stand by you、スタッフ視点の公式TikTokアカウント「Byスタッフ」始動！ステージ裏の素顔・楽屋での自然な姿を、スタッフだからこそ切り取れるリアルな目線で届ける

株式会社BUZZ GROUPstand by you 全体アーティスト写真

ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）のエンタメ事業『BM Promotion』は、所属アーティスト・stand by you（スタンドバイユー）が、スタッフ視点で届ける公式TikTokオフショットアカウント 「Byスタッフ」 を始動したことをお知らせいたします。

✦ 「Byスタッフ」とは。スタッフの目線だから見えるもの

「Byスタッフ」TikTokアカウントアイコン画像

「Byスタッフ」は、"By Staff（スタッフ視点）" で届けるstand by youの公式オフショットコンテンツ。

ステージ上で見せる輝いた姿だけでなく、楽屋での何気ない会話、移動中の素顔、メンバー同士の自然なやり取りなど、スタッフだからこそ切り取ることのできる日常を発信します。

普段のパフォーマンスとは異なる、飾らないリアルな姿。それがファンとstand by youの距離をさらに縮める、新たな公式コンテンツです。

「Byスタッフ」TikTokを見る :https://www.tiktok.com/@sbystaff

こんなコンテンツが見られます- 楽屋での何気ない会話とリアクション- 移動中・準備中のメンバーの素顔- メンバー同士の自然なやり取りとハプニング- ステージ裏でしか見られない表情と空気感

ファンの皆様により近い距離でstand by youを感じていただける、ステージとは違う"もうひとつの推し"に出会える場所です。

✦ stand by youとは

stand by youは、「どんな時も君のそばで、共に笑い、共に泣き、共に夢を追いかける」 をテーマに活動するボーイズグループ。

華やかさやクールさだけでなく、みんなの日常に寄り添う自然体の姿を大切にし、みんなにとって生活の一部になる存在を目指して活動しています。

✦ メンバー紹介KAI_stand by you

▶ KAI(リーダー / SEXY担当)

メンバーカラー:レッド / 誕生日:6月17日 /

身長:180cm / MBTI:ESFP

TikTok：@kai_taguchi(https://www.tiktok.com/@kai_taguchi)

X：@kai_taguchino(https://x.com/kai_taguchino)

Instagram：@kai_taguchi(https://www.instagram.com/kai_taguchi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

SHUTO_stand by you

▶ SHUTO(クリエイティブ担当)

メンバーカラー:グリーン / 誕生日:4月11日 /

身長:169cm / MBTI:ENFJ

TikTok：@shuto.4b(https://www.tiktok.com/@shuto.4b)

X：@shuto_4b(https://x.com/shuto_4b?s=21&t=heI6VhtRR30Zr7sZxPkRMA)

Instagram：@shuto.4b(https://www.instagram.com/shuto.4b?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

SHUKI_stand by you

▶ SHUKI(センター担当)

メンバーカラー:パープル / 誕生日:2月9日 /

身長:174cm / MBTI:ISFP

TikTok：@1kuhs(https://www.tiktok.com/@1kuhs?_r=1&_t=ZS-91WmtwjXGhZ)

X：@shuki_0209(https://x.com/shuki_0209?s=20)

Instagram：@1kuhs(https://www.instagram.com/1kuhs?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

YUMETO_stand by you

▶ YUMETO(キュート担当)



メンバーカラー:ピンク / 誕生日:4月2日 /

身長:166cm / MBTI:ENFP-T

TikTok：@yumetoto_00(https://www.tiktok.com/@yumetoto_00?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

X：@YUMEYUMETO(https://x.com/YUMEYUMETO_?s=20)

Instagram：@yamamoto_yumeto(https://www.instagram.com/yamamoto_yumeto?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

REO_stand by you

▶ REO(クール担当)



メンバーカラー:ホワイト / 誕生日:8月24日 /

身長:171cm / MBTI:ENFJ

TikTok：@reo6244(https://www.tiktok.com/@reo6244?_r=1&_t=ZS-91Wn040kZ40)

X：@Reo6244(https://x.com/Reo6244?s=20)

Instagram：@reo_matsubara(https://www.instagram.com/reo_matsubara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

DAISUKE_stand by you

▶ DAISUKE(エナジー担当)



メンバーカラー:イエロー / 誕生日:1月8日 /

身長:177cm / MBTI:ESFJ

TikTok：@lotus._.018(https://www.tiktok.com/@lotus._.018?_r=1&_t=ZS-91Wn1fTkD7l)

X：@lotus_018(https://x.com/lotus_018?s=20)

Instagram：@lotus._.018(https://www.instagram.com/lotus._.018?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

✦ stand by you 公式SNS

最新情報・チケット先行・舞台裏コンテンツまで、stand by youのすべてをSNSで発信中！

Instagram：https://www.instagram.com/sby_official_/

X（旧Twitter）：https://x.com/sby_official_06

TikTok：https://www.tiktok.com/@sby_official_

✦ 会社概要

BM Promotion

進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。

エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。

HP：https://bmpromotion.asia/

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファンテック株式会社 エンターテイメント事業部

お問い合わせフォーム：https://bmpromotion.asia/contact/