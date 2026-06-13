【岡山大学】北陸先端科学技術大学院大学と産学官連携に関する意見交換会を開催～「Matching HUB」の知見を活用し、広域産学官連携の可能性を探る～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年6月11日、北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）の寺野稔学長と森進太郎主任URAが本学を訪問し、本学が事務局を務める「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）」の取り組みや、JAISTが実施する産学官金連携イベント「Matching HUB」に関する意見交換会を開催しました。



当日、一行ははじめに本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）を訪問し、クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」をはじめ、4階産学共創ラボ、5階コネクトスタジオなど、本学の産学官連携・共創活動を支える施設について見学しました。



その後、本学関係者との意見交換会を行い、終了後には那須保友学長との面談も実施し、今後の産学官連携の方向性について、さらに踏み込んだ議論を交わしました。



意見交換会では、JAISTから、北陸地域において10年以上にわたり展開されている産学官金連携イベント「Matching HUB」の取り組みと成果について紹介がありました。同イベントは、企業、大学、行政機関、金融機関など多様な主体が一堂に会し、参加者同士の「出会い」と「対話」を通じて新たな価値創出を促進するもので、異業種間のマッチングを重視している点が特徴です。地域企業のニーズと大学の研究シーズを結び付けることで、共同研究や新規事業の創出へと発展している状況についても説明がありました。



一方、本学からは、OI-Startが中心となって実施しているAI・DX等をテーマとした「オープンイノベーション Match Up」の取り組みや、産学官連携イベントの実績について紹介しました。また、人材育成、リスキリング、地域課題解決を目的とした「地域構想推進プラットフォーム」構想について説明し、「岡山版Matching HUB」の展開可能性や、瀬戸内地域を視野に入れた広域産学官連携の在り方について活発な意見交換が行われました。



岡山大学は、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」において、地域と大学が一体となって社会変革を先導する取り組みを進めています。今回の意見交換を契機に、産学官金の多様な主体との連携をさらに強化し、研究成果の社会実装や地域課題の解決を加速させることで、J-PEAKSで目指す地域中核大学としての機能強化にもつなげていきます。



また、OI-Startでは、産学官連携によるイノベーション創出に関心のある企業・団体・個人の皆さまからの会員参加を随時受け付けています。ご関心のある方は、ぜひOI-Startへのご参加をご検討ください。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とOI-Startの取り組みにご期待ください。

意見交換会の様子

JAIST寺野学長（左から3番目）と関係者

JAIST寺野学長、本学那須学長および関係者による集合写真

◆参 考

・北陸先端科学技術大学院大学（JAIST）

https://www.jaist.ac.jp/index.html

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】Matching HUB第10回全国展開推進会議でおかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の産官学連携コーディネーターが報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003929.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）が経済産業省「地域DX推進ラボ」に選定～産学官金の力で岡山地域のDXを加速～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004010.000072793.html

・【岡山大学】「オープンイノベーションMatch Up vol.4 ～地域課題×デザイン×デジタル～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003732.000072793.html

・【岡山大学】“見る・触れる・体験する”から始まるイノベーション OI-Start「オープンイノベーション Match Up vol.3」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003141.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携で地域課題の解決を目指す「オープンイノベーション Match Up」イベントを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002918.000072793.html

・【岡山大学】「OI-Start生成AI活用共有会」を開催～産学官で生成AI活用の最前線を共有～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003556.000072793.html

・【岡山大学】OI-Start「CFP Nexus WG」が発足-産学官金の連携でCFPから価値創出へ-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003129.000072793.html

・【岡山大学】玉野市 × OI-Start連携による観光客向けアンケート回収率向上の取り組み ～アート × テクノロジーで創る小さなイノベーション～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003521.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）がミニシーズ発表会を開催～柔らかさ×力強さを両立した次世代空気圧アクチュエータ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003230.000072793.html

・【岡山大学】産学官連携によるデジタル技術を活用したイノベーションの創出に向け「おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム」（OI-start）を設立

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002254.000072793.html

・【岡山大学】おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）の会員数が100機関を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002808.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム 事務局

産学官連携コーディネーター 河野・田中・長尾

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 自然科学系総合研究棟 6F

TEL:080-7178-7277

E-mail：oi-start◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15436.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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