【関西外国語大学】6月21日（日）第3回オープンキャンパスを開催します。現役CAの特別プログラムや外大生との交流も

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、受験生や高校生、保護者の皆さまを対象とした「第3回 KANSAI GAIDAI OPEN CAMPUS 2026」を、2026年6月21日（日）に開催いたします。

オープンキャンパスの詳細を見る :https://envision.kansaigaidai.ac.jp/opencampus/

オープンキャンパス / 申し込みフォーム :https://form.e-v-o.jp/oc/kansaigaidai-3099/standard/step1オープンキャンパスの参加には、事前申込が必要です。※定員に達した時点で受付を停止します

実際の学びに触れることができる体験授業はもちろん、留学制度や奨学金、入試概要などの各種説明、外大生との交流、現役客室乗務員（CA）として活躍する卒業生を招いた特別プログラムなど、関西外国語大学ならではの「国際色豊かな学びとキャンパスライフ」を体感いただける充実したプログラムを実施します。

■ オープンキャンパスの見どころ

1. 外大生と直接話せる 「外大生・短大生と話そう」

「外大生・短大生と話そう」のコーナーでは、関西外大を選んだ理由や授業の様子、留学体験、キャンパスライフなど、パンフレットだけでは分からない学生生活の実際を知ることができます。関西外大の魅力や雰囲気を身近に感じられるプログラムです。

2. 夢への第一歩 特別プログラム「客室乗務員から学ぼう」

客室乗務員（CA）をめざす高校生から人気の高いプログラム「客室乗務員から学ぼう」では、現役CAとして活躍する卒業生が登壇します。仕事の魅力ややりがい、外大での学びが現在のキャリアにどのようにつながっているのかを紹介し、参加者からの質問にもお答えします。

3. グローバルなキャンパスを巡る キャンパスツアー＆YUI見学ツアー

外大生がガイドを務めるキャンパスツアーでは、各キャンパスの特色ある施設を巡りながら外大生と交流できます。また、ひらかた御殿山キャンパス・グローバルタウンにある「GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 見学ツアー」では、居室のほか、キッチンやラウンジなど、留学生と外大生が共に暮らす住環境を見学できます。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151397/table/90_1_abbee7f730f7ab7ad5ade50de823e78b.jpg?v=202606130251 ]

＜ご来場特典＞

会場にてアンケートにご回答いただき、公式Instagramをフォローしていただいた方には、関西外大オリジナルグッズをプレゼントいたします。（※数量限定）

【お問い合わせ先】

関西外国語大学 広報部

電話： 072-805-2817（日・祝除く午前9時～午後5時）

E-mail： press@kansaigaidai.ac.jp

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲関西外国語大学 ひらかた中宮キャンパス 正門からのぞむ本館

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年6月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。