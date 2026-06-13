【もりおか歴史文化館】開館15周年を迎えます

株式会社乃村工藝社

もりおか歴史文化館は、2026年7月1日におかげさまで開館15周年を迎えます。今後も盛岡の歴史と文化を未来へつなぐ拠点として一層の充実を図ってまいります。15年分の感謝を込めて様々なイベントを開催いたしますので、ぜひご来館ください。

もりおか歴史文化館 館長 熊谷俊彦

開館15周年チラシ〈表〉

・もりおか歴史文化館開館15周年チラシはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d141165-156-6e289da6de4ccb23496bc923955885bf.pdf

開館記念日【2026年7月1日（水）】限定のイベント

１．２階展示室入場無料！！

開館時間：9:00～19:00（入場受付は18:30まで）

２．もりおか歴史文化館オリジナルグッズプレゼント

先着100名様、9:00～（無くなり次第終了）

開館15周年記念イベント

１．文月の図録市

内容：2011年～2021年までに当館で刊行した図録の一部を半額で販売します。

開催期間：７月１日（水）～31日（金）

２．れきぶん謎解きチャレンジ「come on！家門！家紋！」

内容：「家紋」をキーワードに出題されたクイズに答えて、オリジナル缶バッジ

（全５種類）をゲットしよう！

日時：７月４日（土）・11日（土）・18日（土）・25日（土）・

８月１日（土）・８日（土）・15日（土）

各日10:30～16:30（参加受付は16:00まで）

会場：２階展示室

料金：展示室入場料が必要

その他：当日自由参加

３．名誉館長イベント「南部さん！聞いてもいいですか？ part3 家紋編」

内容：もりおか歴史文化館名誉館長・南部利文さんに南部家の家紋についてお話を

伺います。その後、南部さんと一緒に家紋づくしの展示を観覧します。

出演：南部利文氏（盛岡南部家第46代当主・もりおか歴史文化館名誉館長）

熊谷俊彦氏（もりおか歴史文化館長）

日時：７月19日（日）、13:30～15:00

会場：１階研修室・２階展示室

定員：30名

※事前申し込み制（往復はがき・応募フォーム）、６月30日（火）必着〆切

料金：無料

開館15周年記念オリジナルグッズ

１．殿さま一筆箋「一筆啓上致し候Real」

15代盛岡藩主・南部利剛ver.が新登場！

7月1日（水）から販売開始

販売価格：220円（税込）

殿さま一筆箋「一筆啓上致し候Real」

２．特別版「盛岡城御城印」

開館15周年記念の特別デザイン「盛岡城御城印」を限定2,000枚販売します。

7月1日（水）から販売開始

販売価格：500円（税込）

３．オリジナル「御城印帳」

もりおか歴史文化館蔵の資料をモチーフに、南部家の家紋があしらわれた特別な一冊です。

8月中旬販売開始予定

４．懸垂幕アップサイクルグッズ

企画展ごとにもりおか歴史文化館の外壁を飾った懸垂幕を素材

に、バッグやエプロンを製作しました。企画展の記憶ととも

に、世界にひとつだけのグッズをぜひお手元に。

・第１弾：９月５日（土）販売開始

・第２弾：12月16日（水）販売開始

・第３弾：2027年２月６日（土）販売開始

企画展「もりおか古文書学演習」の懸垂幕を活用しました！

開館15周年記念企画展

１．家の証 -家紋からたどる南部家-

会期：６月27日（土）～８月31日（月）

内容：南部家の家紋があしらわれた武具や調度品、文献資料などをとおして、南部家が

家紋をどのように用いてきたのか見ていきます。南部家ゆかりの家紋づくしの世

界をご堪能ください。

２．盛岡藩領物産展 -南部ブランドの底力-

会期：10月3日（土）～12月14日（月）

内容：盛岡藩の経済を支えていた領内で産出・生産される産物の事例を通じて、広大な

盛岡藩領の実態の一端をご紹介します。

※企画展は展示室入場料が必要となります。

もりおか歴史文化館

もりおか・城と城下町フィールドミュージアム

盛岡城跡公園の一角にある町なかミュージアム。１階は無料で、盛岡を代表する祭りや旬の観光情報を紹介。２階展示室（有料）では盛岡藩の歴史や藩主南部家に関わる資料を展示しています。



所在地 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸1-50

電話番号 019-681-2100

URL https://www.morireki.jp



もりおか歴史文化館は、もりおか歴史文化館活性化グループ（株式会社乃村工藝社、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会）が指定管理者として運営しています。