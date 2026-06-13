XLOV、アジアツアー日本公演開催決定！JAPAN OFFICIAL FANCLUBもオープン！

株式会社STONE.B

5月27日に2nd Mini Album『I,God』をリリースした韓国ボーイズグループXLOVが、アジアツアーの開催を発表した。その一環として、日本公演の開催も決定した。

XLOVは、「1&Only」「Rizz」「Biii:-P」などの楽曲で注目を集めているグループ。独自の世界観と完成度の高いパフォーマンスを武器に、国内外のファンから支持を集めている。

5月27日にリリースされた2nd Mini Album『I,God』では、さらに進化した音楽性とパフォーマンスを披露。リリース後初のアジアツアーとなる今回の公演では、最新アルバムの収録曲をはじめ、XLOVならではのエネルギッシュなステージを各地のファンへ届ける予定だ。

日本公演では、ライブパフォーマンスに加え、ファンとの交流を楽しめる企画も予定されている。XLOVの魅力をより近くで感じられる特別な時間となりそうだ。

2nd Mini Album『I,God』のリリースを経て、新たなステージへと進むXLOV。アジアツアーを通じて見せるさらなる成長と、日本公演で披露されるパフォーマンスに大きな注目が集まっている。

さらに、日本公演の開催にあわせて、XLOV JAPAN OFFICIAL FANCLUBのオープンも決定。ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツや特別企画などを通じて、ファンとXLOVをつなぐ新たなコミュニティとして展開される予定だ。なお、本公演のファンクラブ会員限定先行は6月23日（火）18時より受付開始。会員はいち早くチケットを申し込むことができるため、見逃せない機会となりそうだ。続いて、6月29日（月）18時からはmahocast先行（先着）の受付がスタートする。

■ 公演概要 ■

2026 XLOV ASIA TOUR IN TOKYO

【 会場及び日程 】

かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール(https://www.k-mil.gr.jp/index.html)

2026年7月26日(日)

[1部] 13:00 OPEN / 14:00 START

[2部] 17:00 OPEN / 18:00 START

【 チケット 】

■ 一般指定席：\13,000（税込）

■ VIP席：\18,000（税込）

(一般指定席\13,000＋VIP アップグレード \5,000)

■ VVIP席：\24,000（税込）

(一般指定席\13,000＋VIP アップグレード \11,000)

【 チケット販売日程 】

ファンクラブ先行

■応募期間

2026.06.23(Tue) 18:00 ～ 2026.06.28(Sun) 23:59

■当選者発表・決済期間

2026.06.29(Mon) 12:00 ～ 2026.06.30(Tue) 23:59

mahocast先行(先着)

■クレジットカード決済

2026.06.29(Mon) 18:00 ～ 2026.07.25(Sat) 23:59

■コンビニ決済

2026.06.29(Mon) 18:00 ～ 2026.07.24(Fri) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

公演概要ページ :https://www.mahocast.com/ce/c/129

【 公演に関する問い合わせ 】

サラウンド

info@surr-music.com

【 チケットに関する問い合わせ 】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00※土日・祝日を除く）

主催 : MA Entertainment, WM Entertainment, 257 Entertainment

企画・制作 : mahocast(STONE.B)

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

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