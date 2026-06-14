SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、Ball Grid Array Package Market（ボールグリッドアレイパッケージ市場）について2026－2035年の予測期間を対象とした調査を実施しました。同市場は2025年の約25億米ドルから2035年には約45億米ドルに拡大し、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）約6.1%での成長が見込まれています。

2026年6月09日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/ball-grid-array-package-market/590642403 調査結果公表日：2026年6月09日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、545社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査235件、オンライン調査310件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)は、2025年には約25億米ドル、2035年には約45億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6.1%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるBall Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)の調査と分析によると、同市場は主に、自動車の電動化の急速な進展と先進運転支援システム（ADAS）の採用拡大を背景に成長すると予測されています。最新の電気自動車（EV）では、エンジン制御ユニット、バッテリー管理システム、LiDARプロセッサなどに、高効率なBGAパッケージが求められています。 EVの販売台数増加がBGAパッケージの需要を押し上げています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年の米国におけるEV販売台数は1.6百万台に達しました。 さらに、心電図（ECG）モニター、持続血糖測定器、スマート・ピル・ディスペンサーといったウェアラブル医療機器の普及拡大や、遠隔患者モニタリングへの関心の高まりも、今後数年間の世界市場の成長を促進すると見込まれています。

最新ニュース

当社の調査によると、Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • Toppan Inc.は2025年12月、新潟工場において、フリップチップBGA（FC-BGA）基板の新たな製造ラインを構築すると発表しました。 • Amkor Technology, Inc.とTSMCは2024年10月、アリゾナ州における先端パッケージング事業を拡大するため、パートナーシップを拡大しました。

市場セグメンテーション

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Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)は技術別に基づいて、標準BGA、マイクロBGA、ファインピッチBGA、及び埋め込み型BGAに分割されています。このうち、ファインピッチBGAは、小型のフットプリントで高いI/O密度を実現できることから、スマートフォン、メモリモジュール、AIプロセッサに最適であり、予測期間中には42%という主要なシェアを占めると見込まれています。

地域概要

Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)に関する当社の分析によると、アジア太平洋地域は市場全体の40%のシェアを占めると予測されています。同地域では、中国、インド、台湾、韓国、日本における家電製品の製造拡大に向けた政府投資の増加や、主要なOSAT（半導体後工程受託製造）企業の存在を背景に、予測期間を通じて6.5%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録する見込みです。 また、AIサーバー、クラウドコンピューティング、データセンターの急速な拡大に加え、フリップチップBGA、2.5D/3Dパッケージング、SiP（システム・イン・パッケージ）、ウェハレベルパッケージングといった先端パッケージング技術の採用拡大も、市場の成長を後押ししています。 日本は、大規模な政府補助金や戦略的パートナーシップを通じて半導体エコシステムの再構築に注力しており、これによりBGAパッケージング技術、特にフリップチップBGAや先端基板パッケージングにとって大きな機会が創出されています。 さらに、同国では堅調な車載エレクトロニクス分野や、AI、HPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）、データセンター・インフラの急速な拡大も市場成長を促進しています。

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Ball Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のBall Grid Array Package Market (ボールグリッドアレイパッケージ市場)における主要企業は以下の通りです: • Amkor Technology • ASE Group (Advanced Semiconductor Engineering) • STATS ChipPAC (JCET Group) • Intel Corporation • Texas Instruments さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Renesas Electronics • Ibiden Co., Ltd. • Fujitsu Semiconductor Memory Solution • Toshiba Electronic Devices & Storage • Toppan Holdings

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