「いわてイノベーション推進リサーチパーク（I-waRP）」イベント紹介【2026年6月 Vol.1】

「いわてイノベーション推進リサーチパーク」（通称：I-waRP アイワープ）

国立大学法人岩手大学

「いわてイノベーション推進リサーチパーク」は、岩手大学、岩手県、盛岡市、いわて産業振興センター、岩手県工業技術センターが強力に連携し、研究開発の初期段階から社会実装・地域産業振興までを切れ目なく支援する「ネットワーク型イノベーション拠点」です。

I-waRPの関係機関が実施するイベント・プログラムについてご紹介します。

【岩手県工業技術センター】令和８年度「成果発表会」 ６月19日開催

研究・支援成果についての口頭発表及び成果品等の展示、並びに所内見学を行います。

【開催内容】

◆開催日：令和８年６月19日（金）12:30～17:15（受付：12:30～）

◆場所 ：岩手県工業技術センター（盛岡市北飯岡二丁目４番25号）

※口頭発表については、オンライン（ZoomWebinar）参加も可能です。

◆主な内容：

(1)成果報告会（13:00～15:50︓大ホール）対面とオンライン併用のハイブリッド開催

・工業技術センター職員︓5テーマ

・企業発表︓2テーマ

・特別講演︓「産学官連携のすすめ」 顧問・フェロー 小川 智（前岩手大学学長）

(2)成果品等の展示、デモ（12:30～17:15︓玄関ホール、小ホール）

・研究成果等の紹介

・AI画像診断や協働ロボットのデモ

(3)関係機関の展示（12:30～17:15︓玄関ホール）

(4)所内見学（16:00～16:45）5コース設定（事前申し込み必要）

◆申込方法：下記URLの申し込みフォームよりお申込みください。

（web申込）令和８年度成果発表会参加申込(https://ws.formzu.net/sfgen/s24896108/)

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※詳しくは、岩手県工業技術センターHPをご覧ください。

令和８年度「成果発表会」を開催します！ 6月19日（金）｜岩手県工業技術センター(https://www5.pref.iwate.jp/~kiri/news-detail.php?id=568)

※開催案内(プログラム)（PDF/285KB）

PDFファイル(https://www5.pref.iwate.jp/~kiri/pkobo_news/upload/568-1.pdf)

【いわて産業振興センター】中小企業支援機関向け「副人材活用セミナー」 7月8日開催

岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局（いわて産業振興センター/産業支援部）より



●金融機関 ●商工団体 ●行政関係 の皆様を対象に開催する～中小企業支援機関向け～「副業人材活用セミナー」について下記のとおりご案内いたします。

支援先の経営課題を解決する新たな「武器」＝「副業人材の活用」について、補助金情報と併せて知って、学んでいただく絶好の機会です。

是⾮、奮ってご参加ください。

【開催概要】

■ セミナー名： ～金融機関・商工団体・行政関係の皆さまへ～ 「副業人材活用セミナー」

■ 開催日時： 令和８年７月８日（水） 10︓30～12︓00（開場10︓00）

■ 会場： アートホテル盛岡 ⻘雲の間 （盛岡市大通３丁目３-18） ※対面開催のみ

■ 参加費： 無料

■ 主催： 岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点（事務局︓公益財団法人いわて産業振興センター）

■ 共催： (株)インディードリクルートパートナーズ ソーシャルリレーション推進部

■ 対象者： 金融機関、商工団体、行政関係のご担当者

■ 講演内容：

１. プロフェッショナル人材事業の概要（15分）

岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点 事務局

２. 副業・兼業人材の活用による企業支援（50分）

株式会社インディードリクルートパートナーズ 地方創生プロデューサー 柳澤 誉之 氏

３. 「副業・兼業人材活用事業費補助金」の制度内容について（10分）

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室

【申込方法】

下記ページより案内チラシ（申込書）をダウンロードのうえ、WEBフォーム、⼜はE-mail・FAXにてお申込みください。

・案内チラシ(https://www.joho-iwate.or.jp/wp/assets/uploads/2026/06/%E5%B2%A9%E6%89%8B0708_%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC_%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%A8%BF.pdf)

・いわて産業振興センターＨＰ(https://www.joho-iwate.or.jp/)

【岩手県工業技術センター】IIRI DESIGN LAB( De.i)デザインセミナー「展示会や商談会の展示をブラッシュアップ！～企業×デザイナーの実例から～」 7月3日開催

このたび、岩手県工業技術センター産業デザイン部「IIRI DESIGN LAB（De.i）」では、

IIRI DESIGN LAB（De.i）デザインセミナー「展示会や商談会の展示をブラッシュアップ！～企業×デザイナーの実例から～」を開催します。

企業とデザイナーが協業した展示の実例から、展示機会の選択や出展意図の設定など展示に必要な考え方、デザイナーが企業の意図をモノやコトを用いて展示に表現する手法とその効果を学ぶセミナーとなります。

商談会やイベントに参加している、参加を考えている企業の皆さま、展示に関わるデザイン業務を行っているデザイナーや印刷会社の皆さまに、どうぞ参加くださいますようご案内申し上げます。

【日 時】令和８年７月３日(金) 13︓30～16︓00 ※受付は13時から

【場 所】岩手県工業技術センター 中ホール（〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-25）

【参加費】無料

【対象者】

・展示会や商談会に参加している、参加を考えている企業、企業活動をしている個人

・展示に関わるデザイン業務を行っているデザイナー、印刷会社など

【内 容】

13︓00～13︓30 受付

13︓40～14︓40

第１部「らしさ」をかたちに～企業×デザイナー 効果を生む展示戦略

講師︓株式会社浅沼醤油店 代表取締役 浅沼宏一氏、Hyakka 佐々木由美子氏

14：50～16：00

第２部 De.i galleryの刷新の解説、見学・Hyakka展示サンプル解説

【定 員】30名

※詳細・申込については、こちら。(https://www5.pref.iwate.jp/~kiri/designlab/news-detail.php?id=253)

