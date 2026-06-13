MUSIC AWARDS JAPAN 2026「学生クリエイター奨励賞」受賞者を発表！

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤 卓）がシルバーパートナーを務める「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式が6月13日（土）に開催され、各部門の最優秀作品とアーティストが発表されました。

京都芸術大学では、学生音楽クリエイターの創作活動を支援する取り組みとして、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において新設された「学生クリエイター奨励賞『STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE』in association with 京都芸術大学」に協力しています。

本部門には、TuneCore Japanを通して配信された音楽作品を対象としてノミネート10作品が選出されており、brooks（ブルックス）の『anna's cradle（アンナズクレイドル）』が受賞となりました。



プレゼンターは放送作家で本学副学長の小山薫堂が務め、副賞として京都芸術大学公開講座「藝術学舎(https://air-u.kyoto-art.ac.jp/gakusha/top)」受講料15万円分が贈呈されました。

■受賞者プロフィール

brooks



2024年から活動開始。リズム&ブルースやサイケデリックロックをベースに良質なサウンドを追求する。2025年9月に1stアルバム"maison brooks"をリリース。また「りんご音楽祭2025」にも出演。

【受賞者の皆さんからコメント】

この度は、栄誉ある賞をいただき本当に嬉しいです。

予想もしていなかったので驚いていますが、自分たちのこだわりやDIY（手作りの挑戦）を認めてもらえたことが何よりの誇りです。

私たちは東北、福岡、東京と拠点もバラバラで、まさに「偶然の積み重ね」から始まっています。AIの進化など目まぐるしく変化する環境のなかだからこそ、妥協せず、自分たちにしかできない「おもしろさ」や「ユーモア」を大切に、徹底的に追求してきました。

この受賞はゴールではなく、さらなる上のステップへ向かうきっかけです。

これからもワクワクすることを忘れず、広く長く愛される作品制作を目指して、どんどん前に向かって進んでいきます。これからもメンバーと協力し、おもしろいことをやり続けます。

（参考）未来の音楽クリエイターを育む、京都芸術大学 通信教育部「音楽コース」

本学通信教育部では、2026年4月に通学不要・完全オンラインで音楽制作を学ぶ芸術学士課程「音楽コース」を開設し、初年度は600名を越える志願者が集まりました。

今回の『STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE』への協賛をはじめ、本学は今後も、あらゆる環境から挑戦する未来の音楽クリエイターの育成と支援に力を注いでまいります。

京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 芸術学科 音楽コース

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/t/course/music/



■京都芸術大学について

京都芸術大学は、通学課程と通信教育課程を併せ持ち、約24,000名が在籍する国内最大規模の総合芸術大学です。2027年に創設50周年を迎えます。



通学課程（芸術学部10学科24コース）では、"社会と芸術"の関わりを重視し、企業や自治体と連携した「社会実装プロジェクト」を年間100件以上展開。アート・デザインの力で現実社会の課題解決に取り組む実践的な教育を行っています。



通信教育課程（5学科19コース）は1998年に開設された、日本初の4年制芸術大学通信教育課程です。全国・海外から多様な学生が学び、在籍者数において私立の通信制大学の中で国内最大級の芸術大学となっています。年齢や経験を問わず芸術を学べる環境を提供しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/





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