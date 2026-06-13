神戸市北区にある一日遊べる滞在型の道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」。約3,000株のアナベルが咲き誇る初夏の風景「アナベルまつり 2026」

株式会社北神地域振興

「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」（神戸市北区大沢町）では、2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、「アナベルまつり 2026 ～Annabelle Family Picnic Days～」を開催いたします。

園内のアナベルの丘では、初夏の訪れとともに白く美しいアナベルが見頃を迎えます。一面に広がるアナベルの花畑は、まるで白い雲海のような景観を生み出し、多くの来園者を魅了します。

本イベントでは、アナベルの絶景を楽しみ広い園内を散策しながら、家族や友人、愛犬とともにゆったりと過ごせる「ピクニック」をテーマに、初夏の特別な時間を提案します。

園内各施設で当日に撮ったアナベルの写真を見せると特典があります。（数量限定のものもあります）

夕暮れ時のアナベルの丘

アナベルの丘を訪れるなら、暑さも和らぐ夕方の時間帯がおすすめです。

やわらかな西日に照らされたアナベルは、昼間とはひと味違う表情を見せてくれます。

白い花々が黄金色に染まり、まるで光に包まれたような幻想的な風景が広がります。

特に日没前の30分間は、写真愛好家にも人気の「ゴールデンアワー」。

ご家族との思い出や、わんちゃんとのお散歩風景、心に残る一枚をぜひ撮影してみてください。

ウェルカムゲートをくぐってからアナベルの丘まではアジサイをイメージしたカラフルな「アンブレラスカイ」が気分を盛り上げます。

トマトイベント時のトマトの赤とトマトの花の黄色をイメージした「アンブレラスカイ」

また、園内で撮影した写真を対象とした「アナベルフォトコンテスト2026」も開催し、来園者それぞれの視点で切り取ったアナベルの魅力を募集します。

最優秀賞1名、優秀賞2名、部門賞（雨の日、夕焼け）各1名

昨年の入賞作品

2025年最優秀賞 @saqra_26 様『アナベルに降り注ぐ光』優秀賞 @chibishin_land 様『ポンポンPON スマイル』優秀賞 @myme319 様 『うきうき』優秀賞 @anzu.0407 様『アナベルも笑顔も満開(ハート)』

神戸市北区の豊かな自然に囲まれた「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」で、花と緑に包まれる特別な2日間をお楽しみください。