【イベントレポート】長期インターン求人サイトU-inTernが東大生30名と企業3社の交流イベントを開催

株式会社TENRYU

株式会社TENRYU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福本天）が運営する、東大早慶生が選ぶ長期インターン求人サイトU-inTernは、6月10日（水）、東京大学駒場キャンパス食堂にて、東大生約30名と企業3社が交流する採用イベントを開催しました。

本イベントでは、長期インターン採用を行う企業と、実践的な就業経験に関心を持つ学生が集まり、ピッチや自由交流を通じて交流。

求人票だけでは伝わりにくい企業の魅力や、学生一人ひとりの関心を相互に知る場となりました。

参加企業3社によるピッチセッション

イベント前半では、参加企業3社がそれぞれ登壇し、自社の事業内容やインターンで得られる経験、そしてこれからキャリアを考える学生に向けたメッセージを届けました。

株式会社AIキャリア

（代表取締役 加藤 清紀 氏）

株式会社AIキャリアのピッチでは、AIを活用して学生の自己理解やキャリア選択を支援する、次世代型キャリアマッチングサービスが紹介されました。

学生に向けて語られたのは、「AIによって働き方が変わる時代だからこそ、キャリアを自分で設計する力が重要だ」という力強いメッセージ。

自分の意思でキャリアを選ぶ大切さが伝えられ、会場の空気が一段と引き締まりました。

株式会社Horizon XX

株式会社Horizon XXのピッチでは、入社間もない若手社員とインターン生が手がけた、建築学生向け就活イベントが紹介されました。

学生に向けては、入社数ヶ月でも大きな裁量を持ち、自分のアイデアを形にできる環境をアピール。

等身大の経験談からは、ベンチャーで働く面白さと、事業を自分たちで動かすリアルな手触りが伝わってきました。

株式会社TENKA

株式会社TENKAのピッチでは、AI研修、採用支援、新規事業開発など、幅広い事業を展開する同社の概要が紹介されました。

学生に提示されたのは、代表や管理職の直下で働く「事業推進インターン」のポジションです。

単なるアシスタントではなく、経営に近い距離で学ぶ成長環境として、学生たちの関心を集めていました。

求人票だけでは分からないリアルを知る自由交流

イベント後半は、学生が関心を持った企業の担当者と直接話せる自由交流の時間となりました。

学生は、長期インターンの具体的な業務内容や働き方について、ピッチでは聞ききれなかった疑問を各企業に直接質問。

求人票だけでは分からないリアルな情報に触れる機会となりました。

参加学生からは、「ネット上に情報があふれる中、企業の方から一次情報を得られたのがよかった」「長期インターンで得られる経験への理解が深まった」といった声も寄せられました。

企業側にとっても、学生の関心や志向を近い距離で知ることができる貴重な接点となりました。

イベントを終えて

本イベントは、長期インターンに関心を持つ東大生と、優秀な学生との接点を求める企業が、食事を交えながら直接対話できる貴重な機会となりました。

ご参加いただいた企業の皆様、そして熱意を持ってご参加くださった学生の皆様に、心より御礼申し上げます。

U-inTernでは今後も、求人票やスカウトだけでは伝わりきらない企業の魅力を学生に届けるとともに、学生一人ひとりが自分に合ったキャリアと出会える場を提供してまいります。

長期インターン採用や新卒採用における母集団形成に課題をお持ちの企業様に向けて、今後も東大・早慶生を中心とした優秀層学生との接点づくりを支援してまいります。

主催企業概要

U-inTern

U-inTernは、東大・早慶生を中心に利用される長期インターン求人サイトです。

長期インターンを通じて実践的な経験を積みたい学生と、優秀な学生との早期接点を求める企業のマッチングを支援しています。

現在、会員数は3,000名を超えており、登録学生の約7割が東京大学、約2割が早慶の学生で構成されています。

長期インターン採用の重要性と現状

近年、長期インターンを導入する企業は増加傾向にあります。

背景にあるのは、優秀な学生との早期接点形成へのニーズの高まりです。

特に高学歴層の学生に対しては、就職活動が本格化する前から接点を持ち、長期的な関係を築くことが重要になっています。

長期インターンは、学生にとって実務経験を積みながら自身のキャリアを考える機会であり、企業にとっては、面接だけでは見えにくい学生の能力や価値観を長期就業を通じて見極められる採用手法です。

採用競争が激化する中で、長期インターンは新卒採用の母集団形成や早期囲い込みの手段として、ますます重要性を増しています。

採用イベントの開催について

U-inTernでは、自社の学生基盤を活かし、長期インターン採用に取り組む企業が学生と直接交流できる採用イベントも開催しています。

求人票やスカウトだけでは伝わりきらない企業の魅力を、学生に直接届ける場。

一方で学生にとっても、ネット上の情報だけでは分からない企業の雰囲気や、長期インターンで得られる経験を具体的に知る機会となっています。

7月開催予定の食事会イベント概要

日時：2026年7月9日（木）

会場：東京大学 駒場キャンパス 食堂2階

参加学生：東大生30名

参画企業数：限定3社

主催：株式会社TENRYU

※本イベントの限定3社の枠はすでに埋まっております。

また、U-inTernでは10月以降も、長期インターン採用や新卒採用の母集団形成に取り組む企業様に向けて、同様の採用イベントを開催予定です。

資料請求・お問い合わせ

「長期インターン生を採用したい」

「新卒採用の母集団が足りない」

このような採用課題をお持ちの採用担当者様、経営者様に向けて、U-inTernでは求人掲載や学生集客、採用イベントを通じた接点形成を支援しています。

東大・早慶生を中心とした優秀層学生との接点形成にご関心のある企業様は、下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

資料請求・ご相談はこちら :https://u-intern.com/inquiries/

会社概要

社名：株式会社TENRYU

サービス名：U-inTern

URL：https://u-intern.com/

代表者：福本 天

事業内容：東大・早慶生向け長期インターン求人サイト「U-inTern」の運営、長期インターン採用支援、学生向けキャリア支援、採用イベントの企画・運営