Bestted、TORA PROJECT卒業を発表。6月27日開催「TORA PROJECT 3rd SHOECASE」がTORA PROJECTとしてのラストステージに。

The Orchard Japan

EIJI、YUITO、Rennosukeによる3人組ユニット“Bestted”が、６月27日（土）開催の「TORA PROJECT 3rd SHOWCASE」をもってソニーミュージックのグローバルアーティスト育成プロジェクト「TORA PROJECT」を卒業することを発表した。

TORA PROJECT初のオリジナル楽曲「SNooZe」は2025年3月30日の『TORA PROJECT 2nd SHOWCASE 2025』にてEIJI、YUITO、Rennosukeの3人によって初披露され、5月7日にデジタルリリース。

その後、7月14日に“Bestted”としてユニット結成を発表し同年の『出れんの!?サマソニ!?』への出演も果たすなど、現在に至るまで精力的に活動を続けている。

「TORA PROJECT 3rd SHOWCASE」では、昼夜公演で異なるセットリストによるパフォーマンスを予定。

“Bestted”3人のTORA PROJECTでの集大成を一目に収める貴重な機会であり、TORA卒業前の最後の公演として必見のイベントだ。6月27日の卒業以降、3名は“Bestted”としての活動を本格化させ、新たなステージへ挑戦する。

TORA PROJECT 3rd SHOWCASE 2026

日時：2026年6月27日(土)

【1st】 13:00 OPEN / 14:00 START

【2nd】 17:00 OPEN / 18:00 START

会場：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目5-1マリオン11F）

お問い合わせ：Sony Music Labels

https://sonymusic-lcg.com/contact/

【チケット料金】

指定席(一般)：\3,500（税込/ドリンク代別）

指定席(学生)：\2,000（税込/ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可(小学生以上チケット必要)

※学生チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）

【注意事項】

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※GANMIのYuuki、kooouyaは出演いたしません。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

◆◆◆一般発売(先着）◆◆◆

【受付期間】2026年5月16日(土)12:00～

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第終了となりますので、予めご了承ください。

イープラス＞https://eplus.jp/toraproject-3rd/

ぴあ＞https://w.pia.jp/t/toraproject3rd/

ローチケ＞https://l-tike.com/toraproject3rd/

【チケット料金】

指定席(一般)：\3,500（税込/ドリンク代別）

指定席(学生)：\2,000（税込/ドリンク代別）

※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児入場不可(小学生以上チケット必要)

※学生チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）

【注意事項】

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

※GANMIのYuuki、kooouyaは出演いたしません。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

公式HP：TORA PROJECT(https://www.sonymusic.co.jp/sd/toraproject/)

公式YouTubeチャンネル：TORA PROJECT - YouTube(https://www.youtube.com/@toraproject)

公式X：x.com/sme_toraproject(https://x.com/sme_toraproject)

公式Instagram：TORA PROJECT公式(@sme_toraproject)(https://www.instagram.com/sme_toraproject)

公式TikTok：TORA PROJECT (@toraproject_official) (https://www.tiktok.com/@toraproject_official)