【いわて産業振興センター】ものづくり企業向け「DX推進セミナー」6月30日開催

このたび、いわて産業振興センターでは、ものづくり企業向け「DX推進セミナー」を開催することとなりましたので、ご案内いたします。

ものづくり企業においては、人手不足への対応や生産性向上、技能継承、業務効率化などを背景に、DXの重要性が急速に高まっています。

一方で、「DXに取り組みたいが、何から始めればよいかわからない」

「システム導入だけで終わってしまいそう」

「実際に成果につながっている事例を知りたい」

といった悩みを抱える企業も少なくありません。

そんな企業の皆様を対象に、DX推進セミナーを開催します。

本セミナーでは今年度、当センターで新たに実施する「DX推進計画策定支援※1」ご紹介いたします。

単なる業務効率化やシステム導入に留まらず、自社の競争力強化や将来の事業展開につなげるDX推進計画をどのように策定していくのか、その考え方や伴走支援の内容についてご説明いたします。

（※1「DX推進計画策定支援」とは…生産性向上に留まらず、企業の競争力強化や新たな価値創出を目指し、専門家と当センターのコーディネーターが伴走しながら、DX推進計画書の策定から実行体制の構築までをご支援します。）

また、先進地域である石川県の取組事例をご紹介します。

石川県では、早くから県内企業のDXやデジタル人材育成に取り組み、県・企業・大学が連携した支援体制「スマートエスイーIoT/AI 石川スクール※2」を構築しており、昨年度からカリキュラムの１つとして「DX推進計画策定支援」を実施しております。実際の支援事例や企業の変化などをご紹介いただきます。

（※2「スマートエスイーIoT/AI 石川スクール」とは…石川県・企業（小松製作所）・大学（早稲田大学）が連携して、県内企業向けにDX／IoT／AI人材を育成する産学官連携型の事業です。）

【開催概要】

◆日時：令和８年６月30日（金）13：30～15：30 （受付13：00～）

◆場所：ブランニュー北上（〒024-0061 岩手県北上市大通り１丁目10－１）

◆共催：公益財団法人いわて産業振興センター、いわてイノベーション推進リサーチパーク（I-waRP）

◆定員：50名

◆参加費：無料

◆プログラム

１．DX推進計画策定支援の説明

・なぜ今、計画策定が必要なのか

・当センターによる伴走支援の内容 など

２．事例紹介（石川県の取組）

・「スマートエスイーIoT/AI 石川スクール」の紹介

・「DX推進計画策定支援」における支援企業の声 など

３．名刺交換会

講師や参加企業との情報交換の場としてご活用ください。

講師：

株式会社アイ・コネクト 代表取締役 大久保 賢二 氏

石川県商工労働部 産業政策課 主任主事 堂高 誠 氏

コマツ（株式会社小松製作所） 技術顧問 山下 修二 氏

◆申込方法

お申込みはこちらから(https://forms.gle/aLwB4N9c2uutUPuJ9)

※詳細についてはいわて産業振興センターHPをご覧ください。

ものづくり企業向け「DX推進セミナー」開催のご案内 | いわて産業振興センター(https://www.joho-iwate.or.jp/news/15863)

チラシ(https://www.joho-iwate.or.jp/wp/assets/uploads/2026/06/20260630_DX%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC2.pdf)

【いわて産業振興センター】第2回ILC技術セミナー 7月14日開催

いわて加速器関連産業研究会(https://www.joho-iwate.or.jp/ilc)では、加速器関連産業参入促進支援の一環として、下記のとおり、第2回ILC技術セミナーを開催することといたしました。

今回は「ILCと土木」をテーマとし、最新自動化施工技術についての講演ののち、ILCに通じた先生方からコメントをいただきます。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひご参加下さいますようご案内申し上げます。

（なお、総会については研究会会員のみ出席いただけます）

※終了後、WEB上でセミナーのアーカイブをご覧いただけます（URLはお申込みいただいた方へお知らせします）。

研究会会員でなくても、また個人の方でもお申し込み可能です。お気軽にお申し込みください。

開催日時 ： 令和8年7月14日（火）13:30～15:20（予定）

開催場所 ： マリオス 会議室181（盛岡市）

【プログラム】

13:30～13:35開会挨拶 いわて加速器関連産業研究会 会長 水戸谷 剛

13:35～14:50講演「最新の自動化施工技術～ダム・地下工事・月面基地～（仮）」

【講師】鹿島建設(株) 技術研究所 主席研究員 浜本 研一氏

14:50～15:20「講話～研究者の立場から～」

東京慈恵会医科大学 医学部 教授 佐貫 智行氏

東北大学 名誉教授(岩手県立大学 客員教授) 京谷 孝史氏

高エネルギー加速器研究機構 名誉教授

(岩手大学・岩手県立大学 客員教授) 吉岡 正和氏

15:20閉会

※お申し込みや詳細についてはこちらから。(https://www.joho-iwate.or.jp/news/15942)

※チラシPDF(https://www.joho-iwate.or.jp/wp/assets/uploads/2026/06/260714ilcc.pdf)

I-waRP ホームページ(https://i-warp.jp/)

I-waRP Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/@I-waRP)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0KXlQkGdPj8 ]