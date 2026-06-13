第一学院高等学校(通信制高校)、実践的な英語コミュニケーションを通じて未来の可能性を広げる「夢授業TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」を2026年7月10日(金)に開催

株式会社ウィザス

株式会社ウィザス（大阪府大阪市、代表：生駒 富男）が運営する、第一学院高等学校（本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国68キャンパス：2026年6月時点）において、2026年7月10日(金)に「夢授業TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」を開催いたします。

本プログラムは、体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）」を会場に、全国の第一学院グループの生徒を対象に実施します。外国への旅行や留学を疑似体験できる環境の中で、他キャンパスの仲間と共に、実践的な英会話を学びます。英語でのコミュニケーションを通して、自身の生活習慣や海外の文化を比較しながら、新たな気づきや異文化への理解を深め、実践を重ねることで英会話力の向上を図るとともに、将来の進路選択や新たな挑戦の可能性を広げることを目指します。

TOKYO GLOBAL GATEWAY

当日は「おもてなし文化を世界に紹介しよう」をテーマに、日本文化を英語で伝える体験型プ

ログラムを実施。ふろしきを使った“包む文化”を例にしながら、自分たちの言葉で紹介し合います。また、キャンパスゾーンやトラベルゾーン、ホテルゾーンなど、海外の日常生活を再現した空間で英語を使ったやりとりを体験します。

本プログラムでは、英語を「学ぶ」だけでなく、「使う」経験を重視しています。英語が飛び交う非日常空間の中で、イングリッシュ・スピーカーからのサポートを受けながら仲間と協力し、「わかった」「通じた」という成功体験を積み重ねることで、生徒一人ひとりの次のステップアップへの意欲向上につなげていきます。

【開催概要】

〈日時〉 ：2026年7月10日(金) 集合時間12：45

〈会場〉 ：TOKYO GLOBAL GATEWAY（TGG）（東京都江東区青海2-4-32 TIME24 1-3階）

ゆりかもめ「テレコムセンター」駅 徒歩約4分

【当日のプログラム】

第一学院高等学校では、生徒の視野を広げ、将来の可能性を広げるため、国内外での体験型学習プログラムを多数実施しています。本プログラムもその一環として、英語を実際に使う楽しさを体験しながら、多様な価値観に触れる機会として開催いたします。

※イメージ画像です アクティブイマージョンエリア：サイエンスラボアトラクションゾーン：トラベルゾーン◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、8,700名以上の生徒が在籍をしており、全国に68キャンパス(2026年6月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。

＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン) ／後藤 啓介 選手(サッカー：シント＝トロイデンVV)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシアMG)／佐藤 龍之介選手(サッカー：FC東京)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等

・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)

URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/(https://www.daiichigakuin.ed.jp/)

◆ 株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。

社名：株式会社ウィザス

代表者：代表取締役社長 生駒 富男

所在地：〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立：1976年7月10日

資本金：12億9,937万5,000円

従業員数：1022名（連結子会社を含む） ※2026年2月末現在

事業内容：総合教育サービス

URL：https://www.with-us.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ウィザス（第一学院高等学校）

担当 ： 広報マーケティング室 河瀬

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5階

TEL：03-6865-1901 E-mail： info-hs@daiichigakuin.ed.jp