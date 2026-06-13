乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット第7弾は乙女チックなランジェリー姿を公開

株式会社DONUTS

2026年6月30日(火)に1st写真集『好きのグラデーション』(DONUTS/主婦の友社)を発売することが決定した金川紗耶。本日は先行カット第7弾として、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカットを公開いたしました。今回のカットでは彼女のキュートかつ美しい一面をお届けします。

＜先行カット＞

(撮影/三宮幹史)

■写真について

フルーツを手に、外を眺める横顔がなんとも美しい1枚。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女チックな雰囲気を演出しています。「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」と本人も語る、至極のカットになりました。

■プロフィール

金川紗耶(かながわ・さや)。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。

■写真集概要

書誌名 :乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

著者 :金川紗耶 撮影/三宮幹史

発行元 :株式会社DONUTS

発売元 :株式会社主婦の友社

発売日 :2026年6月30日(火)

定価 :2,650円(税込)

体裁 :オールカラー160ページ/A4変形サイズ

特典 :ポストカード6種類中1点封入

〈写真集公式SNS〉

X: @saya_1stphoto (https://x.com/saya_1stphoto)

〈予約・購入URL〉

通常版: https://amzn.to/4mEGRT6

※楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopで、カバーの異なる限定版も発売いたします。

楽天ブックス限定版: https://books.rakuten.co.jp/rb/18615654/

セブンネット限定版: https://7net.omni7.jp/detail/1107706508

Sony Music Shop限定版: https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983)

※写真をご使用する際は「撮影/三宮幹史」とクレジット表記をお願いいたします。

■表紙4種はこちら

通常版楽天ブックス限定版セブンネット限定版Sony Music Shop限定版

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/