【岡山大学】クライオ電子顕微鏡による単粒子解析法のハンズオントレーニング講習会を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成する異分野基礎科学研究所の国際構造生物学研究センター（ICSB）は、2026年5月29日～30日に、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）5階コネクトスタジオにおいて、「第1回 ICSB※ Training Weekend」を対面とオンラインのハイブリッド形式で開催し、対面14人（本学、岡山理科大学、高知大学、名古屋大学）、オンライン35人の計49人の多数が参加する講習会となりました。



本講習会では、「単粒子構造解析法を用いた構造解析技術を習得する」をテーマに、学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎）の沼本修孝准教授と蔡弼丞助教（特任）が講師を務めました。参加者は実際にチュートリアルデータとして用意されたタンパク質を、解析プログラムCryoSPARCやChimeraXを用いて解析する実習に取り組みました。体験型演習に加え座学や質疑応答を交えながら丁寧な解説が行われ、初心者にもわかりやすい内容となり、参加者らの興味と関心をひきつけました。本講習会の内容は、国際構造生物学研究センターweb site のリンクより視聴いただけます。



クライオ電子顕微鏡を用いた構造解析は、タンパク質の立体構造から、その機能を担う分子機構を解明することができ、創薬研究、エネルギー問題、食糧問題の解決、環境問題の解決につながる可能性も秘めています。今後もさまざまな分野の解析・応用されることが期待されます。



本学では、2024年2月1日からクライオ電子顕微鏡「KriosG4」（300 kV, サーモフィッシャ社）に続き、2025年11月1日からクライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」（サーモフィッシャ社）の共用を開始しています。本学のみならず学外にも広く開放し、構造生物学をはじめとしたさまざまな分野で「可視化」による研究推進を強力に支援します。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。



※ICSB＝International Center for Structural Biology＝国際構造生物学研究センター

〇講習会の内容については、下記のURLからご覧ください

https://www.okayama-u.ac.jp/user/icsb/events.html

講師の沼本准教授

会場の様子、実技指導を行う講師の蔡助教

施設見学の様子（クライオプラズマFIB-SEM装置Arctis）

対面参加者の集合写真

クライオ電子顕微鏡Krios G4 （300 kV, サーモフィッシャ社）クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）



◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学異分野基礎科学研究所

https://www.riis.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学異分野基礎科学研究所 国際構造生物学研究センター（ICSB）

https://www.okayama-u.ac.jp/user/icsb/index.html

◆参考情報1

・コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・【岡山大学】クライオトモグラフィー用クライオプラズマFIB-SEM装置「Arctis」を西日本に初導入

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003582.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院「クライオ電子顕微鏡」を中国・四国地域に初導入！学外への機器共用も開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html

◆参考情報2

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッション～岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html

・【岡山大学】「先端医学研究トレンド-岡山大学クライオFIB-SEM・トモグラフィー特別講演会 in 鹿田-」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004006.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学異分野基礎科学研究所 教授 沈 建仁

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8502

E-mail：shen◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15429.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html