キングスU18 #29 宮里俊佑選手「FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026」日本代表メンバー選出のお知らせ
沖縄バスケットボール株式会社
この度、JBAより発表がありました通り、6月27日(土)から7月5日(日)にトルコ・イスタンブールにて開催される「FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026」の12名の男子U17日本代表メンバーに、キングスU18所属の#29 宮里俊佑選手が選出されましたのでお知らせいたします。
なお、#29 宮里選手は6月15日(月)から6月17日(水)にかけて味の素ナショナルトレーニングセンターにて実施される「2026年度男子U17日本代表チーム 第3次強化合宿」に参加いたします。
■FIBA U17 バスケットボール ワールドカップ 2026
期 間：2026年6月27日(土)～7月5日(日)
開催地：トルコ・イスタンブール
【試合日程】
6月27日(土) 日本 vs イタリア
6月28日(日) 日本 vs アメリカ
6月30日(火) 日本 vs フランス
▽JBA公式サイト
https://www.japanbasketball.jp/