月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce」新発売｜ハワイ発「マルラニハワイ」本店限定

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」ハワイ本店より、月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce（クリスタル ムーン ピアス）」を発売いたしました。

透明感あふれるヒマラヤ水晶、優しい輝きのムーンストーン、上品な淡水パールを組み合わせたピアスは、まるで月明かりが海面に映る瞬間を切り取ったようなデザイン。

日常使いはもちろん、大切な方へのギフトや、自分自身へのご褒美にもおすすめの天然石アクセサリーです。

■ 商品概要

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/crystal-moon-pierce

- 商品名：Crystal Moon Pierce- 価格：60ドル（税抜）- 使用石：ヒマラヤ水晶、ムーンストーン、淡水パール- パーツ：真鍮メッキ- オプション：無料で付属

■ 月と海をイメージした優美なデザイン

「Crystal Moon Pierce」は、神秘的な月のエネルギーと、穏やかな海の癒しをテーマに誕生しました。

耳元で揺れる天然石が、女性らしい優雅さと透明感を演出。シンプルながらも存在感のあるデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いコーディネートに調和します。

■ 使用している天然石

【ヒマラヤ水晶】

高い浄化力を持つとされる天然石。総合運の向上や、他の石のエネルギーを高めるお守りとして親しまれています。

【ムーンストーン】

月の力を宿すと伝えられる天然石。癒しや幸福をもたらし、恋愛や結婚のお守りとしても人気です。

【淡水パール】

女性らしい魅力や品格を引き出すとされるパール。幸運を呼び込み、美しさをサポートするといわれています。

■ こんな方におすすめ

・恋愛や結婚のお守りを探している方

・癒しやリラックスを求める方

・天然石アクセサリーが好きな方

・上品なパールアクセサリーをお探しの方

・誕生日や記念日のプレゼントを探している方

月の優しさと海の癒しを感じる「Crystal Moon Pierce」。

天然石とパールが織りなす上品な輝きを、日々のお守りとしてお楽しみください。

◆取扱店舗

＜無料オプション＞ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore

1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）

ドンキホーテホノルル から徒歩3分

アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分

ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分

■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)

■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/

ハワイ本店の詳細はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。

本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。

大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。

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◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

X(旧Twitter)▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005年4月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。