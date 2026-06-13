月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce」新発売｜ハワイ発「マルラニハワイ」本店限定

写真拡大 (全13枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」ハワイ本店より、月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce（クリスタル ムーン ピアス）」を発売いたしました。



透明感あふれるヒマラヤ水晶、優しい輝きのムーンストーン、上品な淡水パールを組み合わせたピアスは、まるで月明かりが海面に映る瞬間を切り取ったようなデザイン。


日常使いはもちろん、大切な方へのギフトや、自分自身へのご褒美にもおすすめの天然石アクセサリーです。




■ 商品概要


https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/crystal-moon-pierce


- 商品名：Crystal Moon Pierce
- 価格：60ドル（税抜）
- 使用石：ヒマラヤ水晶、ムーンストーン、淡水パール
- パーツ：真鍮メッキ
- オプション：無料で付属




■ 月と海をイメージした優美なデザイン


「Crystal Moon Pierce」は、神秘的な月のエネルギーと、穏やかな海の癒しをテーマに誕生しました。


耳元で揺れる天然石が、女性らしい優雅さと透明感を演出。シンプルながらも存在感のあるデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いコーディネートに調和します。



■ 使用している天然石


【ヒマラヤ水晶】
高い浄化力を持つとされる天然石。総合運の向上や、他の石のエネルギーを高めるお守りとして親しまれています。


【ムーンストーン】
月の力を宿すと伝えられる天然石。癒しや幸福をもたらし、恋愛や結婚のお守りとしても人気です。


【淡水パール】
女性らしい魅力や品格を引き出すとされるパール。幸運を呼び込み、美しさをサポートするといわれています。




■ こんな方におすすめ


・恋愛や結婚のお守りを探している方
・癒しやリラックスを求める方
・天然石アクセサリーが好きな方
・上品なパールアクセサリーをお探しの方
・誕生日や記念日のプレゼントを探している方




月の優しさと海の癒しを感じる「Crystal Moon Pierce」。


天然石とパールが織りなす上品な輝きを、日々のお守りとしてお楽しみください。





＜無料オプション＞

ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。



◆取扱店舗


マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore


1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）


ドンキホーテホノルル から徒歩3分
アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分
ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分


■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)


■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/



ハワイ本店の詳細はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)





世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。




本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。




大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。



◆おすすめ記事


▶ハワイ本店限定商品


https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made


▶ハワイ本店 バースデイオーダーブレスレット


https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/order-made


▶ハワイアンたちが愛した美と癒し：ハワイの自然と神秘がもたらす天然石とパワーストーンの魅力


https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/31014.html



◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


X(旧Twitter)▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005年4月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。