「就活のためのガクチカ」より、3年後に語れる経験を！ 農業コミュニティで″問いを立てる″Z世代インターン募集

株式会社農情人

農業×新技術を推進するコミュニティ「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、農業×AI×発信の現場で"問いを立てる"経験を積む実践型インターンの公募を開始しました。生成AIの普及により整った成果物を作ることは容易になりつつある一方、現場で本当に求められているのは、AIの答えを鵜呑みにせず、農家やコミュニティの声をもとに問いを立て直せる人材です。

本インターンでは、農家の取材・発信、AIを活用した企画・調査、オンラインコミュニティ運営などを横断し、「3年後にも残る実践経験」を提供します。

背景：AIで"答え"が出る時代に、学びの差はどこでつくのか

詳細を見る :https://ai-intern.metagri-labo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=intern202606&utm_content=media_site

学校で提出するレポートの構成案も、サークルで創る企画書のたたき台も、SNSの文案も、生成AIを使えば短時間で「それなりに整った」形になります。この感覚は、いま多くの学生にとって当たり前になりつつあります。

しかし、農家支援コミュニティ「Metagri研究所」が農業の現場で直面している問いは、AIに聞くだけでは答えが出ないものばかりです。

この農家のこだわりを、誰にどう伝えれば、価値が価格に反映されるのか AIで何を自動化すれば、農業現場の手間を本当に減らせるのか コミュニティで、どんな仕組みがあれば参加者が動きやすくなるのか 農業に関心がない人に、どんな入口をつくれば振り向いてもらえるのか

これらは、現場を知らないままChatGPTのような生成AIに尋ねても、一般論にとどまりやすいです。

AIで成果物が整うこと自体は、これからさらに容易になります。だからこそ、AIで作成する前の「問いの立て方」と、作成後の「現場での確かめ方」にこそ、人の価値が残ります。

Metagri研究所はAIと農業現場の間に立てる学生インターンを新たに公募します。

Metagriインターンに求める人材像

本インターンで重視するのは、問いを一緒に立て、小さく試し、反応を見ながら形にしていく姿勢です。完璧な成果物を最後に出すのではなく、6割の段階で出してフィードバックを受け、改善していく。そういう実践の場として設計しています。

これまでのインターン生も、最初から専門性を持っていたわけではありません。「農業に少し関心がある」「AIを触ってみたい」という地点から、自分の関心をMetagriの活動に接続してきました。

- カフェが好きなインターン生は、農家の食材を生かしたメニュー企画や試作、POP制作、開催当日に向けた運営準備に取り組んでいます。アイデアを実際の場に落とし込みながら、農業の魅力を届ける経験を積んでいます。- SNS発信が得意なインターン生は、Instagram投稿・農家紹介・音声コンテンツ制作に挑戦。投稿後の反応を見ながら次の発信を改善するサイクルを回しています- ゲーム好きのインターン生は、Roblox上で農業に触れられる体験づくりに挑戦。コミュニティメンバーに遊んでもらい、改善を重ねることで「好きだったゲーム」が農業を伝える入口になりました- システム・AIに関心のあるインターン生は、Discord運営を支えるBotやデータ整理、仕様書づくりを担当。「誰のどんな困りごとを減らす仕組みか」を考える経験を積みました

さらに月1回の「持ち回り勉強会」では、インターン生自身がテーマを選び、調べ、まとめ、オンラインコミュニティで発表しています。

インターン募集要項

農家支援コミュニティ『Metagri研究所』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/190_1_2a3a11ac9765204b259d707a661b2f4f.jpg?v=202606141051 ]詳細を見る :https://ai-intern.metagri-labo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=intern202606&utm_content=media_site

Metagri研究所は、キーワード「農業×新技術」を掲げて持続可能な農業の実現に取り組むコミュニティです。2022年3月より活動をスタートし、2026年6月現在では1,300名以上が参加しています。失敗を恐れずに、新たな社会実験に取り組む姿勢を大切にしたいという意味を込めて「研究所」としています。

農業に生成AIやweb3、メタバースを掛け合わせた取り組みに興味のある方はコミュニティにご参加ください。

Metagri研究所 :https://discord.gg/hyw3AkKa8e

公式サイト：https://metagri-labo.com/

イベントセミナー：https://metagrilabo.peatix.com/

公式SNS（X）：https://x.com/metagrilabo/

公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/metagrilabo/

公式Line：https://page.line.me/918tbanl

「Metagri研究所」運営元企業

株式会社農情人

代表 ： 甲斐 雄一郎

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×新技術の企画開発

・AIコンサルティング

・書籍出版

URL ： https://noujoujin.com/

mail ： info@noujoujin.com