世界的K-POP教育プラットフォーム「WORLD K-POP CENTER」、日本展開でThe Crown Productionと独占契約

株式会社R2

株式会社R2の子会社であるThe Crown Production株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：須原汝潔、以下「クラプロ」）は、韓国・ソウルを拠点に、K-POP教育、グローバルオーディション、体験プログラム、公演などを展開するWORLD K-POP CENTERと、日本国内における事業展開に関する独占契約を締結しました。

WORLD K-POP CENTERとThe Crown Productionによる日本展開に関する独占契約締結の様子

WORLD K-POP CENTERは、特定のアーティストをマネジメントする一般的な芸能事務所とは異なり、K-POPの教育、人材発掘、トレーニング、文化交流、公演機会などを一体的に提供する、世界的なK-POP教育プラットフォームです。

韓国の政府機関とも連携しながら、世界各地でK-POP教育とグローバル人材育成の仕組みやノウハウを提供しています。

両社は今後、「教育格差」「地域格差」「体験格差」の是正を重要なテーマに掲げ、地方自治体、行政、教育機関、企業などとの連携を視野に、地方から世界へ挑戦できる新たな次世代教育基盤の構築を進めます。

また、韓国で培われたK-POP教育の知見を日本へ導入するだけではなく、日本独自の音楽、文化、地域性、表現力を世界へ発信するための「J-POPセンター」設立構想についても協議を進めます。

本提携は、クラプロが継続して取り組んできた、国籍、言語、地域、世代などの境界を越え、人と人、文化と文化、地域と世界をつなぐ「BORDERLESS WAVE」プロジェクトの一環として展開されます。

オーディションを超えた、日韓の次世代教育インフラ構想

（左）The Crown Production株式会社 CEO 須原汝潔、（右）WORLD K-POP CENTER 会長 キム・インドク

両社が目指しているのは、オーディションを開催し、合格者を選出することだけではありません。

WORLD K-POP CENTERは、完成したアーティストを世に送り出すことだけでなく、アーティストが成長するために必要な教育方法、トレーナー、施設、オーディション、ステージ、発信機会、国際的なネットワークを、一つの教育システムとして構築している点に特徴があります。

今回の日本展開では、こうした教育システムと国際的なネットワークを、日本の子どもたちや青少年に適した形で提供するための協議を進めます。

また、クラプロは「一人一人に冠を」という理念のもと、一人ひとりが自分の個性、得意分野、価値観を知り、自らの可能性を見つけられる環境づくりに取り組んできました。

両社は、エンターテインメントを子どもたちや青少年の成長、教育、自己表現、国際交流につながるものとして捉え、教育とエンターテインメントを通じて新たな機会を提供するという方向性において一致しました。

本提携では、発掘、教育、育成、発信、マネジメント、プロモーション、活動支援までを一つの流れとして捉え、一人ひとりの成長を継続的に支援できる環境の整備を目指します。

教育格差・地域格差・体験格差を越え、地方から世界へ

動画配信サービスやSNSの普及により、日本にいながら世界の音楽、ダンス、パフォーマンスに触れる機会は広がりました。

一方で、専門的な指導、海外の教育メソッド、ステージ経験、国際的なオーディションへの挑戦には、依然として地域や家庭環境による差があります。

クラプロは、こうした教育格差、地域格差、体験格差を、次世代が抱える重要な社会課題の一つと捉えています。

今回の提携を通じて、日本国内にいながら、韓国で培われたK-POP教育や国際的な人材育成の考え方に触れられる機会をつくり、子どもたちや青少年が将来の選択肢を広げられる教育環境の構築を目指します。

また、本構想は東京や大都市圏だけで完結するものではありません。

クラプロは今後、地方自治体、行政、教育機関、地域企業、文化施設などとの連携も視野に入れ、各地域の特性や課題に応じた教育プログラム、体験機会、オーディション、イベントなどの企画を検討します。

地域で発掘された才能や文化を東京へ集約するだけではなく、それぞれの地域から国内外へ発信することで、エンターテインメントを地域に新たな教育と産業の循環を生み出す力として活用することを目指します。

RP studioを中核とした、次世代の教育基盤と指導者育成

クラプロは、日本国内における次世代教育の基盤として、次世代教育アカデミー「RP studio（Royal Performance Studio）」を運営しています。

RP studioは、単に芸能界へのデビューを目指すためのスクールではありません。

演技、ダンス、歌、モデル、ウォーキングなどの表現分野に加え、コミュニケーション、発信、ビジネス、AI、デジタル、美容、メイクなど、幅広い分野を学べる教育環境の構築を進めています。

また、過度な競争や画一的な評価ではなく、一人ひとりの個性、成長速度、心身の状態を尊重し、安心して挑戦できる環境づくりを大切にしています。

今回の提携では、WORLD K-POP CENTERが持つボーカル、ダンス、パフォーマンス、人材育成の知見と、RP studioが持つ多分野型の教育基盤を組み合わせ、日本の子どもたちや青少年に適した新たな教育プログラムについて協議を進めます。

さらに、良質な教育を一時的なイベントで終わらせず、全国へ継続的に広げるため、教育理念や指導方法を共有できる講師、トレーナー、ファシリテーターなどの育成についても検討します。

