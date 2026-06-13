【世界で最も歴史ある英IWSC2026】熊本天草発の「MUKA Spirits -Ficus Gin-」が高得点で銅メダル受賞！米SFWSCに続き、世界二大酒類コンペティションで“W受賞”の快挙を達成

株式会社MUKA

株式会社MUKA（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：勝見隼人、以下「当社」）が展開するリカバリー・スピリッツブランド「MUKA Spirits」の第一弾プロダクトである『Ficus Gin（フィカス ジン）』が、英国・ロンドンで開催された世界で最も歴史と権威のある酒類コンペティション「インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション（IWSC）2026」のスピリッツ部門において、88点の高得点を獲得し、銅メダル（BRONZE）を受賞いたしました。

先般発表された米国「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」での銅メダル受賞に続き、商品販売開始からわずか3ヶ月にして、世界最高峰とされる二大蒸留酒コンペティションの双方でメダルを獲得する「W（ダブル）受賞」の快挙を達成いたしました。

「MUKA Spirits」公式WEBサイト：https://mukaspirits.com/

■ 世界最高峰の厳格な審査「IWSC」での受賞と、W受賞の価値

1969年に設立されたIWSC（International Wine & Spirit Competition）は、世界90カ国以上から12,000点を超えるエントリーが集まる、世界で最も歴史が古く高名な酒類コンペティションです。審査員には、ウイスキー界の伝説リチャード・パターソンOBE氏をはじめ、世界的なジンの専門家など、業界のトッププロが名を連ねています。

IWSCの審査は、100点満点からの厳格な「加点方式」のブラインドテイスティングで行われます。その中で『Ficus Gin』は、88点という高得点を叩き出しました。

審査基準や審査員の味覚が異なるアメリカ（SFWSC）とイギリス（IWSC）の両大会において連続してメダルを受賞したことは、「MUKA Spirits」の確かな蒸留技術と、他にはない唯一無二のフレーバープロファイルが、世界共通で認められた確固たる証です。

■ IWSC公式審査員によるテイスティングノート（評：88点）

伝統的なロンドンドライジン発祥の地であり、お茶（紅茶）文化の本場でもある英国の審査員団から、以下のような極めて高い評価をいただきました。

【公式テイスティングノート（原文翻訳）】

「シャープでウッディな味わい。口に含むと、甘くスパイシーな柑橘系の風味が広がり、力強い余韻（spirited finish）が続く非常に高いクオリティ。」

■ 代表取締役 勝見隼人のコメント

先日のSFWSC2026に続いてのダブル受賞販売後わずか3ヶ月で88点という高得点

「SFWSCに続き、歴史ある英国のIWSCにおいても『MUKA Spirits -Ficus Gin-』が88点という高い評価でメダルを獲得し、世界二大大会でのW受賞を達成できたことを深く誇りに思います。お茶文化の本場であるロンドンの地で、私たちの『イチジクの甘みと紅茶の余韻』という挑戦が認められたことは大きな自信となりました。東洋医学や地域創生の思想を根底に持つリカバリー・スピリッツとして、この世界基準の味わいを、日本、そして世界中の方々へ届けてまいります。」

【商品概要】

・商品名：MUKA Spirits -Ficus Gin-（ムカスピリッツ フィカスジン）

・品目：スピリッツ（ジン）

・アルコール分：47%

・容量：700ml

・希望小売価格：5,500円（税込）

・販売場所：公式オンラインショップ、および全国の飲食店など

【会社概要】

会社名：株式会社MUKA

代表者：代表取締役CEO 勝見隼人

設立：2026年4月

事業内容：リカバリースピリッツ製造・販売、東洋医学パーソナライズ事業、生薬・地域創生・原料供給事業、マーケティング・経営顧問に関する事業

本社所在地：大阪府大阪市北区本庄西1丁目1-7シティタワー梅田東23F

コーポレートサイト：https://corp.mukaspirits.com/

ブランドサイト：https://mukaspirits.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/mukaspirits/

・本件に関するお問い合わせ先

株式会社MUKA（広報窓口） Mail：info@mukaspirits.com