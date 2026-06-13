“販売”を超えたつながりづくりへ。アパレル企業が「ファンミーティングバスツアー」を福井で開催

株式会社アイジーエー

「axes femme」を展開する株式会社アイジーエー（本社：福井県越前市、代表取締役社長：五十嵐昭順）は、2026年5月16日～17日の2日間にわたり、ブランドや福井の魅力を体感いただく「ファンミーティングバスツアー」を開催いたしました。

本ツアーは、「同じブランドが好きなファン同士が集えるツアーをしてほしい」「ブランド発祥の地である福井を巡ってみたい」といったお客様の声をきっかけにスタートした企画で、今回で6回目の開催となります。

ブランドの原点である福井の魅力を体感いただきながら、お客様同士、そしてブランドとのつながりを深めていただくことを目的としており、毎回高い満足度を誇るイベントとして継続開催しています。参加者のリピート率も高く、中には初回から毎回参加されているお客様もいらっしゃいます。

普段はお客様と接する機会の少ない福井本社スタッフが直接おもてなしを担当したほか、全国各地の店長・店舗スタッフも一部参加。さらに代表取締役の五十嵐も自ら参加し、お客様のお出迎えや交流を行いました。

福井の魅力とブランドの背景に触れる、特別な2日間

全国で活躍する店長やスタッフ駆けつけてお客様をお出迎え福井駅に着飾ったツアー参加者の皆様が集い華やかな雰囲気に観光バスに乗り込み福井の魅力が詰まったツアーがスタート社内はaxes femmeらしい装飾で彩られ、移動中も様々な企画で盛り上がった

ツアーでは、ブランド発祥の地である福井の魅力を感じていただけるよう、観光・食・文化・企業活動を織り交ぜた特別な行程を用意。

初日は、越前松島水族館や歴史ある街並みが残る三国湊を巡り、福井ならではの自然や文化を体感。三国湊では越前市を中心に着物で活動している『きものっこ』さんがガイドを務め、情緒ある町並みの歴史や文化を語っていただきました。

その後のディナーでは、「地産地消」をテーマに、地域の食材にこだわったメニューを楽しんでいただいたほか、北陸発のキッズアイドルユニット【LumilU（るみる）】の特別公演やミニYourStage、特別ライブなども行われ、ブランドを通じて福井の魅力を五感で楽しんでいただける時間となりました。

2日目には、福井本社・ロジスティクスセンターを特別公開。納品された商品がセンター内の撮影スタジオで撮影される様子や、古着事業の取り組みなど普段お客様の目に触れることの少ないブランドの裏側の様子を見学していただきました。

さらに、「次回のファンミーティングツアーを企画するなら？」をテーマにお客様参加型の提案会を実施。スタッフとお客様が一緒になってアイデアを出し合うことで、“お客様と共につくるブランド”という当社の姿勢を体感いただく機会となりました。

そのほかにも、最新商品の先行お披露目や、実際に店舗で使用されていたアンティーク什器の特別販売、福井の伝統産業に触れるタケフナイフビレッジの見学など、ブランドの世界観と福井の文化・歴史を横断的に楽しめる内容を展開。

単なる観光ツアーではなく、ブランドの背景にある「人」や「地域」、そしてアイジーエーが大切にしている価値観まで感じていただける2日間となりました。

“地産地消”にこだわったディナー体験

ツアー内で実施されたディナーでは、「地産地消」をテーマに、福井各地の食材を活用した特別メニューを提供しました。

メインには甘みのある脂身とやわらかな肉質が特徴の越前市産「白山ポーク」を使用。サラダには越前市「苗のはっとり」より仕入れた新鮮な野菜を採用し、鯖江市の伝統調味料「やまうに」を使用した鶏肉のオーブン焼き、福井県産米「ピカツンタ」、地酒 越前国府純米大吟醸「太介不」、越前市味真野産の茶葉を使用した紅茶も提供されました。

当日は関わりのある地域の方々にも実際に会場へお越しいただき、それぞれの食材や商品に込められた想いについて直接お話しいただく場面も。食材が生まれる背景や地域への想いに触れていただくことで、単なる“食事”としてではなく、生産者・地域・お客様がつながる体験として楽しんでいただける時間となりました。

地域の魅力を“食”を通じて届けることで、ブランド体験だけではない「福井そのもののファンづくり」にもつなげています。

“モノを売る”だけではない時代へ

近年、アパレル業界や小売業界では、単なる商品の販売だけではなく、「体験」や「コミュニティ形成」といった“モノ以外の価値”を届ける重要性が高まっています。

当社では、全国で開催しているファッションショーイベントをはじめ、お客様同士やブランドとの「つながり」を大切にした企画を積極的に展開しています。

今回のバスツアーもその一環として、ブランドの世界観を共有するだけではなく、お客様同士が自然につながり、新たな交流が生まれる場づくりを目指しました。

また、ブランド発祥の地である福井の観光地・食・文化・企業活動に直接触れていただくことで、地域活性化や地元還元にもつながる取り組みとなっています。

今後も株式会社アイジーエーは、ファッションを通じて人と地域、人と人とのつながりを生み出す企画を展開してまいります。

▼アイジーエーコーポレートサイト▼

https://www.iga-group.com/(https://www.iga-group.com/)

▼a.departmentstore ホームページ▼

https://www.a.cafe.adot-department-store.com/(https://www.a.cafe.adot-department-store.com/)

▼a.cafe ホームページ▼

https://www.a.cafe.adot-department-store.com/pages/a-cafe(https://www.a.cafe.adot-department-store.com/pages/a-cafe)

▼「五十嵐羅紗店」ホームページ▼

https://www.igarashi-rasyaten.com/(https://www.igarashi-rasyaten.com/)

▼「パステキドール」ホームページ▼

https://pasteqidor.jp/(https://pasteqidor.jp/)

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