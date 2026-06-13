【LINE MUSIC】LINE MUSICの楽曲再生数とYahoo!検索の検索数をもとに選出された「ファンダム特別賞」受賞アーティストを発表！

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社（以下、LINE MUSIC）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」において、プライズパートナーとして新設したファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の受賞アーティストを発表しました。

本日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOおよびSGC ホール（TOKYO DREAM PARK）にて開催中の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」において、LINE MUSICがプライズパートナーとして新設したファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の受賞アーティストが決定しました。



本賞は、音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動がアーティストの表彰につながる新たな賞です。「LINE MUSIC」アプリでの楽曲再生数と「Yahoo!検索」でのアーティスト名検索数を独自の算出方法でポイント化したものを合算し、ファンダムの熱量が最も高いアーティストを選出しました。

栄えあるファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」の1位にはMrs. GREEN APPLEが輝きました。

■ファンダム特別賞、Mrs. GREEN APPLEが初代受賞アーティストに決定！

1位 Mrs. GREEN APPLE（376,273,380 pt）

2位 Number_i（364,569,470 pt）

3位 嵐（215,175,126 pt）

4位 Snow Man（164,126,796 pt）

5位 BTS（133,193,409 pt）

■ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」概要

部門カテゴリ：ファンダム部門

部門タイトル：ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC& Yahoo!検索」

集計期間：2026年3月2日（月）11:00～5月31日（日）23:59

集計方法：「LINE MUSICアプリ」での楽曲再生数、「Yahoo!検索」でのアーティスト名検索数

特設サイト：https://lin.ee/AhGTYZZ

■LINE MUSIC

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV（ミュージックビデオ）の視聴や、カラオケ機能など＜聴く・見る・歌う＞音楽をまるごとお楽しみいただけます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。

公式サイト：https://music.line.me/about/

■Yahoo!検索

「Yahoo!検索」は、日本に住むユーザーの「知りたい」にどこよりも詳しく答えるサービスを目指し、観光やネットショッピング、災害情報など日本に特化した検索体験を提供しています。話題のニュースやレシピの提案、翻訳など日常の調べ物から気軽な相談をはじめ、生成AIの活用も推進し、サービスの利便性向上を通じ、ユーザーの行動をサポートする機能の開発に取り組んでいます。