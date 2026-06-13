新規アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」設立！
合同会社New Meta(本社:神奈川県横浜市 代表:伊藤俊樹)は新たにアイドル活動に特化したVtuber事務所「にゅ～めた」を設立します。
アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」とは
「十人十色の『カワイイ』と紡ぐ、日常の隣にある、もう一つの世界。」
にゅ～めたは、「日常のすぐそばにある、ときめきと安心感」をコンセプトに掲げるアイドルVtuberグループです。
多様な魅力を持つタレントたちが所属し、それぞれの個性を活かしたコンテンツを通じて、リスナーのとの間に強固な絆を築いていきます。
ただ見上げるだけのスターではなく、日々の配信を通じて一緒に笑い、一緒に歩んでいける関係性であること。
私たちが目指すのは、誰もが素直に「好き」を表現し、優しく迎え入れられる場所の創造です。
優しさと熱量に満ちた新時代のポップカルチャーを創出します。
公式SNS
X:https://x.com/NewMeta_Pro
HP:近日公開予定
一期生「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビュー！
Vtuber事務所の記念すべき一期生として、学生アイドルVtuberの「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビューします。
乙花ゆうりとは
高校３年生、夢見る学生アイドルVtuber
夢は、みんなから愛されるトップアイドルになること。
ほんわかマイペースなギャル。
基本的にいつもハッピーで天真爛漫な性格だが、努力家でどんなことにも全力で挑戦する。
特技はご飯を美味しく食べること。
おうちで2匹の愛猫とゴロゴロするのも至高の時間。
主な配信:歌・料理・ゲーム
6/23(火)19:00~Youtubeにて初配信予定
SNS
Youtube:https://www.youtube.com/@otohanayuuri
X:https://x.com/otohanayuuri
イラストレーター
藤崎ひかり 様(https://x.com/pedori3)
【合同会社New Meta】について
-新しい戦略・トレンドでカルチャーをみんなに-
合同会社New Metaは2025年1月に設立された、コンサルティング会社です。
インフルエイサー・イラストレーター・同人活動等を行う方のファンクラブやSNS運用を手掛けています。
・会社概要
会社名:合同会社New Meta
住所:神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番４８号むつみビル３階
・本件に関するお問い合わせ窓口
support-company@newmeta.jp