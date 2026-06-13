“涼”を感じる人気“アジサイスポット”神戸布引ハーブ園。園内3つのエリアに様々なロケーションの「アジサイのある風景」が登場。見ごろを迎えました。瑞々しい情景に心が涼みます。

神戸リゾートサービス株式会社

標高400ｍの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、アクセスであるロープウェイからは、神戸・京阪神の絶景を。山頂に降り立つと、そこには約4haに広がる広大な12のテーマガーデンが四季折々に彩ります。見ごろを迎えたアジサイや色、香り豊かなローズガーデン、ラベンダー畑など今がまさにガーデンの最盛期です

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_spring

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

神戸布引ハーブ園の「アジサイのある初夏の風景」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wIC2VUeA7Uk ]

「アジサイ」は、展望エリア（展望レストハウス周辺）、中腹エリア（林の小径）、ガーデンエリア（四季の庭など）の3つのエリアでお楽しみいただけます。白やブルー、ピンク、紫など多種多様な美しい色合い・花姿のアジサイが様々なロケーションで涼やかに彩ります。「アジサイのある初夏の風景」を楽しみながらガーデンを散策したり、優雅にランチタイムを過ごしたり、ハーブや香りと出会ったり、季節を感じながら1日を楽しくお過ごしいただけます

アジサイ見ごろ：6月中旬～7月下旬

株数：約1,500株

種類：セイヨウアジサイ、ガクアジサイ、ヤマアジサイ、カシワバアジサイ、アナベル

木漏れ日の中のアジサイが美しい「林の小径」

公式ホームページ「アジサイのある風景」 :https://www.kobeherb.com/topics/47498

神戸布引ハーブ園の癒しの散歩道。小径を埋め尽くすアジサイを愛でながら、アジサイ散策をお楽しみください

ラベンダー畑へと続く散歩道

木漏れ日の中、ガゼボでひと休みをしたり、ハンモックに揺られたり、ベンチで寛いだりと優雅に可憐なアジサイ鑑賞が出来るのも神戸布引ハーブ園ならではです

多彩なハーブや草花の競演「四季の庭」

「四季の庭」へと続く園路のアジサイ

おもてなし、くつろぎ、よろこび、いやしの4つのコンセプトからなる「四季の庭」。グリーンから、白へと花色の変化が美しい「アナベル」や「カシワバアジサイ」、「ヤマアジサイ」などのアジサイとともに季節のハーブや草花との競演を楽しめるのも「四季の庭」の魅力です

「展望レストハウス2Fテラス」古城の空間でアジサイ鑑賞

「四季の庭-くつろぎの庭-」コテージから見るアジサイエレガントに彩るアナベル涼やかな滝の音を聞きながら。「滝のパティオ」のアナベル

中世ヨーロッパの古城をモチーフにした展望レストハウス。城門廊下、ピクニックテーブルが並ぶ古城の空間で寛ぎながら、ゆっくりとアジサイ鑑賞をお楽しみいただける癒しのスペースです

ガーデン各所で色、花姿の異なる多彩なアジサイに出合えます

優美な花姿が魅力的なカシワバアジサイ城門廊下から眺めるアートのようなアジサイ神戸布引ハーブ園／ロープウェイ公式サイト :https://www.kobeherb.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/

■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェラウンジ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/