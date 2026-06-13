新規アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」設立！

アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」とは

合同会社New Meta合同会社New Meta(本社:神奈川県横浜市 代表:伊藤俊樹)は新たにアイドル活動に特化したVtuber事務所「にゅ～めた」を設立します。

「十人十色の『カワイイ』と紡ぐ、日常の隣にある、もう一つの世界。」

にゅ～めたは、「日常のすぐそばにある、ときめきと安心感」をコンセプトに掲げるアイドルVtuberグループです。

多様な魅力を持つタレントたちが所属し、それぞれの個性を活かしたコンテンツを通じて、リスナーのとの間に強固な絆を築いていきます。

ただ見上げるだけのスターではなく、日々の配信を通じて一緒に笑い、一緒に歩んでいける関係性であること。

私たちが目指すのは、誰もが素直に「好き」を表現し、優しく迎え入れられる場所の創造です。

優しさと熱量に満ちた新時代のポップカルチャーを創出します。

公式SNS

X:https://x.com/NewMeta_Pro

HP:近日公開予定

一期生「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビュー！

Vtuber事務所の記念すべき一期生として、学生アイドルVtuberの「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビューします。

乙花ゆうりとは

高校３年生、夢見る学生アイドルVtuber

夢は、みんなから愛されるトップアイドルになること。

ほんわかマイペースなギャル。

基本的にいつもハッピーで天真爛漫な性格だが、努力家でどんなことにも全力で挑戦する。

特技はご飯を美味しく食べること。

おうちで2匹の愛猫とゴロゴロするのも至高の時間。

主な配信:歌・料理・ゲーム

6/23(火)19:00~Youtubeにて初配信予定

SNS

Youtube:https://www.youtube.com/@otohanayuuri

X:https://x.com/otohanayuuri

イラストレーター

藤崎ひかり 様(https://x.com/pedori3)

【合同会社New Meta】について

-新しい戦略・トレンドでカルチャーをみんなに-

合同会社New Metaは2025年1月に設立された、コンサルティング会社です。

インフルエイサー・イラストレーター・同人活動等を行う方のファンクラブやSNS運用を手掛けています。

・会社概要

会社名:合同会社New Meta

住所:神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番４８号むつみビル３階

・本件に関するお問い合わせ窓口

support-company@newmeta.jp