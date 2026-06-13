【父の日濃厚抹茶スイーツギフト】2週間で3386個販売した大福やマドレーヌのオンラインギフトが期間限定販売

合同会社firstfanMAMIDORIマカロン

高品質な京都府産抹茶100%にこだわる抹茶ブランド「MAMIDORI」は、6/13から6/21までの9日間、父の日限定セットを販売します。



6月から実施している1周年記念キャンペーンは、2週間で計3386個の過去最高売り上げを記録。



抹茶を好きになるきっかけになるような、今までにない抹茶体験を、日頃の感謝を込めてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

MAMIDORI商品ラインナップ

MAMIDORI大福MAMIDORIマカロンMAMIDORIマドレーヌ

MAMIDORI大福の抹茶餡には上質な抹茶をふんだんに使用しつつ、もち粉やバターの選定にもこだわり「甘み、旨み、苦味が全て調和した至福の抹茶スイーツ」を追及した、MAMIDORIのメイン商品。

MAMIDORIマカロンは、真緑色のチョココーティングやガナッシュが特徴の濃厚な抹茶マカロン。



MAMIDORIマドレーヌは、2026年4月に販売した新商品で、3商品の中で一番苦味と香りが強く、抹茶ホワイトチョココーティングのまろやかさとの相性が光るマドレーヌとなります。

いずれも、京都のお茶の町、和束町で栽培された希少かつ高級な抹茶のみをふんだんに使用し、着色料や香料は不使用。市販スイーツでは出し難い抹茶の旨みや香り、色味をまっすぐに表現しました。

全て冷凍保存可能のため、賞味期限は1~2ヶ月ほどとなり、それぞれ個包装で入っています。食べたい分だけ冷凍庫から取り出し、解凍してお召し上がりいただけます。

販売期間：2026/6/13(日)12:00~2026/6/21(日) 22:00

※在庫状況により、販売を一時停止する場合がございます。



【6月中発送父の日ギフト】MAMIDORIマドレーヌ&大福セット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-father-1



【6月中発送父の日ギフト】MAMIDORI3種堪能セット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-father-2

MAMIDORI公式オンラインショップでは1周年記念キャンペーンも開催中

MAMIDORIギフトページ :https://mamidori-online.myshopify.com/pages/mamidori-gift

MAMIDORIの公式オンラインショップでは、1周年を記念した特別なセットを期間限定販売中です。

少しだけお得にお買い求めいただけますので、ご自身用やご家族用の場合は公式オンラインショップもご利用ください。



MAMIDORI1周年記念セット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-1anniversary-mini

大福&マドレーヌセット：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set



MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

父の日ギフト商品内容紹介

【6月中発送父の日ギフト】MAMIDORIマドレーヌ&大福セット

【価格】

3805円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 5205円(税込)※送料別

かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

【商品概要】

MAMIDORIのレギュラー商品を味わえる、父の日限定セット。

大福3個、マドレーヌ3個がお買い求めいただけます。

また、オリジナルギフトカードを1枚お付けいたします。

お父様に、日頃の感謝を込めて、濃厚な抹茶の旨味と香りを送りましょう。

【内容物】

・MAMIDORI大福 ３個

・MAMIDORIマドレーヌ 3個

・オリジナルギフトカード1枚

商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-father-1

【6月中発送父の日ギフト】MAMIDORI3種堪能セット

【価格】

6005円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 7405円(税込)※送料別

かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

【商品概要】

MAMIDORIのスイーツを全種味わえる、父の日限定セット。

大福3個、マカロン4個、マドレーヌ3個がお買い求めいただけます。

また、オリジナルギフトカードを1枚お付けいたします。

お父様に、日頃の感謝を込めて、濃厚な抹茶の旨味と香りを送りましょう。

【内容物】

・MAMIDORI大福 3個

・MAMIDORIマカロン 4個

・MAMIDORIマドレーヌ 3個

・オリジナルギフトカード1枚

商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-father-2

MAMIDORI大福について

MAMIDORI大福のレシピ監修は、京都で地元民に愛されるどら焼き専門店「どらやき 亥ノメ」の大塚氏。

抹茶の選定、監修は京都和束町の高品質な抹茶を扱う「SHUHARI KYOTO」が担当しています。

どらやき 亥ノメ様：https://www.instagram.com/dorayaki.inome/

SHUHARI KYOTO様：https://shuharikyoto.co.jp/

MAMIDORIマカロン・マドレーヌについて

MAMIDORIマカロンとマドレーヌで使用している抹茶については、商品の色味などさまざまな観点から開発をした結果、京都の和束町にある中井製茶場様の抹茶を使用しております。

また、レシピの監修は、Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様に行っていただきました。

中井製茶場様：https://www.umucha.com/

Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様：https://www.instagram.com/le_nez_de_la_patisserie/

MAMIDORI公式オンライン販売について

毎週日曜日に在庫を追加し、在庫がなくなり次第販売終了します。売り切れの場合は次回の在庫追加までお待ちください。

今後の情報は公式Instagramにて発表します。

MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORIが実現したいこと

京都和束の茶畑

MAMIDORIのミッションは、「日本の抹茶好きを増やすこと」です。

そのために、抹茶好きの人だけでなく、抹茶をそれほど食べない人でも、"抹茶好きになるきっかけ"になれるような商品を提供します。

そして、抹茶に関心がある人が日本で増えれば、茶農家さんの後継者問題など、お茶業界が抱える問題にも世間がよりフォーカスするようになると考えています。

今、抹茶が「世界の人が好きなもの」になっている中でも、日本の抹茶がずっと世界に誇れるものであってほしいです。