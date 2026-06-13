MAJ2026「カラオケ特別賞」最終結果発表

株式会社第一興商

株式会社エクシングと株式会社第一興商は、共同展開しているMUSIC AWARDS JAPAN 2026（以下、MAJ2026）の共創カテゴリーにおけるカラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDの最終結果を発表します。

■J-Pop部門

集計期間：2026年3月19日～5月31日

■演歌・歌謡曲部門

集計期間：2026年3月19日～5月31日

J-Pop部門は、M!LK「好きすぎて滅！」がカラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDの栄誉に輝きました。

前作「イイじゃん」（同部門13位）のSNSヒットによる追い風に乗ってリリースされた同曲は、究極の愛情をユーモアを交えたキャッチーな歌詞とアップテンポなメロディーに乗せて表現しており、クールさとコミカルな振り付けが絶妙にミックスされた彼らならではの世界観が人々を惹き付け、ファン層を越えて広く浸透しました。Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」が米津玄師「IRIS OUT」を追い越すなどランキングが変動する中、その勢いは変わらず最後まで逃げ切りました。

演歌・歌謡曲部門は、水森かおり「大阪恋しずく」が終始安定した強さを見せ、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDの栄冠を手にしました。

全国各地を舞台にした“ご当地ソングの女王”として知られる水森かおりは、「鳥取砂丘」に代表されるような“恋に破れた女性が一人旅に出る切ない悲恋ソング”を定番としていました。デビュー30周年記念曲としてリリースされた同曲は、大阪の活気や人情に癒やされ運命の人と出会って幸せをつかむという自身初の“幸せ演歌”で、この新機軸が長年のファンに新鮮な驚きを与え、ポジティブな支持を集めました。

当賞は、楽曲の認知度や人気に加え、“実際に店舗へ足を運び歌唱した回数”が結果を大きく左右する点に特徴があります。そのため、ファンやカラオケユーザーによる継続的な歌唱が受賞を後押しする大きな要因になったと考えられます。音楽ソフトや音楽配信の売上動向とは異なり、“聴いて楽しむ”のではなく“歌って楽しむ”という視点から楽曲の支持を可視化する指標として、当賞ならではの独自性を提示できたのではないかと考察します。

■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

J-Pop部門 最終結果

集計期間：2026年3月19日～5月31日

■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

演歌・歌謡曲部門 最終結果

集計期間：2026年3月19日～5月31日

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026

MUSIC AWARDS JAPANは、国内音楽業界の主要5団体※が垣根を越えて設立した一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）が運営する国内最大規模の国際音楽賞です。“最優秀楽曲賞”、“最優秀アーティスト賞”など主要6部門に加え、ジャンルやテーマごとに70以上の部門を設定し、多様な音楽作品を表彰します。

※日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会

■カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

音楽に関わるさまざまな企業・団体との連携により豊かな音楽カルチャーをたたえる特別部門「共創カテゴリー」において、両社はプライズパートナーとしてカラオケ特別賞を共同で展開。

【J-Pop部門】および【演歌・歌謡曲部門】の2部門でそれぞれのカラオケ鉄板ソングを選出します。

第1回目の昨年は【J-Pop部門】でMrs. GREEN APPLE 「ライラック」、【演歌・歌謡曲部門】で天童よしみ「昭和かたぎ」が本賞を受賞しました。

【J-Pop部門】カラオケで最も歌われたJ-Popが対象

【演歌・歌謡曲部門】 カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲が対象

選考プロセス：

◇エントリー楽曲

集計期間：2025年12月1日(月)～2026年1月31日(土)

対象楽曲：2025年1月1日(水)～12月31日(水)の間にリリースされた楽曲

DAMおよびJOYSOUNDの歌唱度数を集計し、各部門の上位30曲を選出

◇カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUND

集計期間：2026年3月19日(木)～5月31日(日)

各部門のエントリー楽曲の中からDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた楽曲を表彰

■関連サイト

・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ：

https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202603_musicawardsjapan2026.html

・JOYSOUNDオフィシャルサイト内キャンペーンページ：

https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2026(https://www.joysound.com/web/s/campaign/maj2026)

・MAJ2026オフィシャルサイト内カラオケ・オブ・ザ・イヤー

powered by DAM & JOYSOUNDページ：

https://www.ceipa.net/feature/musicawardsjapan_karaoke2026(https://www.ceipa.net/feature/musicawardsjapan_karaoke2026)