キングスU18 #29 宮里俊佑選手「FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026」日本代表メンバー選出のお知らせ

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沖縄バスケットボール株式会社


　この度、JBAより発表がありました通り、6月27日(土)から7月5日(日)にトルコ・イスタンブールにて開催される「FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026」の12名の男子U17日本代表メンバーに、キングスU18所属の#29 宮里俊佑選手が選出されましたのでお知らせいたします。



　なお、#29 宮里選手は6月15日(月)から6月17日(水)にかけて味の素ナショナルトレーニングセンターにて実施される「2026年度男子U17日本代表チーム 第3次強化合宿」に参加いたします。




■FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026


期　間：2026年6月27日(土)～7月5日(日)　


開催地：トルコ・イスタンブール



【試合日程】


6月27日(土)　日本 vs イタリア


6月28日(日)　日本 vs アメリカ


6月30日(火)　日本 vs フランス



▽JBA公式サイト


https://www.japanbasketball.jp/