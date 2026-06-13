「サッカー日本代表 カプセル 2026 第1弾」を6月13日より発売

esspride株式会社

プロスポーツチームやアーティストなどの商品プロデュースを手がけるesspride株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西川世一）は、「サッカー日本代表 カプセル 2026 第1弾」を2026年6月13日(土)12時より発売します。

販売は、当社が運営するメーカー直販ECサイト『モバガチャ』（https://mobagacha.com/）にて行います。

本商品は、日本代表に選出された選手たちをデフォルメしたかわいいイラストデザインや実写ビジュアルをデザインに採用。さらに、勝負事において「勝利を射抜く」という縁起の良い意味を持つ日本の伝統的な幾何学模様「矢絣柄」をあしらった特別なデザインです。久保建英選手、冨安健洋選手、堂安律選手をはじめとする注目選手たちがカプセルトイとなって登場します。

レアアイテムとして「アクリルキーホルダー」や「めじるしチャーム」、スーパーレアアイテムとして「フェイスタオル」など、各選手のラインナップから何が当たるかはお楽しみ。カプセルトイならではのワクワク感を存分にお楽しみいただける商品となっております。

商品イメージ

■缶バッジ

■【レア】アクリルキーホルダー

■【レア】めじるしチャーム

■【スーパーレア】フェイスタオル

※画像は監修中です。仕様が変更になる可能性がございます。

商品特徴

・勝利への願いを込めた、特別なデザイン

日本代表ユニフォーム姿の選手たちを、「放たれた矢は真っ直ぐ進み、戻らない」ことから、勝負事において勝利を射抜くという縁起の良い意味を持つ矢絣柄とともにデザイン。バッグなどに付けても映える、存在感あふれる仕上がりです。



・種類豊富なカプセルトイ

デフォルメイラストと実写ビジュアル、2つのデザインで展開するカプセルトイは90種類以上を予定しています。 ※内容は変更になる場合があります。

・レア・スーパーレアの高揚感

ランダム封入のカプセルトイにより、何が出るかわからないドキドキ感を体験できます。

商品概要

[商品名] サッカー日本代表 カプセル 2026 第1弾

[価格] 600円（税込）

[種類]

・缶バッジ サイズ：直径約56mm

・【レア】アクリルキーホルダー サイズ：約H60×W30mm

・【レア】めじるしチャーム サイズ：約45mm角

・【スーパーレア】フェイスタオル サイズ：約H300×W800mm

[販売日時] 2026年6月13日(土) 12:00～

[販売元] esspride株式会社

[コピーライト表記] (C)JFA

※ご注文状況により、予告なく販売を一時停止させていただく場合がございます。

※想定を上回るご注文をいただいた場合ならびに昨今の国際情勢の影響によりお届け時期が遅延する可能性がございます。その場合でも、キャンセルを承ることができませんので、あらかじめご了承ください。

取扱い店舗

【オンライン】メーカー直販サイト『モバガチャ』：https://mobagacha.com/(https://mobagacha.com/)

※詳細は商品サイトをご確認ください。

会社概要

■社名：esspride株式会社（エスプライド）

■所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-11

■代表取締役CEO：西川 世一

■設立年月日：2005年4月25日

■HP：https://esspride.com/