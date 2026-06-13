MotoGPに最も近いキャリパー、ブレンボGP4-MotoGPが遂に解禁！

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、ブレンボ正規販売代理店としてGP4-MotoGP ラジアルマウントキャリパーキットの発売を開始いたしました。

最新のモーターサイクルはもちろん、最も要求水準の高いサーキット愛好家のニーズにも完璧に応えるこのキャリパーは、走行におけるパフォーマンスとスポーツ性をかつてない次元へと引き上げます。

Brembo

Bremboは、1961年にイタリアで創業。MotoGPをはじめとするレースシーンはもちろん、自動車・オートバイ・商業車用のブレーキシステムにおいて、世界市場をリードするトップメーカーです。その技術力は、ヨーロッパ、米国、日本で現在生産されるハイエンドモデルのオートバイ、カーメーカーにおいて、他の追随を許さないシェアと性能レベルを実現しております。

GP4-MotoGP

優れた剛性・耐久性

アルミビレット材から削りだされたボディは、過酷な条件下でも優れた剛性・耐久性を実現。アウターボディにはベンチレーションフィン、ピストンにはドリル加工を施し、熱交換効率を改善しています。

特徴的なパッドアバットメント

キャリパーの特徴である斜めのパッドアバットメントにより、ブレーキング時にピストンを引っ張り出す力が働き、レバーにかかる力が同じでもより大きな制動力を発揮することが可能となっています。

専用スプリングの採用

また、ブレーキ動作がリリースされると、特殊な専用スプリングがパッドをディスクから瞬時に引き離すことで、素早いレスポンスを実現しています。

ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット

BREMBO (ブレンボ) GP4-MotoGP ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー

■ピストン：30/30mm（同径4POT）

■材質：アルミニウム合金（CNC削り出しモノブロック）

■重量：100mm/約968g、108mm/約983g（※片側/ブレーキパッド含む）

■表面処理：ニッケルコーティング

■推奨マスターシリンダー：ブレンボ ラジアル φ17

■付属品：パッド、ステッカー、温度シール、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ガスケット

■ダストシール内蔵 / 公道使用可能 / オーバーホール可能 / 左右セット

■価格：税込\990,000（税抜\900,000）

■品番：取付ピッチ100mm 220.F085.10

取付ピッチ108mm 220.F085.20色[カラー]:ブラック/シルバー

■発売中

■展示店舗 ライコランド東雲・ライコランド京都

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/