「ABEMA PPV」稲垣＆草磲＆香取が集結する公開記念イベント「舞台挨拶＆映画本編も 一夜限りの生配信！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベント」の模様を6月27日19時より生配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて「新しい地図」映画第2弾！稲垣吾郎・草磲剛・香取慎吾が集結する公開記念イベント『舞台挨拶＆映画本編も一夜限りの生配信！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベント』の模様を、2026年6月27日（土）19時より生配信することを決定いたしました。なお本配信チケットを2026年6月13日（土）12時より発売開始いたします。

映画『バナ穴 BANA_ANA』は、『クソ野郎と美しき世界』から8年ぶりとなる「新しい地図」の映画第2弾です。映画なのか、ドキュメンタリーなのか？本人なのか、役柄なのか？現実なのか、妄想なのか？次々と起こるチグハグな出来事に目が離せない、何が起こるか予測不能な不条理エンタテイメントとなっています。CM・映画・舞台とジャンルを超えて活躍する日本で最も一筋縄ではいかない鬼才・山内ケンジ監督のもと、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾をはじめとする個性あふれる豪華キャストが結集し、「わからないから面白い、わからないけど面白い」新しい映画が誕生しました。

今回、「ABEMA PPV」では、本作の公開を記念して、キャスト勢揃いの何がおこるかわからない『バナ穴 BANA_ANA』公開初日イベントと本編上映をまるっと一夜限定で開催いたします。稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾をはじめ、個性あふれる豪華キャスト、山内ケンジ監督が集結。1時間のイベントで何が起きるのか！？予測不可能な特別イベントの様子を完全生配信いたします。イベント終了後には、映画『バナ穴 BANA_ANA』を世界初上映。ここでしか見られない豪華キャストのトークやイベント限定企画も…！？ぜひご覧ください。

本配信は、「ABEMA PPV」にてチケットを2,800円（税込）で購入し、視聴することができます（※1）。豪華キャストによる一夜限りの生配信に、ぜひご注目ください。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、300円の手数料を含みます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。 （テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『舞台挨拶＆映画本編も 一夜限りの生配信！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベント』生配信 概要

※画像をご使用の際は、【（C）2026 BANA_ANA Film Partners】のクレジット表記をお願いいたします。

▼出演者

稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾、ファーストサマーウイカ、趣里、鄭亜美、小澤征悦、吹越満、山内ケンジ監督、木佐彩子 （MC）

▼生配信日時

2026年6月27日（土）19時開演 （放送開始18時30分～）

※本配信はバリアフリー字幕に対応しており、映画のセリフや情景描写を字幕にて表示いたします。

※マルチアングル機能を用いて、映画本編とバリアフリー字幕付きを切り替えながらご視聴いただけます。

▼視聴料金

2,800円（税込）

※アプリでのご購入は300円の手数料を含みます

▼販売期間

2026年6月13日（土）12時～ 2026年6月27日（土）19時

▼キャッシュバックキャンペーン

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと500円キャッシュバック！詳しくはキャンペーンページを確認してください。（URL：https://abema.tv/lp/cashback-bana-ana-20260627）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください。

▼配信URL

https://abema.tv/live-event/80763f43-75d4-46bc-ba92-7bf79815e273

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