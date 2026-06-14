何十回でも、挑む。個別指導塾 「ベスト個別」の新TVCM「できるって楽しい！」第2弾、放映エリアを拡大して夏放映版を6月14日(日)より公開

株式会社ベストコ

個別指導塾「ベスト個別」を運営する、株式会社ベストコ（本社：福島県郡山市・東京都渋谷区、代表取締役社長：井関大介、以下「当社」）は、「ベスト個別」は、「“できる”を楽しめ」を掲げ、小中高校生の学習をサポートする個別指導塾です。現在、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・広島・香川で144教室を運営しています。

本CMは、2026年2月より放映を開始した「できるって楽しい！」春放映版に続くシリーズ第2弾です。春放映版では宮城・福島・山形・岡山・香川の5県でオンエアし、夏放映版では新たに広島県を加えた6県へと放映エリアを拡大いたします。

「"できる"を楽しめ」--本シリーズがその想いを軸に描くのは、子どもたちの日常の中にある小さな達成感と、勉強での「できた」という体験が本質的に同じであるということです。

出演するのは、「ベスト個別」に実際に通う生徒たち。紙コップキャッチ、人間コンパス、ゾロ目ストップという3つのチャレンジに挑んでもらいました。成功するまで何十回も繰り返した撮影の末に切り取ったのは、子どもたちが本当に「できた」瞬間の表情です。自然に湧き出た、リアルな喜びがそこにあります。

■TVCM概要

タイトル：「できるって楽しい！」夏放映版

放映開始日：2026年6月14日(日)

放映エリア：宮城県・福島県・山形県・岡山県・広島県・香川県

CM特設ページ：https://best-kobetsu.co.jp/tvcm/

YouTubeリンク：https://youtu.be/Z5dffsZPJcc

■CMに込めた想い

「できた」という喜びは、遊びでも勉強でも変わりません。日常の小さな達成感の積み重ねが、学ぶことを「楽しい」と感じる力につながると、私たちは考えています。子どもたちにとって、「ベスト個別」がそんな体験を重ねられる場所であり続けたい。その思いを、本CMに込めました。

どこに住んでいても、こどもたちが無限の可能性を抱ける未来にするために。これからも「ベスト個別」は、子どもたち一人ひとりにより多くの「できた体験」を生み出し、その積み重ねを通じて、子どもたちの可能性を広げられるよう、尽力してまいります。

■「ベスト個別」とは

「ベスト個別」は、小学生・中学生・高校生の学習をサポートする個別指導塾です。「“できる”を楽しめ」を掲げ、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・広島・香川で144教室を運営し、約8,000人のお子さまの学習を応援しています。お子さまの学習状況に合わせて、いっしょに計画をたて、一人ひとりの「できる」をサポート。個別指導だからできる、一人ひとりに適したカリキュラム・指導スタイルで、自ら学びたくなる気持ちづくりと、成績アップを実現する、そんな学びの場をつくっています。

https://best-kobetsu.co.jp/

■株式会社ベストコとは

「ベスト個別」を運営する株式会社ベストコは、個別指導塾「ベスト個別」「ベスト個別 motto」、地域に根差した教育、ICTを活用した新しい学習体験の提供、教育・学習方法を研究する「ベストコ教育研究所」を運営しています。

「B with you 君のベストを一緒につくる」を企業理念に掲げ、こどもたちの「学びの場」をつくっています。私たちが「学びの場」を届けたいのは、特に地方に住むこどもたちです。こどもたちが、「できる」を楽しみ、目標を達成する喜びを実感することを通じて、夢や目標を持つことを応援し、教育を通じて地方を元気にすることを目指しています。

https://bestco.jp/

■生徒さま、保護者さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 「ベスト個別」お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-690-016

［受付時間］AM10:00～PM8:00（土日祝対応可能）

URL：https://best-kobetsu.co.jp/inquiry/

専任スタッフが丁寧にお答えします。

■報道機関の皆さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 広報担当

URL：https://bestco.jp/contact/

■会社概要

・会社名 ：株式会社ベストコ

・本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

・設立 ：2009年5月

・代表者 ：代表取締役社長 井関 大介

・事業内容 ：学習塾事業、学習アプリ事業、調査・研究事業

・URL ：https://bestco.jp/