国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』約11時間にわたる「ABEMA」全編無料生中継がスタート！オープニングにCUTIE STREET、CANDY TUNEが登場

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、本日6月13日（土）に行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の全編無料生中継をスタートいたしました。

「ABEMA」では、オリジナル企画を交えた約11時間にわたる特別編成で、本アワードの模様を余すことなくお届けいたします。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模を拡大し、2026年6月13日（土）に開催されます。

当日は、昼に60部門以上の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。素晴らしい音楽を讃えあう、歴史的な一日を創り上げます。

12時30分よりスタートしたオープニング企画には、アソビシステム発の人気アイドルグループ・CUTIE STREETとCANDY TUNEが登場し、生中継の幕開けを華やかに彩りました。

最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞をはじめ4部門にノミネートされたCANDY TUNEは、現在の心境について「緊張感もあってすごくそわそわしています。会場にはスーツ姿の方も多くて緊張していますが、堂々と過ごしたいです」とコメント。さらに、「私たちは今回が初めての参加なのですが、昨年のFRUITS ZIPPER先輩の姿を見ていました。ほかのアーティストの皆さんのパフォーマンスを観られるのも楽しみです。名だたるアーティストの方々がノミネートされている中、この場にいられることが本当にありがたいです。頑張ります」と意気込みを語りました。

続いてCUTIE STREETは、「みんな黙り込んでしまうくらい緊張していますが、その分気が引き締まっています。2回目となる今回もこの場所に来ることができて本当に嬉しいです」とコメント。さらに、「昨年、“人生のターニングポイントは？”と聞かれた際に『MUSIC AWARDS JAPANです』と答えたのですが、今振り返っても本当にそうだなと思います。今年もこの素敵な会場を“キューティー”に彩れるよう頑張ります」と笑顔で語りました。

このあとも、「ABEMA」では、お昼に行われる「Premiere Ceremony」から、「ABEMA」スタジオ企画「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」、ノミネートアーティストたちが華やかに登壇する「レッドカーペット生中継」、そして夜の「Grand Ceremony」まで、約11時間にわたるABEMA独自の特別編成を実施。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を余すところなく全編無料生中継するだけでなく、本アワードをより深く楽しめる独自企画も多数展開いたします。

「ABEMA」独自の特別番組には、スタジオ特番のMCとしてお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが出演。オープニングから夕方の「Grand Ceremony直前！THE RUBYの行方を徹底予想SP」までを担当します。

さらに、タレントの井上咲楽、教育実業家の岸谷蘭丸、俳優・ミュージシャンの櫻井海音、お笑い芸人のトンツカタン森本、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集める長浜広奈、お笑いタレント・ものまねタレントの丸山礼、音楽評論家・みのといった、音楽やエンターテインメントを愛する豪華出演者が集結。

レッドカーペット中継では、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介と森香澄が現地インタビュアーとして出演。そして、「ABEMA」スタジオにはお笑いコンビ・ハライチの澤部佑も駆けつけ、国内外から集結する豪華アーティストたちへのインタビューを通じて、「ABEMA」でしか見ることのできない特別なトークをお届けいたします。

そして、夜の「Grand Ceremony」中継では、純烈のリーダー・酒井一圭さんがプロデュースした、元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーによる男性歌謡コーラスグループ・モナキの出演も決定。今注目を集めるグループならではの視点で、受賞結果やパフォーマンスの魅力を語ります。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 無料生中継概要

配信日時：2026年6月13日（土）12時30分～（予定）

配信URL：https://abema.tv/channels/maj/slots/C6a1Sfe9H3XgKZ

PR映像：https://abema.tv/video/episode/794-1_s1_p701

スタジオ出演者

【MC】高比良くるま（令和ロマン）

【進行】西澤由夏（ABEMAアナウンサー）

井上咲楽

岸谷蘭丸

櫻井海音

トンツカタン森本

長浜広奈

丸山礼

みの（音楽評論家）

モナキ

レッドカーペット中継

【インタビュアー】井上裕介（NON STYLE）/ 森香澄

【スタジオMC】澤部佑（ハライチ）

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Ameba」

■本件に関するお問い合わせ先

ABEMA広報担当 E-mail：abematv_pr@cyberagent.co.jp