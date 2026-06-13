【岡山大学】「理工系進路を考えるセミナーin岡山2026」を実施しました

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、工学部を中心として、2026年6月6日に高校生とその保護者を対象とした「理工系進路を考えるセミナーin岡山2026」を開催しました。当日は高校生を中心に32人が参加しました。本セミナーは、岡山県内で初めて、特定非営利活動法人 女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト（GSTEM-CPP）との共催により実施したものです。“理系の進路はひとつじゃない、選べる進路を伝えたい”をテーマに、岡山大学では、総合大学として幅広い選択肢があることを伝えました。



セミナーでは、経済学部・農学部・理学部の教授による講演に加え、本学理工系分野を卒業・修了した岡山県内の有名企業で活躍している方々を招き、仕事や生き方にについての講演も実施。また、工学部での化学実験や、GSTEM-CPPの進行で将来の姿を具体的に思い描くプログラムも実施しました。



さらに、保護者に向けたプログラムも用意し、高校生の進路選択を応援してもらえるような話題提供や個別相談を行いました。運営には、工学部（＃工学女子会 を含む）および農学部の大学生・大学院生、教職員が携わりました。



参加者のうち、徳方瑛さん（岡山一宮高等学校3年）は、「先生や先輩方の会話や実習を通して、教授と生徒の素敵な関係やレベルの高さに気づけました。すごくためになった時間を過ごせました」と話しました。また、太田裕子さん（保護者）は「卒業生がそれぞれのライフステージに応じて柔軟にキャリアを築いている姿が印象に残りました。また、子どもたちが学びながら自分の方向性を見つけていけることが分かり、親として安心しました」と話しました。



本セミナーが、参加してくださった高校生と保護者の皆さまにとって、自身に合った進路を考えるきっかけとなれば幸いです。本学では今後も、高校生の皆さんに岡山大学の魅力や学びをより知っていただける機会を提供したいと考えています。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山大学工学部の取り組みにご期待ください。

実験の講義を聞く参加者

化学実験の様子（化学体験してみよう）

自分の夢を言語化する参加者と見学する保護者ら（自分の夢をみんなに伝えよう）

プログラム終了後、修了証を手に記念撮影



◆参 考

・岡山大学工学部

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/

・特定非営利活動法人 女子中高生理工系キャリアパスプロジェクト（GSTEM-CPP）

https://gstem-cpp.or.jp/

◆参考情報

・はじめに見る、岡山大学工学部とは？

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/first/

・【岡山大学】岡山大学工学部「工学系女子のキャリアを考えるシンポジウム」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003731.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学工学部「女子高校生向け座談会および研究室見学会」を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002423.000072793.html

・【岡山大学】「女子の理工系進路選択-傾向と対策- 」ダイバーシティ講演会を開催～九州大学男女共同参画推進室 河野教授を招へい～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003949.000072793.html

◆参考動画

岡山大学工学部（女子高生向け工学部案内）

https://youtu.be/6Q6JvbRdiRc

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6Q6JvbRdiRc ]

◆参考イベント

・【岡山大学】岡山大学工学部 研究室見学会〔6/27,土〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004058.000072793.html

・【岡山大学】令和8年度 岡山大学工学部 オンライン進路相談会

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004023.000072793.html

岡山大学工学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 工学部長 高橋規一

岡山大学総合技術部 中村有里（岡山大学研究開発マネジメント人材認定者）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8263

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15420.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html