膠原病患者と家族の″ちょうどいい距離感″とは？

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人 膠原病PR協会ミライ

一般社団法人 膠原病PR協会ミライ（代表理事：下條 真矢、所在地：東京都渋谷区）は、設立1周年記念オンラインイベント
「患者と家族のちょうどいい距離感」を、2026年7月11日（土）に開催いたします。



本イベントでは、膠原病患者、家族、精神保健福祉士の対話を通じて、慢性疾患によって生じる“すれ違い”や“孤立”について考えます。






■ なぜ「患者と家族の距離感」をテーマにするのか


膠原病は、痛みや倦怠感など外見から分かりづらい症状を伴う慢性疾患です。


そのため、



「元気そうに見える」


「気持ちの問題では？」


「どう接すればいいか分からない」



といった認識のズレが起こりやすく、患者本人だけでなく、支える家族やパートナーもまた、孤立感や心理的負担を抱えやすい特徴があります。



ミライでは、患者体験談の投稿記事「ミライのキロク」や、YouTubeチャンネル「masayaのおしゃべり喫茶」を通じて、多くの患者・家族の声に触れてきました。



その中で見えてきたのは、「患者も苦しい。でも、家族もまた同じくらい苦しんでいる」という現実でした。



本イベントでは、“どちらが正しいか”ではなく、患者と家族が「違う立場だからこそ、どう理解し合えるか」をテーマに対話を行います。






■ イベント内容


イベントでは、事前収録した特別対談映像を上映すると共に、配信上で質問に回答します。



登壇者


masaya（膠原病患者・ミライ代表理事）


Nao（家族の立場・ミライ理事）


菊池 恵未さん（精神保健福祉士・公認心理師）



■ 対談テーマ


第１部


「膠原病が発症するとどんな影響が出るのか？」


病気によって変化する人生や、患者・家族それぞれが抱える不安について考えます。


・病気によって失われる「以前の自分」とのギャップ
・症状が落ち着いていても続く不安
・「元気そう」と言われることで生まれる孤独
・患者と家族、それぞれが抱える苦しみ



「なぜ患者と家族はすれ違うのか？」


家族だからこそ起こる気持ちのズレについて掘り下げます。


・「分かってほしい」という思いが生まれる背景
・良かれと思った言葉や行動が苦しくなる理由
・励ましの言葉がすれ違う瞬間
・病気による変化なのか、家族関係の変化なのか



第２部


「家族の役割とは？」


支える側が抱える悩みについて考えます。


・どこまで支えればいいのか
・「何かしてあげなければ」というプレッシャー
・患者本人が求める支援との違い
・家族だけで抱え込まないための考え方



「ちょうどいい距離感とは？」


患者と家族が長く関係を続けるための距離感を探ります。


・頼ることへの罪悪感
・支えすぎてしまう不安
・共依存への悩み
・家族ごとに違う“ちょうどいい距離”




■ 事前アンケート＆質問コーナー


イベント開催にあわせて、患者・家族を対象とした事前アンケートも実施予定です。


病気による関係性の変化


患者・家族それぞれの不安


すれ違いの経験


などを募集し、イベント内で紹介します。


事前アンケートはこちらから(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-dOuQY4sCXj2PKe7zmf7e-u_Vq_kD4R1qVWdDPuTA3RPEtQ/viewform?usp=publish-editor)　



実際の声をもとに対談を行うことで、「患者だけ」「家族だけ」ではない、双方の視点を可視化することを目指します。



■ 「理解したら、優しくなれた」社会へ


膠原病は、患者数が少なく、社会的認知も高いとは言えません。


だからこそ、「理解されない」という孤立が生まれやすい疾患でもあります。


ミライは、「これって膠原病かも？」と言える社会を目指し、患者・家族・社会をつなぐ活動を続けています。



今回のイベントが、患者と家族が少しだけ本音を言葉にできるきっかけとなり、


「理解したら、優しくなれた」と思える社会への一歩になることを願っています。



■ 開催概要


イベント名:「患者と家族のちょうどいい距離感 ～膠原病と心の不安～」


開催日時:2026年7月11日（土）13:30～15:00


開催形式:オンライン配信（masayaのおしゃべり喫茶(https://youtube.com/live/QOwCr05PUVg)にて配信）


参加費：無料


主催：一般社団法人 膠原病PR協会ミライ




【一般社団法人膠原病PR協会ミライについて】


一般社団法人膠原病PR協会ミライは、「これって膠原病かも？と言える社会を目指します」をミッションに、膠原病の認知度向上と早期診断の促進、患者さんのQOL向上を目的として、2025年7月3日に設立されました。膠原病の啓発及び普及、調査研究及び情報提供、患者・親族の交流コミュニティ運営、研修会・講演会開催など多岐にわたる活動を展開しています。



公式ウェブサイト： 膠原病PR協会ミライ(https://kougen-mirai.com/)


----------------------------------------------------------------------------------


【本件に関するお問い合わせ先】


一般社団法人膠原病PR協会ミライ 事務局 担当：下條 真矢・川口 尚宏


Email：share@kougen-mirai.com


--------------------------------------------------------------------------------