、素材の味を活かした“はっきりとした味”のジェラートづくりを追求しています。四季折々の食材やイタリア食材を厳選し、手作りのジェラートを提供しています。