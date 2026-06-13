新規アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」設立！

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合同会社New Meta

合同会社New Meta(本社:神奈川県横浜市　代表:伊藤俊樹)は新たにアイドル活動に特化したVtuber事務所「にゅ～めた」を設立します。

アイドルVtuber事務所「にゅ～めた」とは


「十人十色の『カワイイ』と紡ぐ、日常の隣にある、もう一つの世界。」


にゅ～めたは、「日常のすぐそばにある、ときめきと安心感」をコンセプトに掲げるアイドルVtuberグループです。


多様な魅力を持つタレントたちが所属し、それぞれの個性を活かしたコンテンツを通じて、リスナーのとの間に強固な絆を築いていきます。


ただ見上げるだけのスターではなく、日々の配信を通じて一緒に笑い、一緒に歩んでいける関係性であること。


私たちが目指すのは、誰もが素直に「好き」を表現し、優しく迎え入れられる場所の創造です。


優しさと熱量に満ちた新時代のポップカルチャーを創出します。



公式SNS


X:https://x.com/NewMeta_Pro


HP:近日公開予定


一期生「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビュー！


Vtuber事務所の記念すべき一期生として、学生アイドルVtuberの「乙花ゆうり」が6/23(火)にデビューします。




乙花ゆうりとは

高校３年生、夢見る学生アイドルVtuber


夢は、みんなから愛されるトップアイドルになること。


ほんわかマイペースなギャル。


基本的にいつもハッピーで天真爛漫な性格だが、努力家でどんなことにも全力で挑戦する。


特技はご飯を美味しく食べること。


おうちで2匹の愛猫とゴロゴロするのも至高の時間。


主な配信:歌・料理・ゲーム



6/23(火)19:00~Youtubeにて初配信予定



SNS


Youtube:https://www.youtube.com/@otohanayuuri


X:https://x.com/otohanayuuri



イラストレーター


藤崎ひかり 様(https://x.com/pedori3)








【合同会社New Meta】について

-新しい戦略・トレンドでカルチャーをみんなに-


合同会社New Metaは2025年1月に設立された、コンサルティング会社です。


インフルエイサー・イラストレーター・同人活動等を行う方のファンクラブやSNS運用を手掛けています。



・会社概要


会社名:合同会社New Meta


住所:神奈川県横浜市西区北幸２丁目１０番４８号むつみビル３階



・本件に関するお問い合わせ窓口


support-company@newmeta.jp