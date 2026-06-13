【岡山大学】オタワ大学訪問団が岡山大学鹿田キャンパスを訪問

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年5月27日、カナダ・オタワ大学の訪問団が本学鹿田キャンパスを訪問し、岡山大学病院の見学や本学関係者との懇談、学内施設の視察などを行いました。



本学とオタワ大学は、長年にわたり女性の健康に関する研究・教育分野において良好なパートナーシップを築いています。この協力関係は、学術研究院医歯薬学域（医）産科・婦人科学の増山寿教授と、訪問団の一人であるオタワ大学のBenjamin K. Tsang教授との強い学術的連携を契機として発展してきたものです。



当日はまず、岡山大学病院を訪問し、手術室やIVRセンター、総合周産期母子医療センターなどの院内施設を見学しました。訪問団は、日本の大学病院における高度医療や最新の医療機器、患者支援体制などについて熱心に質問し、本学関係者との間で活発な意見交換が行われました。



その後、前田嘉信病院長および和田淳医学部長との懇談を行い、両大学における医学教育や研究活動、国際交流の取り組みなどについて意見を交わしました。懇談では、学生交流や研究者間の協力、将来的な協定締結の可能性などについても話題となり、今後のさらなる交流発展への期待が示されました。



また、訪問団は医学資料室など鹿田地区の施設を見学しました。医学資料室では、本学医学部の歴史やこれまでの教育・研究活動に関する資料を閲覧し、本学の長い歴史と伝統について理解を深めました。



さらに、産科・婦人科学分野と交流のある腫瘍微小環境学分野の研究室訪問も実施し、研究設備や研究内容について学術研究院先鋭研究領域（未来医療創発研究所）の冨樫庸介教授から説明を受けました。訪問団は、本学で進められている先端的な研究や国際共同研究への取り組みに高い関心を示していました。



今回の訪問を通じて、両大学間の交流をさらに深めるとともに、今後の教育・研究分野における国際連携の発展が期待されます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とオタワ大学の取組にご期待ください。

〇オタワ大学

医学、生命科学、人工知能、公共政策などの分野で高い研究力を誇るカナダ有数の研究大学であり、2026年のTHE世界大学ランキングにおいて世界187位、カナダ国内でもトップ10に入る北米最大級の英仏バイリンガル大学です。

https://www.uottawa.ca/en

手術室見学の様子

病院長・医学部長との懇談

研究室訪問の様子

集合写真

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆参 考

・オタワ大学訪

https://www.uottawa.ca/en

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/kigyo/kibinove/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

◆参考情報

・【岡山大学】オタワ大学訪問団が岡山大学に来学し、那須保友学長を表敬訪問しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004052.000072793.html

・【岡山大学】オタワ大学と岡山大学が情報交換セッションを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004060.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 医療系事務部 総務企画課

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7004

E-mail：kad7004◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15411.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html