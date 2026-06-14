【大田区限定】6月限定キャンペーン｜途中でやめたものづくり用品回収キャンペーン｜工具・材料・未完成作品も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

大田区は、町工場や職人文化が根づくものづくりの街です。DIYや木工だけでなく、手芸・クラフト・模型・電子工作など、さまざまな創作を楽しむ方が多いこのエリアで、「始めたものの途中でやめてしまった趣味の道具や材料が、そのまま残っている」という声を多くいただきます。

途中でやめたDIYの工具や木材、使いかけの塗料やレジン、あまり使わなかったミシン、作りかけの棚や編みかけの作品――「いつか再開しよう」と取っておいたものづくり用品が、作業スペースや押入れ、クローゼットを長期間占有していませんか？

ものづくり用品は、工具・布・木材・薬剤などが多種多様で、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいうえ、使いかけの塗料や大きな道具は処分や運び出しの手間もかかります。思い入れもあって、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で在宅時間が増え、創作スペースや収納を見直したくなる時期。上半期の整理が重なるタイミングでもあります。「DIY 工具 処分」「手芸用品 処分」「ものづくり 道具 処分」「大田区 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、大田区限定で「途中でやめたものづくり用品」まとめて回収キャンペーンを実施します。

工具・材料・未完成作品など、再開しなくなったものづくり用品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

趣味の思い出を尊重しながら、作業スペースと収納を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

大田区は、金属加工・建具・町工場などのものづくり文化が息づくエリアであり、家庭でもDIYや手芸、模型づくりなどの創作を楽しむ方が多い地域です。一方で、新しい趣味を始めて途中でやめてしまい、道具や材料だけが残ってしまうケースが多い地域でもあります。

特に

・途中でやめたDIYの電動工具・手工具・木材・端材

・使いかけのまま固まりかけた塗料・接着剤・レジン

・あまり使わなかったミシンや手芸キット、作りかけ・編みかけの作品

は、いつか再開するつもりや思い入れもあって手放す決断がつきにくく、作業スペース・押入れ・クローゼットを長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、室内で過ごす時間が増え、創作スペースや収納の見直しが進むタイミング。再開の見込みがない道具や材料をまとめて手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。再利用可能なものはリユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：途中でやめたものづくり用品まとめて回収キャンペーン（大田区限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・電動工具・手工具・工具箱・作業台などのDIY工具

・木材・端材・ベニヤ・塗料・接着剤などの木工／DIY材料

・ミシン・布・毛糸・編み針・手芸キットなどの裁縫用品

・レジン・ビーズ・粘土・画材・革・プラモデルなどクラフト用品

・作りかけの棚・編みかけの作品・組み立て途中の模型など未完成作品

※中身が残った塗料・スプレー缶・薬剤や、電動工具のバッテリーは、安全のため状態を確認のうえ対応いたします。

備考（合言葉）：事前見積もり時に大田区キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（大田区全域）

対応地域例

蒲田・大森・池上・雪谷・大岡山・下丸子・田園調布・久が原・矢口・西馬込など大田区内全域

東馬込・南雪谷・北千束・萩中・羽田・多摩川・蒲田本町・山王・中央・仲池上・千鳥・西蒲田・東糀谷など

※上記以外も大田区全域で対応可能です。大田区で「不用品回収」「ものづくり 道具 材料 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

ものづくり用品の片付けでよくあるお悩み

・始めたものの途中でやめた趣味の道具や材料が、棚や押入れに眠っている

・使いかけのペンキ・塗料・接着剤・レジンが固まりかけている

・電動工具やミシンなど、買ったけどあまり使わなかった道具がある

・作りかけの棚や編みかけの作品など、未完成のまま放置している

・ものづくり用品は工具・布・木材・薬剤など多種多様で、何ゴミか分からない

・作業台や脚立など大きくて運び出しにくい道具がある

・もう再開しないと分かっているが、思い入れがあって捨てづらい

・ものづくり用品と他の不用品をまとめて一度に回収してほしい

ものづくり用品でよく出る不用品例

工具・電動工具

木工・DIY材料

手芸・裁縫用品

クラフト・アート用品

未完成作品・作りかけ

回収品目の詳細例

工具・電動工具

電動ドリル・サンダー・ノコギリ・グラインダー・手工具・工具箱・作業台・脚立・計測器具 など

木工・DIY材料

木材・端材・ベニヤ板・角材・塗料・ニス・接着剤・パテ・鉄パイプ（中身が残った缶は要確認）など

手芸・裁縫用品

ミシン・布・生地・毛糸・編み針・刺繍道具・手芸キット・型紙・裁縫箱 など

クラフト・アート用品

レジン・ビーズ・アクセサリーパーツ・粘土・絵具・画材・キャンバス・革・レザークラフト工具・プラモデル など

未完成作品・作りかけ

作りかけの棚やラック・編みかけの作品・組み立て途中の模型やジオラマ・塗装途中の作品 など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・始めたけれど途中でやめた趣味の道具・材料が溜まっているご家庭

・DIY・木工の工具や木材をまとめて手放したい方

・ミシン・手芸用品・毛糸などの裁縫グッズを整理したい方

・レジン・ビーズ・画材・プラモデルなどクラフト用品が余っている方

・作りかけ・未完成の作品を片付けたい方

・使いかけの塗料・薬剤の処分に困っている方

・大田区で不用品回収を探している方

・ものづくり用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

工具・木材・ミシン・手芸用品など、種類が多くても、作業スペースや収納の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この電動工具も一緒に出せる？」「使いかけの塗料やバッテリーも頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに大田区キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 大田区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ootaku/

📰 大田区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/ootaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)