地域で指導者が育ち、その指導者が地域の子どもたちに新たな教育機会を提供する循環をつくることで、都市部だけに教育資源が集中する状態を緩和し、地域に教育と雇用の新たな基盤を生み出すことを目指します。

「J-POPセンター」構想とBORDERLESS WAVE

両社の連携は、日本にK-POPの教育システムをそのまま導入することだけを目的とするものではありません。

クラプロは、K-POPが持つ世界的な教育・育成の知見を学びながら、日本が持つ音楽、伝統、言語、地域文化、物語、感性を生かした、新たなアーティスト育成と発信の仕組みを構築することを目指します。

その将来構想の一つが「J-POPセンター」です。

本提携は、クラプロが継続して取り組んできた「BORDERLESS WAVE」プロジェクトの一環でもあります。

BORDERLESS WAVEは、国籍、言語、地域、世代などの境界を越え、人と人、文化と文化、地域と世界をつなぐ取り組みです。

日本で学び、韓国とつながり、世界へ挑戦する。

クラプロは、地方から日本全国へ、日本全国からアジアへ、そして世界へとつながる新たな教育・文化基盤の構築を進めます。

両社の主な取り組みと、2026年内の日韓合同オーディション開催に向けて

今回の提携に基づき、両社は日本国内におけるアーティストおよび次世代人材の発掘、韓国のトレーナーや専門家と連携した教育プログラムの企画、RP studioの教育基盤を生かしたカリキュラム開発、発掘した人材に対する教育・マネジメント・プロモーション支援などについて協議を進めます。

また、子どもたちや青少年を指導する講師、トレーナー、指導者の育成、地方自治体・行政・教育機関・企業などと連携した地域教育プログラム、地域文化や地域人材を国内外へ発信するイベントやコンテンツの企画、将来的なJ-POPセンター構想に向けた調査・研究についても検討します。

その第一弾の具体的なプロジェクトの一つとして、両社は2026年内の開催を目標に、日韓合同オーディションの企画・準備を進めています。

応募条件、対象年齢、募集分野、審査方法、開催日程、会場、育成プログラムなどの詳細は現在協議中です。

決定した内容は、クラプロの公式サイトなどを通じて順次発表します。

本オーディションでは、完成された技術だけではなく、一人ひとりの個性、成長への意欲、表現への姿勢、将来性などを多面的に見ることを想定しています。

また、合否だけで終了する一度限りの審査にするのではなく、参加者が自身の強みや課題を知り、その後の学びや挑戦につなげられる仕組みについても検討します。

The Crown Production株式会社 代表取締役 須原汝潔 コメント

「今回の提携は、日韓合同オーディションを開催するためだけのものではありません。

私たちが目指しているのは、子どもたちや若者が、生まれ育った地域や家庭環境によって、自分の夢や可能性を諦めなくてもよい社会をつくることです。

WORLD K-POP CENTERが培ってきた教育と人材育成の知見と、クラプロが大切にしてきた、一人ひとりの個性を尊重する教育を組み合わせることで、日本にいながら世界につながる新たな環境をつくりたいと考えています。

今後は、RP studioを基盤とした教育プログラム、2026年内の開催を目標とする日韓合同オーディション、指導者の育成、地方自治体や教育機関との連携などを段階的に進めます。

日本で学び、韓国とつながり、地域から世界へ挑戦する。

この取り組みを、一時的なブームではなく、次の世代に残る教育と文化の基盤へ育ててまいります」

WORLD K-POP CENTERについて

WORLD K-POP CENTERは、韓国・ソウルを拠点に、K-POP教育、グローバルオーディション、体験プログラム、公演、文化交流などを展開する、世界的なK-POP教育プラットフォームです。

ボーカル、ダンス、パフォーマンスなどの教育に加え、世界各国から新たな才能を発掘するグローバルオーディションプロジェクト「Click the Star」を推進しています。

また、韓国の政府機関とも連携しながら、K-POPの教育システムと文化的価値を国内外へ発信しています。

RP studioについて

RP studio（Royal Performance Studio）は、クラプロが運営する次世代教育アカデミーです。

演技、ダンス、歌、モデル、ウォーキングなどの表現分野を中心に、コミュニケーション、セルフプロデュース、発信、ビジネス、AI、デジタル、美容、メイクなど、幅広い学びを通じて、一人ひとりの個性と可能性を広げる教育環境の構築を目指しています。

BORDERLESS WAVEについて

BORDERLESS WAVEは、クラプロが展開する、エンターテインメント、教育、チャリティ、文化交流を通じて、国籍、言語、地域、世代などの境界を越えるプロジェクトです。

人と人、文化と文化、地域と世界をつなぎ、社会課題の解決と新たな選択肢の創出を目指しています。

The Crown Production株式会社について

会社名：The Crown Production株式会社

代表者：代表取締役 須原汝潔

所在地：東京都渋谷区

URL：https://thecrown-pro.com/

事業内容：アーティストのマネジメントおよびプロモート業務、アーティストの商品企画・制作・販売、権利管理、ライブ・イベントの企画運営、ECサイト・オンラインサービスの運営、次世代教育事業、その他関連業務

株式会社R2について

会社名：株式会社R2

URL：https://r2-hd.com/

本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社R2

担当：広報 菊地 真央

メールアドレス：m.kikuchi@thecrown-pro.com

URL：https://r2-hd.com/