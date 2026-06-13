【兵庫県宍粟市】連休がない6月だからこそ、森で息抜きを。BBQ・焚火・温泉付きグランピングが6月後半限定でお得に〈ウッドデザインパーク与位〉
連休がない6月に、あえて“ひと息つく時間”を
6月は、祝日や大型連休がなく、気づけば日々の予定に追われがちな季節です。
夏休み前のこの時期に、少しだけ日常を離れて、森の中で息抜きする時間を過ごしてほしい。そんな想いから、兵庫県宍粟市のグランピング施設「ウッドデザインパーク与位」では、2026年6月10日（水）～6月30日（火）までの20日間限定で、特別プランの販売を開始しました。
プラン名は、
【一泊二食＆温泉つき】6月ご来場の方だけの特別割引。森で“ひと息つく時間”を過ごす直前割プラン。
BBQ、焚火、温泉がセットになった一泊二食付きのグランピングを、6月ご来場限定の特別価格で楽しめる宿泊プランです。
森の中で、食べて、火を眺めて、温泉へ
ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市の自然に囲まれたグランピング施設です。
施設内では、自然を感じながら宿泊できるグランピングテントやログコテージを用意。
夕食は、手ぶらで楽しめる炭火BBQ。
BBQに必要な食器の準備や炭の着火、片付けはスタッフが行うため、アウトドアに慣れていない方でも気軽に楽しめます。
夜は、森の中で焚火を囲む時間を。
火を眺めながらゆっくり話したり、何もせずぼーっと過ごしたり。
忙しい毎日から少し距離を置いて、自分たちのペースで過ごせるのが、このプランの魅力です。
さらに、施設には温泉が併設されています。
BBQや焚火を楽しんだあとは、徒歩0分の「しそうよい温泉」で体を休めることができます。
6月10日～30日の20日間限定。焚火セットもプレゼント
今回のプランは、2026年6月10日（水）～6月30日（火）までにご来場の方が対象です。
期間中は、通常の一泊二食・温泉付きグランピングに加えて、夜の時間を楽しめる焚火セットをプレゼント。
さらに、6月ご来場限定の特別価格として、おひとり様2,000円OFFで利用できます。
連休がない6月だからこそ、近場で無理なくリフレッシュしたい方へ。
夏休み前の混雑を避けて、静かな森でゆっくり過ごしたい方へ。
BBQ、焚火、温泉をまとめて楽しみながら、気持ちを整える時間を提案する宿泊プランです。
こんな方におすすめ
・6月の週末に、近場で気軽に旅行したい方
・夏休み前に、混雑を避けてゆっくり過ごしたい方
・BBQや焚火を手ぶらで楽しみたい方
・温泉付きのグランピングを探している方
・家族、カップル、友人同士で自然の中で過ごしたい方
プラン概要
プラン名
【一泊二食＆温泉つき】6月ご来場の方だけの特別割引。森で“ひと息つく時間”を過ごす直前割プラン
予約期間
2026年6月13日（土）～6月30日（火）
対象期間
2026年6月15日（月）～6月30日（火）ご来場分
内容
一泊二食付きグランピング宿泊
夕食 宍粟牛を使用した贅沢BBQ
朝食 ホットサンド
しそうよい温泉 チェックイン当日入浴し放題チケット付き
客室前で楽しめるプライベート焚火体験セットプレゼント
ご宿泊基本料金よりおひとり2,000円OFF
対象施設
ウッドデザインパーク与位
所在地
兵庫県宍粟市山崎町与位66-3
予約方法
公式予約ページより
https://reserve.489ban.net/client/wdp-shiso/0/plan
施設情報
ウッドデザインパーク与位は、兵庫県宍粟市にある温泉併設のグランピング施設です。
大阪から約1時間30分、神戸から約1時間20分、姫路市から約50分。都市部から少し足を伸ばした先にある自然豊かなロケーションで、宿泊グランピング、ログコテージ、手ぶらBBQ、焚火、季節のアクティビティなどを楽しめます。