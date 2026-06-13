高尾奏音さん自身初の写真集『高尾奏音1st写真集 一音』が誕生日の9月10日(木)に発売決定！

株式会社イマジカインフォス

『BanG Dream! 』Ave Mujicaの豊川祥子や『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』星宮陽花里を演じる高尾奏音さんのファースト写真集『高尾奏音1st写真集 一音』（読み：いちおん）が、誕生日の2026年9月10日（木）に発売されることが決定！

ロケ地となったのは、高尾さんの特技であるピアノにちなんだ、「楽器のまち」・静岡県浜松市。

凛とした大人っぽい姿でピアノを弾くカットから、海ではしゃぐ笑顔、ナチュラルな制服姿、素顔が覗く部屋着まで……。

彼女の“今”の魅力をあますところなく詰め込みました。

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当しています。

『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット『高尾奏音1st写真集 一音』先行イメージカット

【高尾奏音さんコメント】

この度、人生初の写真集を発売させていただくことになりました!

音楽にゆかりがある浜松で撮影させていただき、私の内面や素顔がぎゅっと詰まった一冊になっていると思います。

本来、写真集は視覚で楽しむものだと思いますが、1 カット 1 カットからそのシチュエーションの音や声が聞こえてくるような、

そんな心のこもった写真集にできたらなという気持ちで撮影に臨ませていただいたので、ぜひそれぞれのカットの『一音』ずつを楽しみながら、お手に取っていただけたら嬉しいです!

各書店では本日より特典付きで予約受付スタート。インフォスクエアで対象期間内に予約した方には、1冊購入で【高尾奏音さん直筆サイン入り写真集】をもれなくお届けするほか、3冊セットご購入で【2ショットチェキ会】にもご招待いたします！（※先着順）

さらに、限定カバーやアクリルスタンド、アナザーフォトブックなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！

キャンペーン・イベント

■インフォスクエア

【発売記念イベント】

10月31日(土)と11月14日(土)に開催の＜2ショットチェキ会＞に先着でもれなくご招待！（※日程は選択可能）

対象期間：2026年6月13日（土）18：00～2026年7月12日（日）23：59

対象：インフォスクエアにて3冊セットをご予約のお客様

※写真集へのサイン入れは、1セットにつき1冊です。3冊セットご購入の場合も、サインが入るのは1冊のみとなります。

※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。

※ポーズは指定からお選びいただきます。

※イベント参加券は数に限りがございます。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。



【早期予約キャンペーン】

写真集に直筆サイン・宛名を入れてお届け！

対象期間：2026年6月13日（土）18：00～2026年7月26日（日）23：59

対象：インフォスクエアにてご予約のお客様

※宛名は下のお名前をひらがなでお入れします。

※宛名とサインは扉にお入れします。

対象商品一覧はこちらから

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3187515(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3187515)



■アニメイト・ゲーマーズ

【発売記念イベント】

写真集サイン会(お好きなページにサインと宛名入れ) へ抽選でご招待！

日程：2026年11月15日（日）

会場：東京都内某所

＜応募期間＞

2026年10月19日（月）まで

＜当選通知＞

2026年10月下旬頃予定

＜応募方法＞

下記URLよりご確認ください。

▼アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115688

▼ゲーマーズ

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7621

■ ゲーマーズ

【発売記念展示】

パネル展を秋葉原で開催！

期間：2026年9月8日（火）～約2週間

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

プレゼントキャンペーン

展示に使用したパネルに直筆サイン＆宛名を入れて抽選でプレゼント

＜対象＞

ゲーマーズ全店舗または通販にて下記期間中に『高尾奏音1st写真集 一音』をご予約・ご購入いただいた方に、1冊につき1枚「応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でのプレゼントとなります。

＜応募用紙配布期間＞

2026年9月8日（火）～2026年10月12日（月・祝）

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始限定版・特典情報アニメイト

限定版・特典情報

■アニメイト

アニメイトセット：アクリルスタンド 付き

予価：5,610円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3504908/

通常版

予価：3,850円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3504906/

特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド 2種（ランダム）

■ゲーマーズ

【超】限定版：A4サイズアナザーフォトブック＋ MFマフラータオル 付き

予価：7,040円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10905998/

限定版：A4サイズアナザーフォトブック 付き

予価：5,060円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10905997/

通常版

予価：3,850円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10905994/

特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド 2種（ランダム）

AKIHABARAゲーマーズ本店・オンラインショップでご予約・ご購入のお客様には、上記特典に加えて【一部店舗限定複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】（共通絵柄）をプレゼント！

■インフォスクエア

限定版：B2タペストリー＋アクリルキーホルダー2種セット+缶バッジ3種セット 付き

予価：11,000円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=192138407

通常版

予価：3,850円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=192138385

特典

１.インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

２.複製サイン＆コメント入ステッカー3種（ランダム）

※3冊セットをご予約のお客様は3種をセットでお送りします。

電子書籍

通常版

希望小売価格：3,850円（税込）

特典

●電子限定カバー（全ストア共通）

※通常版のカバーは付きません

●電子版限定特典（全ストア共通）

写真集未掲載のカットを収録！

※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合がございます。しばらく時間をおいてから再度お試しください。

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。

※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

『高尾奏音1st写真集 一音』

発売日：2026年9月10日（木）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 96ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社