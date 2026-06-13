【兵庫県宍粟市】連休がない6月だからこそ、森で息抜きを。BBQ・焚火・温泉付きグランピングが6月後半限定でお得に〈ウッドデザインパーク与位〉

連休がない6月に、あえて“ひと息つく時間”を

ウッドデザインパーク株式会社

6月は、祝日や大型連休がなく、気づけば日々の予定に追われがちな季節です。

夏休み前のこの時期に、少しだけ日常を離れて、森の中で息抜きする時間を過ごしてほしい。そんな想いから、兵庫県宍粟市のグランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、2026年6月10日（水）～6月30日（火）までの20日間限定で、特別プランの販売を開始しました。

プラン名は、

【一泊二食＆温泉つき】6月ご来場の方だけの特別割引。森で“ひと息つく時間”を過ごす直前割プラン。

BBQ、焚火、温泉がセットになった一泊二食付きのグランピングを、6月ご来場限定の特別価格で楽しめる宿泊プランです。

森の中で、食べて、火を眺めて、温泉へ

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然に囲まれたグランピング施設です。

施設内では、自然を感じながら宿泊できるグランピングテントやログコテージを用意。

夕食は、手ぶらで楽しめる炭火BBQ。

BBQに必要な食器の準備や炭の着火、片付けはスタッフが行うため、アウトドアに慣れていない方でも気軽に楽しめます。

夜は、森の中で焚火を囲む時間を。

火を眺めながらゆっくり話したり、何もせずぼーっと過ごしたり。

忙しい毎日から少し距離を置いて、自分たちのペースで過ごせるのが、このプランの魅力です。

さらに、施設には温泉が併設されています。

BBQや焚火を楽しんだあとは、徒歩0分の「しそうよい温泉」で体を休めることができます。

6月10日～30日の20日間限定。焚火セットもプレゼント

今回のプランは、2026年6月10日（水）～6月30日（火）までにご来場の方が対象です。

期間中は、通常の一泊二食・温泉付きグランピングに加えて、夜の時間を楽しめる焚火セットをプレゼント。

さらに、6月ご来場限定の特別価格として、おひとり様2,000円OFFで利用できます。

連休がない6月だからこそ、近場で無理なくリフレッシュしたい方へ。

夏休み前の混雑を避けて、静かな森でゆっくり過ごしたい方へ。

BBQ、焚火、温泉をまとめて楽しみながら、気持ちを整える時間を提案する宿泊プランです。

こんな方におすすめ

・6月の週末に、近場で気軽に旅行したい方

・夏休み前に、混雑を避けてゆっくり過ごしたい方

・BBQや焚火を手ぶらで楽しみたい方

・温泉付きのグランピングを探している方

・家族、カップル、友人同士で自然の中で過ごしたい方

プラン概要

プラン名

【一泊二食＆温泉つき】6月ご来場の方だけの特別割引。森で“ひと息つく時間”を過ごす直前割プラン

予約期間

2026年6月13日（土）～6月30日（火）

対象期間

2026年6月15日（月）～6月30日（火）ご来場分

内容

一泊二食付きグランピング宿泊

夕食 宍粟牛を使用した贅沢BBQ

朝食 ホットサンド

しそうよい温泉 チェックイン当日入浴し放題チケット付き

客室前で楽しめるプライベート焚火体験セットプレゼント

ご宿泊基本料金よりおひとり2,000円OFF

対象施設



ウッドデザインパーク与位

所在地

兵庫県宍粟市山崎町与位66-3

予約方法

公式予約ページより

https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan

施設情報

ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市にある温泉併設のグランピング施設です。

大阪から約1時間30分、神戸から約1時間20分、姫路市から約50分。都市部から少し足を伸ばした先にある自然豊かなロケーションで、宿泊グランピング、ログコテージ、手ぶらBBQ、焚火、季節のアクティビティなどを楽しめます。