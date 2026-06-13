月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce」新発売｜ハワイ発「マルラニハワイ」本店限定
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」ハワイ本店より、月と海をイメージした天然石ピアス「Crystal Moon Pierce（クリスタル ムーン ピアス）」を発売いたしました。
透明感あふれるヒマラヤ水晶、優しい輝きのムーンストーン、上品な淡水パールを組み合わせたピアスは、まるで月明かりが海面に映る瞬間を切り取ったようなデザイン。
日常使いはもちろん、大切な方へのギフトや、自分自身へのご褒美にもおすすめの天然石アクセサリーです。
■ 商品概要
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/crystal-moon-pierce
- 商品名：Crystal Moon Pierce
- 価格：60ドル（税抜）
- 使用石：ヒマラヤ水晶、ムーンストーン、淡水パール
- パーツ：真鍮メッキ
- オプション：無料で付属
■ 月と海をイメージした優美なデザイン
「Crystal Moon Pierce」は、神秘的な月のエネルギーと、穏やかな海の癒しをテーマに誕生しました。
耳元で揺れる天然石が、女性らしい優雅さと透明感を演出。シンプルながらも存在感のあるデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いコーディネートに調和します。
■ 使用している天然石
【ヒマラヤ水晶】
高い浄化力を持つとされる天然石。総合運の向上や、他の石のエネルギーを高めるお守りとして親しまれています。
【ムーンストーン】
月の力を宿すと伝えられる天然石。癒しや幸福をもたらし、恋愛や結婚のお守りとしても人気です。
【淡水パール】
女性らしい魅力や品格を引き出すとされるパール。幸運を呼び込み、美しさをサポートするといわれています。
■ こんな方におすすめ
・恋愛や結婚のお守りを探している方
・癒しやリラックスを求める方
・天然石アクセサリーが好きな方
・上品なパールアクセサリーをお探しの方
・誕生日や記念日のプレゼントを探している方
月の優しさと海の癒しを感じる「Crystal Moon Pierce」。
天然石とパールが織りなす上品な輝きを、日々のお守りとしてお楽しみください。
＜無料オプション＞
ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。
◆取扱店舗
マルラニハワイ本店
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore
1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）
ドンキホーテホノルル から徒歩3分
アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分
ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分
■営業時間
11:00～18:00(完全予約制)
■ご予約／お問い合わせ
https://malulani.tv/hawaii-contact/
ハワイ本店の詳細はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。
本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。
大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。
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▶色から探す
https://malulani.info/column/color
▶願い事から探す
https://malulani.info/column/wish
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
X(旧Twitter)▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005年4月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。