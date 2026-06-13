【オイシックス新潟】6/14(日)ヤクルト戦にてNGT48佐藤海里さんプロデュースドリンク発売！

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・べースボール・クラブは、6月14日（日）に柏崎市佐藤池野球場で開催される東京ヤクルトスワローズ戦にて球団アンバサダーNGT48佐藤海里さんプロデュースのコラボアイスを発売します。

当日限定・数量限定販売です。お買い逃しなく！

商品概要

NGT48佐藤海里さんプロデュース

もっちりアイス～いちごミルク味～

購入特典としてオリジナルカードをプレゼント！

ぜひお買い求め下さい！

試合概要

6月14日（日）13:00試合開始（11:30一般入場開始）

NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦 vs 東京ヤクルトスワローズ

場所：柏崎市佐藤池野球場

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/